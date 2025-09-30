اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دوحہ پر حملے کے لیے قطر سے معافی مانگی
نیتن یاہو نے امریکی دورے کے موقعے پر قطر کے وزیر اعظم کو فون کر کے حملے کے لیے افسوس کا اظہار کیا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنے قطری ہم منصب سے 9 ستمبر کو دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے فوجی حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔
نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ملاقات کے دوران قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان الثانی کو فون کیا اور اسرائیلی حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا قطر پر مزید حملے کرنے کا 'کوئی منصوبہ' نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی اور قطری رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ٹیلیفونک بات چیت کو "دل سے دل" کی کال قرار دیا۔
وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا، ’’وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطر میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیل کے میزائل حملے میں غیر ارادی طور پر ایک قطری فوجی کی ہلاکت پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔‘‘ انہوں نے مزید افسوس کا اظہار کیا کہ یرغمالیوں کے مذاکرات کے دوران حماس کی قیادت کو نشانہ بناتے ہوئے اسرائیل نے قطری خودمختاری کی خلاف ورزی کی اور اس بات کی تصدیق کی کہ اسرائیل مستقبل میں دوبارہ ایسا حملہ نہیں کرے گا۔
وائٹ ہاؤس نے کہا کہ قطری وزیر اعظم نے نیتن یاہو کی "یقین دہانیوں" کا خیرمقدم کیا اور "قطر کی علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے بامعنی کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہنے پر زور دیا۔"
واضح رہے کہ اس خلیجی ملک پر اسرائیلی حملے سے تمام عرب ممالک کے رہنما مشتعل ہو گئے تھے، وہیں امریکہ نے بھی 'حملے کے لیے غلط جگہ کے انتخاب' پر اسرائیل کی تنقید کی مگر ساتھ ہی حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی حمایت بھی کی۔ ٹرمپ نے اس قدم کو اسرائیلی اور امریکی مفادات کے خلاف قرار دیا۔
اسرائیل نے قطر میں حماس کی سیاسی قیادت کو اس وقت نشانہ بنایا تھا جب تنظیم کی اعلیٰ شخصیات غزہ میں جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئی تھیں۔
قابل ذکر ہے کہ ہزاروں امریکی فوجیوں کی میزبانی کرنے والے قطر کو امریکہ کا سب سے قریبی نان نیٹو اتحادی مانا جاتا ہے اور اس نے جنگ کو ختم کرنے اور یرغمالیوں کو آزاد کرنے کے لیے ہوئے مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسرائیل کے دوحہ پر حملے کے بعد مذاکرات کے ختم کرنے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس حملے میں حماس کا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہلاک نہیں ہوا۔
اس حملے کے بعد ٹرمپ اپنے قطری اتحادیوں کو مطمئن کرنے کے لیے فوری طور پر آگے آئے اور نیتن یاہو کی طرف سے معافی مانگنے کی پیش رفت کو بھی امریکی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ متعدد مبصرین نے اسرائیلی حملے میں امریکہ کے کردار کو بھی مشکوک قرار دیا ہے۔
نیتن یاہو کے اتحادی وزیر بن گویر نے حملے دفاع کیا
حالانکہ جب نتین یاہو وائٹ ہاؤس سے قطر کو فون پر معافی مانگ رہے تھے، اسی دوران اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر نے دوحہ پر حملے کا دفاع کیا۔ نیتن یاہو کے ایک کلیدی اتحادی اتمار بن گویر نے ایک پر ایک پوسٹنگ میں آپریشن کو "ایک اہم، منصفانہ اور اخلاقی حملہ" قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ (حملہ) ہوا" ۔ ایسے میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ نیتن یاہو اپنے اتحادی انتہائی دائیں بازو کے ارکان کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں۔
اسرائیل کے 'تنہائی' بڑھنے کے بعد نیتن یاہو کی معافی
نیتن یاہو کی معافی ایک ایسے نازک وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیل تیزی سے الگ تھلگ پڑ رہا ہے اور بہت سے ممالک کی حمایت کھو رہا ہے جو طویل عرصے سے اس کے ثابت قدم اتحادی تھے۔ گھر میں نیتن یاہو کا حکومتی اتحاد پہلے سے کہیں زیادہ کمزور دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں بے صبری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔
