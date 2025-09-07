جاپان کی سیاست میں ہلچل، وزیر اعظم شیگیرو ایشیبا نے استعفیٰ دے دیا
جاپانی وزیر اعظم شیگیرو ایشیبا حکمراں جماعت میں پھوٹ سے بچنے کے لیے پی ایم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔
Published : September 7, 2025 at 3:00 PM IST
ٹوکیو: جاپان کے وزیراعظم شیگیرو ایشیبا نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی میں پھوٹ سے بچنے کے لیے اپنی استعفی سونپ دیا ہے۔
جاپان کے وزیر اعظم اشیبا نے اتوار کو اپنی پارٹی کی جانب سے جولائی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں تاریخی شکست کی ذمہ داری قبول کرنے کے بڑھتے ہوئے مطالبات کے بعد استعفیٰ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ معلومات جاپان کے این ایچ کے پبلک ٹیلی ویژن نے دی۔
اکتوبر میں عہدہ سنبھالنے والے اشیبا نے ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے اپنی ہی پارٹی کے زیادہ تر دائیں بازو کے مخالفین کے مطالبات کی مزاحمت کی تھی۔
ان کا یہ اقدام ان کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے قبل از وقت قیادت کے انتخابات کرانے کے فیصلے سے ایک روز قبل سامنے آیا ہے، جسے اگر منظور کر لیا جاتا ہے تو ان کے خلاف ایک طرح کی تحریک عدم اعتماد ہوتی۔
توقع ہے کہ وزیر اعظم اتوار کو ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ این ایچ کے نے رپورٹ کیا کہ ایشیبا پارٹی کو مزید تقسیم ہونے سے روکنے کے لیے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔
جولائی میں، اشیبا کا حکمران اتحاد ایک اہم پارلیمانی انتخابات میں 248 نشستوں والے ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس سے اس کی حکومت کا استحکام مزید کمزور ہو گیا۔ ان کا یہ فیصلہ ہفتے کے روز وزیر زراعت شنجیرو کوئزومی اور ان کے سرپرست سمجھے جانے والے، سابق وزیر اعظم یوشیہائیڈ سوگا سے ملاقات کے بعد سامنے آیا، جنہوں نے ایشیبا کو پیر کے ووٹ سے قبل مستعفی ہونے کا مشورہ دیا۔
انہوں نے پہلے بھی اپنے عہدے پر برقرار رہنے پر اصرار کیا تھا اور ایک ایسے وقت میں سیاسی خلا سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا تھا جب جاپان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں امریکی ٹیرف اور معیشت پر ان کے اثرات، بڑھتی ہوئی قیمتیں، چاول کی پالیسی میں اصلاحات اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی شامل ہیں۔
ایل ڈی پی کی جانب سے گزشتہ ہفتے اپنی انتخابی شکست کا جائزہ لینے کے بعد پیر کے نتائج سے پہلے قبل از وقت قیادت کے ووٹ یا اشیبا کے استعفیٰ کے مطالبات بڑھ رہے تھے جس میں پارٹی کی "مکمل تبدیلی" کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
(AP ان پٹ کے ساتھ)
