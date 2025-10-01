سات جنگیں ختم کرانے کے بعد بھی اگر نوبل نہیں ملا تو یہ امریکہ کی بہت بڑی توہین ہوگی: ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ غزہ جنگ ختم کرنے میں کامیاب ہوگئے تو یہ ان کے ذریعے حل کیا جانے والا آٹھواں تنازع ہوگا۔
Published : October 1, 2025 at 1:51 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر انہیں سات سے زائد عالمی تنازعات ختم کرنے کے باوجود امن کا نوبل انعام نہیں دیا گیا تو یہ امریکہ کی 'بہت بڑی توہین' ہوگی۔
غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے اپنے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے منگل کو کوانٹیکو میں فوجی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "میرے خیال میں ہم نے اسے حل کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں، حماس کو متفق ہونا پڑے گا اور اگر وہ متفق نہیں ہوتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ لیکن تمام عرب اور مسلم ممالک نے امن منصوبے سے اتفاق کیا ہے۔ اسرائیل نے اتفاق کیا ہے، یہ ایک شاندار بات ہے۔"
ٹرمپ نے کہا کہ اگر غزہ کے تنازع کے خاتمے کا ان کا منصوبہ، جس کا پیر کو اعلان کیا گیا، کامیاب ہو گیا تو چند مہینوں میں ان کے ذریعہ حل کیا جانے والا آٹھواں تنازع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ بہت اچھا ہے۔ پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا۔ کیا آپ کو نوبل انعام ملے گا؟ بالکل نہیں۔''
انہوں نے مزید کہا، ''وہ (نوبل انعام) کسی ایسے شخص کو دیں گے جس نے کچھ نہیں کیا ہوگا، جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات اور جنگوں کو سلجھانے کے مسئلے پر ایک کتاب لکھی ہو گی۔۔۔ نوبل کسی مصنف کو ملے گی، دیکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ ''
"لیکن یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی توہین ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ (نوبل) نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو ملے، یہ امریکہ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، ذرا سوچو، اگر یہ (غزہ امن منصوبہ) کامیاب ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ میں یہ ہلکے میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں سمجھوتوں کے بارے میں کسی سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ میری پوری زندگی اسی سے متعلق ہے۔" انہوں نے کہا، "آٹھ تنازعات کو حل کرنا ایک اعزاز کی بات ہے۔"
واضح رہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے سربراہان مملکت نے نوبل انعامی کمیٹی کو خط بھیجا ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے ذاتی طور پر وائٹ ہاؤس میں عشائیے کے دوران ٹرمپ کو سفارشی خط کی کاپی بھی پیش کی۔
