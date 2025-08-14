اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی

یروشلم: اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں ایک نئے حملے کے خاکے کی منظوری دے دی ہے، کیونکہ حماس نے غزہ شہر میں "جارحانہ" اسرائیلی زمینی دراندازی کی مذمت کی ہے۔
توسیعی حملے کے لیے منظور شدہ منصوبہ اسرائیلی سکیورٹی کابینہ کی جانب سے 22 ماہ کی جنگ کے بعد فلسطینی سرزمین کے سب سے بڑے شہر پر قبضے کے مطالبے کے چند دن بعد سامنے آیا ہے جس نے سنگین انسانی حالات پیدا کر دیے ہیں۔
فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے "غزہ کی پٹی میں آئی ڈی ایف کے آپریشنل پلان کے مرکزی فریم ورک کی منظوری دی ہے۔" وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی غزہ شہر میں کب داخل ہوں گے۔
غزہ میں حماس حکومت کے میڈیا آفس کے ڈائریکٹر جنرل اسماعیل الثوبتہ نے بدھ کے روز اے ایف پی کو بتایا کہ "اسرائیلی قابض افواج غزہ شہر میں جارحانہ دراندازی جاری رکھے ہوئے ہیں۔"انہوں نے مزید کہا، "یہ حملے ایک خطرناک اضافے کی نمائندگی کرتے ہیں جس کا مقصد طاقت کے ذریعے زمین پر ایک نئی حقیقت مسلط کرنا ہے۔"
شہر کے تل الحوا کے علاقے میں ایک خیمے میں رہنے والی 51 سالہ صبا فتوم نے اے ایف پی کو فون پر بتایا کہ علاقے میں "زور دار دھماکے" ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ "تل الحوا کے جنوبی علاقے میں بہت سے فضائی حملے ہو رہے ہیں اور ٹینک ہمارے سروں پر ڈرون لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔"
زیتون کے علاقے میں ایک خیمے میں رہنے والے 46 سالہ ابو احمد عباس نے بتایا کہ ٹینک زیتون کے جنوب مشرقی حصے اور جنوبی تل الحوا میں "کئی دنوں سے" پیش قدمی کر رہے تھے اور گھروں کو منہدم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ "فضائی حملے انتہائی شدید ہیں، وہ گزشتہ اتوار کے بعد سے تیز ہو گئے ہیں اور بعض اوقات توپ خانے سے گولہ باری بھی ہوتی ہے"۔
غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے بھی حالیہ دنوں میں غزہ شہر کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ ایجنسی کے ترجمان محمود باسل نے بتایا کہ بدھ کو پورے علاقے میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 75 افراد ہلاک ہوئے۔
منگل کے روز غزہ شہر سے فلسطینیوں کو زیتون اور اسکولا کے محلوں میں اوور لوڈڈ گاڑیوں، وینوں اور بائیکوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں سے بھاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بے گھر فلسطینی فدا سعد نے کہا، "میں کچھ بھی نہیں لایا، اور ہم صرف موت سے بچ گئے اور اب ہم بھاگ رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے،"۔
اسرائیل کا غزہ شہر میں اپنی جارحیت کو وسعت دینے کا منصوبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سفارت کاری ہفتوں سے تعطل کا شکار ہے اور جولائی میں مذاکرات کا تازہ ترین دور ناکام ہو گیا ہے۔
مصر نے منگل کو کہا کہ وہ غزہ، قطر اور امریکہ میں اپنے پارٹنر ثالثوں کے ساتھ مل کر 60 روزہ جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، جس میں "کچھ یرغمالیوں اور کچھ فلسطینیوں کی رہائی اور غزہ میں انسانی اور طبی امداد کی بغیر کسی پابندی کے رسائی شامل ہے۔"
حماس نے بدھ کی صبح کہا کہ ایک سینئر وفد مصری حکام کے ساتھ "ابتدائی بات چیت" کے لیے قاہرہ پہنچا ہے۔ لڑائی کو بڑھانے کے اسرائیل کے منصوبے نے بین الاقوامی غصے کے ساتھ ساتھ ملکی مخالفت کو جنم دیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ میں خدمات انجام دینے والے ریزرو اور ریٹائرڈ پائلٹوں نے منگل کو تل ابیب میں ریلی نکالی اور تنازعہ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔
فضائیہ کے سابق پائلٹ گائے پورن نے کہا، "یہ جنگ اور شدت صرف یرغمالیوں کی ہلاکت، مزید اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور غزہ میں بہت سے بے گناہ فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا باعث بنے گی۔"
اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ ماہرین نے خطے میں بڑے پیمانے پر قحط سے خبردار کیا ہے، جہاں اسرائیل نے انسانی امداد کی رقم میں زبردست کمی کی ہے۔ حماس کے زیر اقتدار غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 235 افراد، جن میں 106 بچے بھی شامل ہیں، بھوک سے مر چکے ہیں، ان میں سے اکثر واقعات حالیہ ہفتوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
نیتن یاہو نے منگل کے روز فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کی "اجازت" دینے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ "ہم انہیں نہیں نکال رہے ہیں بلکہ انہیں جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔"
یہ کال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جنگ زدہ علاقے سے باہر غزہ کے باشندوں کو دوبارہ آباد کرنے کی سابقہ کالوں کی بازگشت ہے، جس سے فلسطینیوں میں بے گھر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ تاہم عالمی برادری نے اس کی مذمت کی ہے۔
سرکاری اعداد و شمار پر مبنی اے ایف پی کے حساب سے اکتوبر 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملوں میں 1,219 افراد ہلاک ہوئے، جس سے جنگ شروع ہوئی۔ حماس کے حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے 251 افراد میں سے 49 اب بھی غزہ میں موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان میں سے 27 ہلاک ہو چکے ہیں۔
غزہ میں قائم وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق، جسے اقوام متحدہ قابل اعتماد سمجھتی ہے، اسرائیلی حملوں میں کم از کم 61,722 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔