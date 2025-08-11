یروشلم: اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے اتوار کو پریس کانفرنس کر کے غزہ میں نئے فوجی آپریشن کا دفاع کیا۔ یہ فوجی آپریشن پہلے اعلان کردہ مہم سے بہت بڑا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک بڑھتی ہوئی مذمت کے بیچ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس "کام ختم کرنے اور حماس کو مکمل طور پر شکست دینے کے سوا کوئی متبادل نہیں ہے۔"
ان کا یہ بیان غزہ میں بڑھتی ہوئی بھکمری کے بیچ آیا ہے، جہاں سنیچر کے روز دو فلسطینی بچے غذائی قلت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جس سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں بھکمری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 217 ہو گئی ہے جن میں 100 بچے شامل ہیں۔
نیتن یاہو نے کہا کہ سکیورٹی کابینہ نے نہ صرف غزہ شہر بلکہ "مرکزی کیمپوں" اور مواصی میں بھی حماس کے 'مضبوط ٹھکانوں' کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپریشن سے واقف ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس بات کی تصدیق کی کہ اسرائیل دونوں علاقوں میں ایسا کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
اقوام متحدہ کے مطابق 500,000 سے زیادہ بے گھر افراد کو پناہ دینے والے 'کیمپ' جمعہ کو اسرائیل کے اعلان کا حصہ نہیں تھے۔ یہ واضح نہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ حالانکہ نیتن یاہو کو اس ہفتے کے آخر میں اپنے حکمران اتحاد کے اندر اس بات کے لیے تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ غزہ شہر کو نشانہ بنانا کافی نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اس فوجی آپریشن کے دوران شہریوں کے لیے "محفوظ زون" بنائے جائیں گے۔ تاہم ایسے نامزد علاقے بھی محفوظ نہیں ہوتے اور اسرائیلی فوج پہلے بھی 'محفوظ زون' پر بمباری کرتی رہی ہے۔
اتوار کی رات دیر گئے غزہ شہر میں شدید بمباری کی اطلاع ملی۔ مقامی وقت کے مطابق نصف شب سے کچھ دیر قبل الجزیرہ نے اطلاع دی کہ اس کے نامہ نگار انس الشریف سمیت پانچ صحافی ایک حملے میں مارے گئے۔ شفا ہسپتال کے انتظامی ڈائریکٹر رامی موحنا نے بتایا کہ ہسپتال کی احاطے کے باہر الجزیرہ کے صحافیوں کے ٹینٹ پر ٹارگیٹڈ حملہ کیا گیا۔ الشریف کے علاوہ چار دیگر صحافی بھی مارے گئے۔
نیتن یاہو نے 'منصوبے' کے بارے میں ٹرمپ سے بات کی
نیتن یاہو کے دفتر نے اتوار کو دیر گئے جانکاری دی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس منصوبے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ان کی 'مضبوط حمایت' کا شکریہ ادا کیا۔
نیتن یاہو نے زور دے کر کہا کہ ہمارا مقصد غزہ پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ غزہ کو آزاد کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اہداف میں علاقے کو غیر فوجی بنانا، اسرائیلی فوج کی طرف سے "اضافی سکیورٹی کنٹرول" اور غیر اسرائیلی سول انتظامیہ کا چارج لینا شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں امداد کی تقسیم کے مراکز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں انہوں مقامی میڈیا کو جاری کیے گئے ایک مختصر بیان میں دعویٰ کیا کہ وہاں "کوئی بھوک نہیں ہے، کوئی بھکمری نہیں ہے، امداد کی کمی تھی لیکن یقینی طور پر ہماری فاقہ کشی کی کوئی پالیسی نہیں تھی۔"
نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو "زیادہ غیر ملکی صحافیوں کو لانے" کی ہدایت کی ہے، یہ ایک اہم قدم ہے۔ حالانکہ جنگ کے دوران انہیں فوجی اڈوں کے علاوہ غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔
انہوں نے ایک بار پھر حماس کو غزہ کے بہت سے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا جن میں شہریوں کی ہلاکتیں، تباہی اور امداد کی کمی شامل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا، "حماس کے پاس اب بھی ہزاروں مسلح دہشت گرد موجود ہیں۔" اور کہا کہ فلسطینی ان سے آزادی کی ’’بھیک‘‘ مانگ رہے ہیں۔ وہیں حماس نے ایک طویل بیان کے ساتھ جواب دیتے ہوئے نیتن یاہو کے ریمارکس کو "سراسر جھوٹ" قرار دیا۔
امریکہ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل کا دفاع کیا
امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی سلامتی کے لیے بہترین فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ امریکہ نے غزہ میں نسل کشی کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا۔ امریکہ کے پاس کونسل میں ویٹو پاور ہے اور وہ وہاں مجوزہ کارروائیوں کو روک سکتا ہے۔
دوسری جانب کونسل کے دیگر ارکان اور اقوام متحدہ کے حکام نے غزہ کی صورت حال پر اور اسرائیل کے نئے فوجی آپریشن پر تشویش کا اظہار کیا۔ چین نے غزہ میں لوگوں کی "اجتماعی سزا" کو ناقابل قبول قرار دیا۔ روس نے "دشمنی کی لاپرواہی میں شدت" کے خلاف خبردار کیا۔
اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر کے رمیش راجاسنگھم نے کہا، "یہ اب بھوک کا بحران نہیں ہے، بلکہ بھکمری ہے۔" "انسانی حالات بالکل تباہ کن ہیں۔ سچ پوچھیں تو ہمارے پاس اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔"
اسرائیل کو اپنے قریبی اتحادیوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے کریک ڈاؤن کا بھی سامنا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے بڑھتی ہوئی عالمی تنقید کے آگے جھکتے ہوئے اسرائیل کو غزہ میں استعمال ہونے والے فوجی ساز و سامان کی برآمد کو روک دیا ہے۔ مرز نے عوامی نشریاتی ادارے اے آر ڈی کو بتایا کہ جرمنی اور اسرائیل "انتہائی تنقیدی" مذاکرات کر رہے ہیں لیکن برلن کی دوستی کی مجموعی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
امداد کے متلاشی مزید فلسطینیوں کا قتل
ہسپتالوں اور عینی شاہدین کے مطابق غزہ میں امداد کے خواہش مند کم از کم 31 فلسطینی مارے گئے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے اسرائیل کے زیر کنٹرول موراگ اور نیٹزاریم راہداریوں اور جنوب میں ٹینا کے علاقے میں فائرنگ کے عینی شاہدین سے بات کی۔ سبھی نے اسرائیلی فورسز پر خوراک کی تقسیم یا قافلوں تک پہنچنے کے منتظر ہجوم پر فائرنگ کا الزام لگایا۔
نصر ہسپتال کے مطابق، جنوبی شہروں رفح اور خان یونس کو الگ کرنے والی موراگ راہداری کے قریب ٹرکوں کے انتظار میں کھڑے پندرہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔
جمال اللاویح نے کہا کہ امداد کی تقسیم ایک "موت کا جال" ہے جہاں اسرائیلی فورسز مسلسل فائرنگ کرتی ہیں۔ "لیکن میرے پاس بچوں کو کھانا کھلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔" غزہ کی وزارت صحت اور شفا ہسپتال کے مطابق، غزہ کے شمالی حصے میں زیکیم کراسنگ کے قریب امداد کے منتظر چھ افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔
وسطی غزہ میں، عینی شاہدین نے اطلاع دی کہ انہوں نے انتباہی گولیاں سنی اس سے پہلے کہ اسرائیلی افواج نے غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کے ذریعے چلائے جانے والے ڈسٹری بیوشن سائٹ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے ہجوم پر فائرنگ کی۔
اے پی آزادانہ طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کر سکا کہ گولیاں کس نے چلائیں۔ عودہ ہسپتال نے بتایا کہ اسرائیلی فائرنگ سے چار افراد ہلاک ہوگئے۔ نصر ہسپتال نے اطلاع دی کہ چھ دیگر امداد کے متلاشی خان یونس اور رفح میں جی ایچ ایف سائٹس تک پہنچنے کی کوشش کے دوران ہلاک ہو گئے۔
جی ایچ ایف سائٹس مئی میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام امدادی نظام کے متبادل کے طور پر کھولی گئی تھیں، لیکن یہ مراکز بے تحاشہ اموات اور افراتفری سے دوچار ہیں۔ اے پی کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے جی ایچ ایف میڈیا آفس نے دعویٰ کیا کہ "آج ہماری سائٹس پر یا اس کے آس پاس کوئی واقعہ نہیں ہوا۔" اسرائیلی فوج نے کہا کہ وسطی غزہ کے امدادی مقامات کے قریب فوجیوں کی موجودگی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔'
بھکمری سے ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی
اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں نے زیادہ تر فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا ہے اور خطے کو قحط کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ہفتے کے روز دو فلسطینی بچے غذائی قلت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جس کے بعد جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 217 تک پہنچ گئی ہے جن مین 100 بچے اور 117 بالغ افراد شامل ہیں۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد وزارت کے مطابق جنگ میں مارے گئے 61,400 فلسطینیوں کے علاوہ ہے۔
