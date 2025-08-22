دیر البلاح، غزہ کی پٹی: اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے جمعرات کو کہا کہ وہ غزہ شہر پر قبضے کی حتمی منظوری دیں گے اور اسی کے ساتھ حماس کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے جس کا مقصد باقی تمام مغویوں کی واپسی اور اسرائیل کی شرائط پر جنگ کو ختم کرنا ہے۔
اسرائیل کا غزہ شہر میں وسیع پیمانے پر آپریشن چند دنوں میں شروع ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو دیر گئے سینئر سیکورٹی حکام کے ساتھ ملاقات کے دوران نتن یاہو کی منظوری متوقع تھی لیکن یروشلم میں آدھی رات سے پہلے کسی فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا۔
حماس نے اس ہفتے کے اوائل میں کہا تھا کہ اس نے عرب ثالثوں کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز پر اتفاق کیا ہے، جسے۔۔ اگر اسرائیل قبول کر لیتا ہے تو جارحیت کو روکا جا سکتا ہے۔
اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کی پٹی میں طبی حکام اور بین الاقوامی تنظیموں کو فون کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے کہ وہ وسیع آپریشن سے قبل جنوب کی طرف نکل جائیں۔ اسرائیلی فوج 60,000 ریزرو فورس کو بلانے اور مزید 20,000 کی سروس میں توسیع کا ارادہ رکھتی ہے۔
دریں اثنا، مقامی اسپتالوں کے مطابق، اسرائیلی حملوں میں جمعرات کو غزہ میں کم از کم 36 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اب غزہ شہر پر ایک نئے سرے سے حملہ اس علاقے میں اور بھی زیادہ ہلاکتوں اور بے گھر ہونے کا باعث بن سکتا ہے، جہاں جنگ پہلے ہی دسیوں ہزار افراد کو ہلاک کر چکی ہے اور جہاں ماہرین نے قحط سالی سے خبردار کیا ہے۔
بہت سے اسرائیلیوں کو خدشہ ہے کہ یہ آپریشن حماس کے پاس قید بقیہ 20 یا اس سے زیادہ زندہ یرغمالیوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔
غزہ سٹی آپریشن کچھ دنوں میں شروع ہو سکتا ہے:
جنوبی اسرائیل میں فوج کی غزہ کمانڈ کے دورے کے دوران، نتن یاہو نے کہا کہ وہ غزہ شہر پر دوبارہ قبضے کے لیے فوج کے منصوبے کی منظوری دیں گے اور حکام کو تمام مغویوں کی رہائی کے لیے "فوری مذاکرات شروع کرنے" اور اسرائیل کے لیے قابل قبول شرائط پر جنگ کے خاتمے کی ہدایت کی ہے۔ انھوں نے غزہ شہر پر قبضے اور حماس کے ساتھ مذاکرات کو ایک ساتھ آگے بڑھانے پر زور دیا۔
ایسا لگتا ہے کہ یہ مصر اور قطر کی طرف سے پیش کردہ تازہ ترین جنگ بندی کی تجویز پر اسرائیل کے پہلے عوامی ردعمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ مصری اور حماس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بندی کی تجویز تقریباً ایک جیسی ہے جسے اسرائیل نے گزشتہ ماہ مذاکرات کے تعطل سے قبل قبول کیا تھا۔
اس تجویز میں اسرائیل کے ہاتھوں قید فلسطینیوں کے بدلے کچھ یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیلی افواج کی واپسی اور مزید دیرپا جنگ بندی کے لیے مذاکرات شامل ہوں گے۔
اسرائیلی فوجیوں نے پہلے ہی غزہ شہر کے زیتون محلے اور تعمیر شدہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں مزید محدود کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔
فوج کا کہنا ہے کہ وہ ان علاقوں میں آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جہاں زمینی دستے ابھی تک داخل نہیں ہوئے اور جہاں اس کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس اب بھی فوجی اور حکومتی صلاحیتیں موجود ہیں۔
جنگ کے ابتدائی دنوں کی طرح ابھی تک فلسطینیوں کے اجتماعی طور پر فرار ہونے کے بہت کم آثار ملے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کے 75 فیصد حصے پر اس کا کنٹرول ہے اور رہائشیوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں کہیں بھی محفوظ محسوس نہیں ہوتا۔
اسرائیل اور غزہ میں احتجاج:
جمعرات کو سینکڑوں افراد غزہ شہر میں جنگ اور فلسطینیوں کی دوسرے ممالک میں بڑے پیمانے پر منتقلی کی حمایت کرنے کے اسرائیل کے منصوبوں کے خلاف ایک غیر معمولی احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔
خواتین اور بچوں نے تباہ شدہ عمارتوں کے پس منظر میں "غزہ کو بچاؤ" اور "جنگ بند کرو، وحشیانہ حملے بند کرو، ہمیں بچاؤ" کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔
غزہ شہر سے بے گھر ہونے والی ایک خاتون بسن غزل نے کہا کہ، "ہم چاہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بند ہو۔ ہم ہجرت نہیں کرنا چاہتے۔ 22 مہینے… کافی ہو چکے ہیں۔ کافی موت، کافی تباہی،" ۔
اسرائیل میں، مظاہرین نے جمعرات کی رات تل ابیب میں بینرز اٹھائے ہوئے مارچ کیا جس پر لکھا تھا "مغویوں کو واپس لائیں " اور "کتنا خون بہایا جائے گا؟"
مظاہرین میں ڈوڈو ڈوٹن بھی شامل تھا، جس کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو غزہ سٹی پر منصوبہ بند حملے کے ساتھ آگے بڑھ کر باقی یرغمالیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔
نتن یاہو کے غزہ میں جارحیت کو وسیع کرنے کے منصوبوں نے بین الاقوامی غم و غصے کو جنم دیا ہے، امریکہ کے علاوہ اسرائیل کے بہت سے قریبی مغربی اتحادیوں نے اس سے جنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
غزہ میں درجنوں افراد مارے گئے:
جمعرات کو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم 36 فلسطینی ہلاک ہو گئے، مقامی اسپتالوں کے مطابق ان میں 14 انسانی امداد کی تلاش میں تھے۔
میڈیا فریڈم کولیشن، جو دنیا بھر میں آزادی صحافت کو فروغ دیتا ہے، نے جمعرات کو اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ آزاد غیر ملکی خبر رساں اداروں کو غزہ تک رسائی کی اجازت دے۔ غیر معمولی گائیڈڈ دوروں کے علاوہ، اسرائیل نے جنگ کے دوران بین الاقوامی میڈیا پر پابندی لگا دی ہے، جس میں کم از کم 184 فلسطینی صحافی اور میڈیا ورکرز مارے گئے ہیں۔
اتحاد کے 27 رکن ممالک کی طرف سے دستخط کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "جنگ کی تباہ کن حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لیے صحافی اور میڈیا ورکرز اہم کردار ادا کرتے ہیں۔"
غزہ کی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا کہ اس جنگ میں کم از کم 62,192 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ مزید دو افراد غذائی قلت سے متعلق وجوہات کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، جس سے ان اموات کی کل تعداد 271 ہو گئی ہے، جن میں 112 بچے بھی شامل ہیں۔
