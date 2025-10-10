حماس کو غزہ جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت مل گئی، معاہدے کو اسرائیلی کابینہ کی منظوری، فلسطینی بچوں کے چہرے کھل اٹھے
اسرائیلی کابینہ نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔
Published : October 10, 2025 at 7:25 AM IST
قاہرہ: اسرائیلی کابینہ نے جمعہ کے اوائل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت غزہ میں جنگ بندی اور حماس کے زیر حراست تمام یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ اس منظوری کو مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کرنے والی دو سالہ تباہ کن جنگ کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔
وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کے دفتر سے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کے "خاکہ" کی منظوری دے دی۔ بیان میں اس منصوبے کے دیگر پہلوؤں کا ذکر نہیں کیا گیا جو زیادہ متنازعہ ہیں۔
ایک اسرائیلی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ معاہدے کے مطابق جنگ بندی حکومت کی منظوری کے فوراً بعد شروع ہونی چاہیے۔ اسرائیلی فوج کے پاس اب 24 گھنٹے ہیں کہ وہ اپنی افواج کو ایک متفقہ لائن کی طرف واپس لے جائیں۔
جنگ بندی کے وسیع تر منصوبے میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کے جواب ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ جیسے کہ حماس کیسے غیر مسلح ہو گی اور غزہ پر کون حکومت کرے گا۔
اسرائیلی کابینہ کی ووٹنگ سے گھنٹوں پہلے تک غزہ پر اسرائیلی حملے جاری رہے۔ فلسطینی شہری دفاع کے مطابق، جمعرات کو شمالی غزہ میں دھماکے دیکھے گئے، اور غزہ شہر میں ایک عمارت پر حملے میں کم از کم دو افراد ہلاک اور 40 سے زائد ملبے تلے دب گئے۔
جنگ ختم ہو چکی ہے: حماس
حماس کے سینئر عہدیدار اور اہم مذاکرات کار خلیل الحیا نے جمعرات کو ایک خطاب کیا جس میں انھوں نے جنگ بندی معاہدے کے بنیادی عناصر پر روشنی ڈالی۔ انھوں نے کہا، اسرائیل تقریباً 2,000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر رہا ہے، مصر کے ساتھ سرحدی گزرگاہ کھول رہا ہے، امداد کے بہاؤ کی اجازت دے گا اور غزہ سے انخلا کرے گا۔
خلیل الحیا نے کہا کہ اسرائیلی جیلوں میں قید تمام خواتین اور بچوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ انہوں نے غزہ سے اسرائیلی انخلاء کی حد کے بارے میں تفصیلات پیش نہیں کیں۔
الحیا نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ثالثوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور حماس اور دیگر فلسطینی دھڑے اب خود ارادیت کے حصول اور فلسطینی ریاست کے قیام پر توجہ دیں گے۔
الحیا نے جمعرات کی شام ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ، "ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم جنگ اور اپنے لوگوں کے خلاف جارحیت کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔"
جنگ بندی معاہدے کی حمایت اور نگرانی میں مدد کے لیے، امریکی حکام نے کہا کہ وہ ایک وسیع تر بین الاقوامی ٹیم کے حصے کے طور پر تقریباً 200 فوجی اسرائیل بھیجیں گے۔
غزہ میں جشن
جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں، جنگ بندی کے اعلان پر ردعمل نسبتاً خاموش اور اکثر غم سے رنگے ہوئے تھے۔
غزہ کے شہری محمد الفرا نے کہا کہ، میں خوش اور ناراض ہوں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو کھو دیا ہے اور اپنے پیاروں، دوستوں اور خاندان والوں کو کھو دیا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کھو دیے ہیں، جن علاقوں میں ہم واپس جا رہے ہیں، یا واپس جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ ناقابل رہائش ہیں۔
غزہ میں خیمہ زن فلسطینیوں نے جیسے ہی جنگ بندی کی خبریں سنیں سڑکوں پر اتر آئے اور رقص کرنے لگے۔ کچھ فلسطینی نوجوان وکٹری کا نشان دکھاتے نظر آئے۔ خاص طور پر غزہ کے بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھی گئی جو گزشتہ دو سالوں سے اسرائیلی جارحیت کے شکار ہیں۔
معاہدہ کیسے آگے بڑھے گا
معاہدے میں رہا کیے جانے والے قیدیوں کی فہرست اور غزہ میں نئی پوزیشنوں پر اسرائیلی انخلاء کے پہلے مرحلے کے نقشے شامل ہوں گے۔
اسرائیل قیدیوں کی فہرست شائع کرے گا اور حملوں کے متاثرین اسرائیلی شہریوں کو اعتراضات درج کرانے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت ملے گا۔
مصر اور حماس کے عہدیداروں نے کہا کہ یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی پیر کے روز شروع ہونے کی توقع ہے، حالانکہ دوسرے عہدیدار نے کہا کہ یہ اتوار کی رات تک ہو سکتے ہیں۔
مصری اور حماس کے حکام نے بتایا کہ غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ سمیت پانچ بارڈر کراسنگ دوبارہ کھل جائیں گی۔
اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سربراہ، ٹام فلیچر نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ جیسے ہی گرین سگنل ملے گا، حکام کے پاس 170,000 میٹرک ٹن ادویات، امداد اور دیگر سامان غزہ پہنچانے کے لیے تیار ہے۔
ٹرمپ کے منصوبے میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سرحد کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر کھلے عام فوجی موجودگی برقرار رکھے۔ ایک بین الاقوامی فورس، جس میں زیادہ تر عرب اور مسلم ممالک کے فوجی شامل ہوں گے، غزہ کے اندر سیکورٹی کی ذمہ دار ہوگی۔ امریکہ بڑے پیمانے پر بین الاقوامی مالی اعانت سے تعمیر نو کی کوششوں کی قیادت کرے گا۔
اس منصوبے میں فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک حتمی کردار کا بھی تصور کیا گیا ہے، جس کی نتن یاہو نے طویل عرصے سے مخالفت کی ہے۔ لیکن اس کے لیے اس اتھارٹی کی ضرورت ہے۔
ٹرمپ کا منصوبہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کے بارے میں اور بھی مبہم ہے، جسے نتن یاہو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، اسرائیلی جارحیت میں غزہ میں 67,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور تقریباً 170,000 زخمی ہو چکے ہیں اور مرنے والوں میں سے نصف کے قریب خواتین اور بچے تھے۔
