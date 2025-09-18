اسرائیلی فوج کی غزہ میں اب تک کی سب سے بڑی کارروائی، گنجان آبادی والے علاقوں میں لگاتار حملے، متعدد ہلاکتیں
اسرائیل جلدی میں ہے۔ وہ بین الاقوامی دباؤ کے باوجود غزہ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کارروائیوں کو تیز کر رہا ہے۔
Published : September 18, 2025 at 10:33 AM IST
یروشلم: اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں نے بدھ کے روز غزہ شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ غزہ شہر میں اسرائیلی فوج لگاتار بم برسا رہی ہے۔ حملے تیز ہوتے ہی لوگ تباہ شدہ علاقے سے نقل مکانی کے لیے مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ حملے اتنے تیز ہیں کہ علاقے میں فون اور انٹرنیٹ خدمات منقطع ہو چکے ہیں، ایسے میں فلسطینیوں کے لیے فوج کے نئے حملے کے دوران ایمبولینسوں کو طلب کرنا مشکل ہوگیا ہے۔
مقامی صحت کے حکام نے بتایا کہ اسرائیل-حماس جنگ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 65,000 سے تجاوز کر گئی۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ فضائیہ اور توپ خانے کے یونٹوں نے گزشتہ چند دنوں میں شہر پر 150 سے زیادہ بار حملے کیے ہیں۔ زمینی دستوں کے داخل ہونے سے پہلے۔ حملوں نے گنجان آباد خیمہ کیمپوں والے علاقوں میں بلند و بالا عمارتیں گرادیے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان ٹاورز کو حماس، اسرائیلی فوجیوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔
ریگولیٹرز نے کہا کہ منقطع فون اور انٹرنیٹ سروسز فلسطینیوں کی مدد کے لیے کال کرنے، انخلاء کو مربوط کرنے یا پیر سے شروع ہونے والے حملے کی تفصیلات شیئر کرنے میں رکاوٹ ہیں اور اس کا مقصد شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔
اسپتال کے حکام نے بتایا کہ رات بھر ہونے والے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 16 افراد ہلاک ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 65,062 تک پہنچ گئی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مزید 165,697 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔
اسرائیلی بمباری نے غزہ کے وسیع علاقے کو تباہ کر دیا ہے، تقریباً 90 فیصد آبادی کو بے گھر کر دیا ہے اور ایک تباہ کن انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ شہر قحط کا شکار ہے۔
فلسطینی شہر سے باہر نکل رہے ہیں، کچھ کار سے، کچھ پیدل۔ اسرائیل نے غزہ شہر کے جنوب میں بدھ سے دو دن کے لیے ایک اور راہداری کھول دی ہے تاکہ مزید لوگوں کو انخلا کی اجازت دی جا سکے۔
اسرائیلی فورسز نے جنگ کے دوران غزہ شہر میں متعدد بڑے پیمانے پر چھاپے مارے ہیں۔ اس بار اسرائیل نے پورے شہر کا کنٹرول سنبھالنے کا عہد کیا ہے۔
تازہ ترین ہلاکتوں میں بچے اور والدین شامل:
رات گئے اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں میں سے نصف سے زیادہ غزہ شہر میں تھے، جن میں ایک بچہ اور اس کی ماں بھی شامل تھی۔
وسطی غزہ میں العودہ اسپتال نے بتایا کہ اسرائیلی حملے نے شہری نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر کو نشانہ بنایا جس میں ایک حاملہ خاتون سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے۔
ناصر اسپتال کے حکام نے بتایا کہ خان یونس شہر کے مغرب میں واقع علاقے مواسی میں ان کے خیمے پر حملے کے نتیجے میں دو والدین اور ان کا بچہ بھی ہلاک ہو گئے۔
غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ منگل کی رات غزہ شہر میں بچوں کے رانتیسی اسپتال پر متعدد اسرائیلی حملے ہوئے۔ اس نے فیس بک پر ایسی تصاویر پوسٹ کیں جن میں اسپتال کے دالان میں تباہ شدہ چھت، پانی کے ٹینک اور ملبہ دکھایا گیا ہے۔
وزارت نے کہا کہ حملوں نے تقریباً 80 مریضوں میں سے نصف کو اسپتال سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وزارت نے بتایا کہ تقریباً 40 مریض، جن میں چار بچے انتہائی نگہداشت میں ہیں اور آٹھ قبل از وقت بچے، 30 طبی کارکنوں کے ساتھ اسپتال میں موجود ہیں۔
فلسطینیوں کے لیے طبی امداد کے گروپ کے غزہ کے ڈائریکٹر فکر شالتوت نے کہا، "اس حملے نے ایک بار پھر اس وہم کو توڑ دیا ہے کہ غزہ میں اسپتال یا کوئی بھی جگہ اسرائیل کی نسل کشی سے محفوظ ہے۔"
ایک اندازے کے مطابق، اسرائیلی جارحیت اور انخلاء کے احکامات سے قبل غزہ سٹی کے علاقے میں 10 لاکھ فلسطینی رہ رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کا اندازہ ہے کہ 350,000 افراد غزہ شہر چھوڑ چکے ہیں۔
