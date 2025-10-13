ڈونالڈ ٹرمپ کی تقریر میں اسرائیلی قانون ساز نے خلل ڈالا، فلسطین کو تسلیم کرنے کا کر دیا مطالبہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ ایمن اودے نے تقریر کے دوران ٹرمپ کو روک دیا۔
Published : October 13, 2025 at 6:01 PM IST
تل ابیب: اسرائیل غزہ جنگ بندی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب کا آغاز یرغمالیوں کی رہائی کی تعریف کرتے ہوئے کیا اور اسے دہشت گردی کے دور کا خاتمہ اور اسرائیل کے لیے ایک نیا سنہری دور قرار دیا۔ اس تقریر کے دوران ایک اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نے ٹرمپ کی تقریر میں خلل ڈالا۔
ٹرمپ کی تقریر کے دوران قانون ساز نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں کنیسٹ (اسرائیل کی پارلیمنٹ) سے باہر کر دیا گیا۔ بائیں بازو کے اسرائیلی کنیسٹ ممبر نے چیخنا شروع کر دیا، اور بعد میں ان کو باہر نکال دیا گیا۔
کنیسٹ اسپیکر نے اس واقعے کے لیے ٹرمپ سے معافی مانگی، اور ٹرمپ نے جواب دیا، "یہ بہت موثر تھا۔" رپورٹس کے مطابق جس اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نے ٹرمپ کی تقریر میں رکاوٹ ڈالی وہ ایمن اودے ہیں۔
ایمن اودے نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا
اس واقعے کے بعد،اودے نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا، "جنرل اسمبلی میں دکھائے جانے والی ہائی پو کریسی ناقابل برداشت ہے۔ ایک منظم گروہ کی طرف سے نیتن یاہو کی تاج پوشی، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ اور ان کی حکومت کو غزہ میں انسانیت کے خلاف ہونے والے جرائم سے بری نہیں کرتا، اور نہ ہی ہزاروں فلسطینیوں کے خونریزی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔"
فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ
انہوں نے مزید کہا، "لیکن میں یہاں صرف جنگ بندی اور مجموعی معاہدے کی وجہ سے ہوں، صرف قبضہ ختم کرنے اور اسرائیل کے شانہ بشانہ ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے ہی ہم سب کے لیے انصاف، امن اور سلامتی حاصل کر سکیں گے۔" اودے نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں ایک پوسٹر ہے جس پر لکھا ہے "فلسطین کو پہچانو۔"
ٹرمپ نے اپنے داماد جیرڈ کُشنر کی تعریف کی
دریں اثنا، امریکی صدر نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے اپنے داماد جیرڈ کشنر کی تعریف کرتے ہوئے جنگ بندی میں مدد کرنے اور کشنر کی اسرائیل سے گہری محبت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، "میں واقعی خوش ہوں کہ میری بیٹی نے مذہب تبدیل کر لیا ہے۔"
ٹرمپ نے نوٹ کیا کہ ان کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ، جنہوں نے کشنر سے شادی کرنے سے پہلے 2009 میں مذہب تبدیل کیا تھا، سامعین میں موجود تھی۔ جوڑے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "ان کی شادی بہت اچھی ہے اور وہ بہت اچھے ہیں۔"