لاہور: دریائے راوی میں طغیانی نے کرتار پور کوریڈور بشمول پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع نارووال میں گوردوارہ دربار صاحب کو ڈوبا دیا، جس سے 100 سے زائد افراد، جن میں سے زیادہ تر کارکنان، پھنسے ہوئے ہیں۔
کرتار پور کوریڈور پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے سربراہ سیف اللہ کھوکھر نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ پورا کرتار پور کوریڈور کمپلیکس بشمول گوردوارہ دربار صاحب سیلابی پانی میں ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھنسے ہوئے لوگوں کو، جن میں زیادہ تر کرتار پور پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے ملازمین ہیں، کو کشتیوں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر اور ویڈیوز میں سکھوں کی مقدس عبادت گاہ کو سیلابی پانی میں گھرا ہوا دکھایا گیا ہے۔
پاکستان کی حکومت نے نومبر 2019 میں کرتار پور کوریڈور کو کھولا تھا، جو کہ پاک بھارت سرحد سے تقریباً 4.1 کلومیٹر دور ہے۔ یہ راہداری پاکستان میں گوردوارہ دربار صاحب کو پنجاب کے ضلع گورداسپور کے ڈیرہ بابا نانک سے جوڑتی ہے، جہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی 16ویں صدی کے اوائل میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں مقیم تھے۔ یہ راہداری ہندوستانی زائرین کو گوردوارہ دربار صاحب جانے کے لیے ویزا فری رسائی فراہم کرتی ہے۔
نارووال کے ڈپٹی کمشنر حسن رضا کے مطابق بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں پانی چھوڑنے کے بعد سیلاب زدہ علاقوں سے سینکڑوں مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شکر گڑھ تحصیل میں کوٹ نین کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح 1,55,000 کیوسک تک پہنچ گئی ہے جبکہ اس کی گنجائش 1,50,000 کیوسک ہے۔
اتوار کو بھارت نے "انسانی بنیادوں" پر سفارتی ذرائع سے پاکستان کو سیلاب کی وارننگ بھیجی تھی۔مئی میں دونوں فریقوں کے درمیان چار روزہ جھڑپ کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ پہلا باضابطہ رابطہ تھا۔
22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے ایک دن بعد، ہندوستان نے پاکستان کے خلاف تعزیری اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں 1960 کے سندھ آبی معاہدے کو معطل کرنا بھی شامل ہے۔ عام طور پر انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے سیلاب کی وارننگ شیئر کی جاتی ہیں۔
حکام نے بتایا کہ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی ہے، دھان کی فصلوں اور جانوروں کے چارے کو نقصان پہنچا ہے۔گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی شدید بارشوں نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے، دیہات اور فصلیں زیر آب آ گئی ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔
دریں اثنا، حکام نے بدھ کی رات شاہدرہ میں دریائے راوی میں شدید سیلاب کی وارننگ دی ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے شدید بارشوں اور ڈیموں سے چھوڑے جانے والے پانی کی وجہ سے پنجاب میں سیلاب کا خطرہ "انتہائی" بڑھ گیا ہے۔
لاہور میں شاہدرہ کے مقام پر دریا میں پانی کی سطح اس وقت 72 ہزار 900 کیوسک ہے جس سے شاہدرہ، پارک ویو اور موٹروے ٹو سمیت نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔
بدھ کو وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے حکام کو بروقت الرٹس کو یقینی بنانے کے لیے ارلی وارننگ سسٹم کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔
صوبائی حکومت نے پنجاب میں پہلے سے سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو بچانے اور امداد اور انخلاء کی کوششوں میں مدد کے لیے پہلے ہی دن میں فوج کو طلب کیا تھا۔
تقریباً تمام مشرقی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کے درمیان، پنجاب بھر میں سیلاب زدہ علاقوں سے 250,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔