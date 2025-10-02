اسرائیلی فوج نے غزہ جارہے گلوبل صمود فلوٹیلا کو روک دیا، 200 سے زائد کارکن گرفتار
کارکنوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بحریہ نے غزہ جانے والے امدادی گلوبل صمود فلوٹیلا کو روکنا شروع کر دیا ہے۔
غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا نے اعلان کیا کہ اس کی کئی کشتیوں کو اسرائیلی بحریہ نے روک لیا ہے۔ بیان کے مطابق مقامی وقت رات ساڑھے آٹھ بجے اسرائیلی فورسز نے بین الاقوامی پانیوں میں ان کے جہازوں کو غیر قانونی طور پر روکا اور ان پر حملہ کیا۔
قحط کا سامنا کررہے غزہ میں کم از کم 50 کشتیوں میں گلوبل صمود فلوٹیلا امداد لے جارہے ہیں۔ قطری چینل الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے کم از کم 200 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غزہ کے حامیوں کو حراست میں لے کر اسرائیل لے جایا گیا۔
فلوٹیلا میں سوار سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور دیگر کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
اسرائیلی بحریہ نے فلوٹیلا میں سوار کارکنوں پر غزہ کی اسرائیل کی سمندری ناکہ بندی کو توڑنے کے الزام لگایا ہے۔
اسرائیلی وزارتِ خارجہ نے تصدیق کی کہ بیڑے کی کئی کشتیوں کو روک دیا گیا ہے اور ان کے مسافروں کو اسرائیلی بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ گریٹا اور اس کے ساتھی محفوظ اور صحت مند ہیں۔
اسرائیلی فورسز نے 43 میں سے 19 کشتیوں کو روک دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے کئی بحری جہازوں پر سوار ہو کر گلوبل صمود فلوٹیلا کا حصہ کشتیوں کا کنٹرول حاصل کیا۔ گلوبل صمود فلوٹیلا کا حصہ 50 کشتیاں غزہ میں اسرائیل کی مہلک ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اسرائیل نے 2007 میں حماس کے قبضے کے بعد سے غزہ کی مختلف ڈگریوں تک ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ غزہ کے باشندے اس وقت سے بڑے پیمانے پر علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں، خوراک، سامان اور امداد کے داخلے پر سختی سے اسرائیل کا کنٹرول ہے۔
الجزیرہ کے مطابق، فلوٹیلا کے لائیو ٹریکر کے مطابق، کم از کم 26 جہاز اب بھی سفر کر رہے ہیں، غزہ کی ساحلی پٹی کے قریب ترین بحری جہاز تقریباً 50-60 کلومیٹر دور دکھائی دے رہے ہیں۔
واضح رہے کہ اسرائیل اس سے قبل بھی اسی نوعیت کا ایک بحری بیڑا روک چکا ہے اور اس کے کئی کارکنوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کے لیے اس طرح امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔
دنیا بھر میں اسرائیلی کارروائی کی مذمت:
اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے کہا کہ اسرائیلی آپریشن میں 2 سے 3 گھنٹے لگنے کی توقع ہے۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی رائی کو بتایا کہ کشتیوں کو اسرائیل کی بندرگاہ اشدود تک لایا جائے گا اور آنے والے دنوں میں کارکنوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فورسز سے کہا گیا ہے کہ "تشدد کا استعمال نہ کریں۔"
ترکی کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی طرف سے کشتیوں کو روکنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے "دہشت گردی کا عمل" اور بین الاقوامی قانون کی شدید خلاف ورزی قرار دیا۔ ایک بیان میں، وزارت نے کہا کہ وہ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں حراست میں لیے گئے ترک شہریوں اور دیگر مسافروں کی فوری رہائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے بدھ کو دیر گئے کہا کہ اگر اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا کو روکا تو وہ جنوبی امریکی ملک میں اسرائیل کے سفارتی وفد کو نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ملک کا آزاد تجارتی معاہدہ بھی ختم کر دیں گے۔
پیٹرو نے بارہا اسرائیل کے غزہ کے محاصرے کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ اس نے مئی 2024 میں اسرائیل-حماس جنگ کے دوران اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے، جس سے سفیر گالی دگن کو رخصت کیا گیا، لیکن قونصلر خدمات کے عملے کی ایک غیر متعینہ تعداد کولمبیا میں موجود ہے۔
پاکستان نے صمود فلوٹیلا میں اسرائیل کی طرف سے درجنوں بحری جہازوں کو روکے جانے کی مذمت کی ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ "ہم امید کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے دعا گو ہیں جنہیں اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا جرم مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد پہنچانا تھا،"۔
