اسلام آباد: بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ کے دعوے کے بعد پاکستان کی مایوسی کھل کر سامنے آگئی۔ ایئر چیف مارشل سنگھ نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا کہ ہندوستانی فضائیہ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے پانچ لڑاکا طیاروں اور ایک بڑے طیارے کو مار گرایا۔
پاکستان بھارتی فضائیہ کے سربراہ کا یہ تبصرہ ہضم نہیں کر سکا۔ اس بیان کے چند گھنٹے بعد ہی پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بے بنیاد دعویٰ کیا کہ لڑائی کے دوران پاکستانی فوج کے کسی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا۔ آصف نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ بھارت نے ایک بھی پاکستانی طیارہ مار گرایا یا تباہ نہیں کیا۔ بھارت کی جانب سے تین ماہ تک ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا جب کہ پاکستان نے آپریشن کے فوراً بعد عالمی میڈیا کو آگاہ کیا۔
پاکستان کی دھمکی
پاکستانی وزیر دفاع نے بھارتی فضائیہ کے سربراہ کے دعوے کو ناقابل یقین قرار دیا اور گھبراہٹ کے عالم میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر بھارت کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ دکھانے کے لیے دونوں ممالک کو اپنے طیاروں کے بیڑے کو آزادانہ تحقیقات کے لیے کھولنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے دھمکی دی کہ پاکستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی ہر خلاف ورزی کا فوری اور اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔
پہلگام دہشت گردانہ حملے کا بدلہ
پہلگام دہشت گردانہ حملے کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان نے 7 مئی کو آپریشن سندور شروع کیا اور پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ جس میں 100 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تنازعہ بڑھ گیا۔ ہندوستانی مسلح افواج پاکستان میں داخل ہوئیں اور کئی فوجی اڈوں پر حملہ کیا۔ جس میں پاکستان کے ملٹری انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ چار روز تک جاری رہنے والے تنازعہ کے بعد 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔
گرائے جانے والے طیارے F-16
ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ نے ہفتے کے روز کہا کہ آپریشن سندور میں کم از کم پانچ پاکستانی لڑاکا طیاروں کو مار گرائے جانے کی تصدیق کی گئی ہے اور ایک بڑا طیارہ، جو ہوائی جہاز یا اے ڈبلیو سی ہو سکتا ہے، تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے سے مار گرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گرائے جانے والے طیارے کچھ F-16 تھے۔