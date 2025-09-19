اسرائیلی فورسز نے رام اللہ کے قریب راکٹ بنانے کی جگہ کا انکشاف کیا
آئی ڈی ایف نے کہا، دھماکہ خیز مواد اور راکٹ بنانے کے لیے مخصوص لیتھ کو ضبط کر کے تباہ کر دیا گیا۔
Published : September 19, 2025 at 11:22 PM IST
فلسطین: اسرائیل کی دفاعی افواج نے جمعہ کے روز کہا کہ اسرائیلی سکیورٹی فورسز نے رام اللہ کے علاقے میں راتوں رات ایک فلسطینی راکٹ بنانے والی جگہ کا پتہ لگایا، درجنوں راکٹ قبضے میں لے لیے، جن میں سے کچھ لانچ کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ آئی ڈی ایف نے مزید کہا کہ دھماکہ خیز مواد، چارجرز اور راکٹ بنانے کے لیے ایک مخصوص لیتھ کو بھی ضبط کر کے تباہ کر دیا گیا اور تین مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔
یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب فوج کی جانب سے قریبی فلسطینی گاؤں کفر نیمہ میں انسداد دہشت گردی کے ایک چھاپے کے دوران ایک عارضی راکٹ کی فیکٹری دریافت ہوئی۔ وہ راکٹ ناکارہ تھا، جس میں وار ہیڈ اور لانچ کیے جانے کے ذرائع دونوں کی کمی تھی۔ اس کے جواب میں، یشا کونسل، جو کہ یہودیوں اور سامریہ کی یہودی برادریوں کی نمائندہ تنظیم ہے، نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کرے اور اپنے علاقوں میں خودمختاری کا اطلاق کرے۔
خودمختاری کا اطلاق نہیں
کونسل نے کہا، "جب اسرائیلی حکومت دعویٰ کرتی رہتی ہے، دہشت دوبارہ سر اٹھاتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ جو خودمختاری کا اطلاق نہیں کرتا وہ دہشت کو امید دیتا ہے اور ملک کے مرکز میں راکٹوں اور اگلے قتل عام کو دعوت دیتا ہے۔" کونسل نے مزید کہا کہ "یہ یا تو خودمختاری ہے یا فلسطین پر قبضہ ضروری ہے"