اسرائیلی فوج نے غزہ جانے والے فریڈم فلوٹیلا کو روک دیا، 145 کارکن حراست میں
گلوبل صمود فلوٹیلا کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ میں خوراک اور طبی امداد لے جارہے 9 کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو روک دیا ہے۔
Published : October 8, 2025 at 2:39 PM IST
تل ابیب، اسرائیل: فلوٹیلا کے منتظمین اور اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ، اسرائیلی فوج نے بدھ کی علی الصبح بحیرہ روم میں غزہ کی بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے نو کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو روک لیا اور اس میں سوار متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔
وزارت نے کہا کہ 145 کارکنوں کو پروسیسنگ کے لیے اسرائیل کے ساحل پر لایا جا رہا ہے اور امید ہے کہ انہیں جلد ہی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی حکومت نے تمام کارکنوں کے صحت مند ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
اسرائیلی بحریہ نے گزشتہ ہفتے گلوبل صمود فلوٹیلا کی 40 سے زائد کشتیوں کو روک دیا تھا اور یورپی قانون سازوں اور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت تقریباً 450 کارکنوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ کارکن انسانی امداد کی علامتی رقم کے ساتھ غزہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔
گلوبل سمڈ فلوٹیلا کو روکے جانے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی اور پوری دنیا میں کئی بڑے شہروں میں بڑے احتجاج اور پورے اٹلی میں ایک روزہ ہڑتال کو جنم دیا۔
فریڈم فلوٹیلا کولیشن اور ہزار میڈلینز ٹو غزہ پر مشتمل اس تازہ ترین، نو جہازوں کے گروپ کے منتظمین نے بدھ کے روز ان حراستوں کو "من مانی اور غیر قانونی" قرار دیا۔ جہاز میں موجود کارکنوں میں ڈاکٹر، سیاستدان اور تین ترک قانون ساز شامل تھے۔ بحری بیڑا کچھ خوراک اور اسپتالوں کے لیے طبی امداد لے کر جا رہا تھا۔
اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایکس پر لکھا، "قانونی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے اور جنگی زون میں داخل ہونے کی ایک اور ناکام کوشش بے نتیجہ ختم ہوئی۔"
منتظمین نے بتایا کہ کشتیوں کو غزہ کے ساحل سے 120 ناٹیکل میل کے فاصلے پر روکا گیا۔ منتظمین کی طرف سے جاری کی گئی مداخلتوں کی فوٹیج میں، فلوٹیلا کشتیوں کو تیزی سے چلنے والے بحری جہازوں کے ذریعے پہنچایا گیا اور پھر اسرائیلی فوجی ان پر سوار ہوئے۔
گزشتہ ہفتے کے فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے کارکنوں میں سے کچھ نے اسرائیلی فوج پر بدسلوکی کا الزام لگایا ہے، اس دعوے کی اسرائیل تردید کی ہے۔
اسرائیل اور حماس اس وقت مصر کے تفریحی شہر شرم الشیخ میں بالواسطہ مذاکرات کے تیسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں امریکہ، مصر، قطر اور ترکی سمیت بین الاقوامی وفود کے اعلیٰ سطحی رہنما شریک ہیں۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، دو سال سے جاری اسرائیلی جارحیت میں 67,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اور مرنے والوں میں نصف کے قریب خواتین اور بچے ہیں۔
اسرائیل نے 2007 میں حماس کے ساحلی علاقے میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے غزہ کی پٹی پر مختلف درجات کی ناکہ بندی برقرار رکھی ہے۔ ناقدین اس پالیسی کو اجتماعی سزا قرار دیتے ہیں۔
جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل نے ناکہ بندی سخت کر دی لیکن بعد میں امریکی دباؤ میں نرمی کر دی۔ مارچ میں، اس نے علاقے کو ڈھائی ماہ کے لیے تمام خوراک، ادویات اور دیگر سامان کے لیے بند کر دیا، جس سے غزہ قحط کا سامنا کر رہا ہے۔
بحری جہازوں کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی ناکہ بندی کو توڑنا چاہتے ہیں اور سمندری راستے سے انسانی ہمدردی کی راہداری قائم کرنا چاہتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: