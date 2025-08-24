غزہ سٹی: غزہ بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 63 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز اپنے انخلاء کے منصوبے کو مسلط کرنے کی کوشش میں غزہ شہر میں گہرائی سے آگے بڑھ رہی ہیں، الجزیرہ نے طبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا۔
الجزیرہ عربی نے فوٹیج حاصل کی ہے جس میں اسرائیلی ٹینکوں کو غزہ شہر کے صابرہ محلے میں داخل ہوتے دکھایا گیا ہے، جو زمینی حملے میں توسیع کا اشارہ دے رہا ہے۔ صابرہ محاصرہ زدہ زیتون محلے کے قریب واقع ہے، جسے گزشتہ ایک ہفتے سے اسرائیلی حملوں کا سامنا ہے۔
غزہ شہر کے الاحلی اسپتال کے الجزیرہ کے ایک ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ صابرہ پر تازہ ترین بمباری میں ایک بچہ ہلاک ہوا ہے۔
طبی ذرائع نے بتایا کہ ہفتے کے روز اسرائیلی توپ خانے نے جنوبی غزہ میں خان یونس کے شمال مغرب میں واقع اسدا کے علاقے میں بے گھر خاندانوں کے خیموں پر حملہ کیا، جس میں چھ بچوں سمیت 16 افراد ہلاک ہوئے۔
کم از کم 16 فلسطینی بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی تلاش میں مارے گئے۔ ان میں، ایک فلسطینی کو خان یونس کے جنوب مشرق میں "موراگ محور" کے قریب تقسیم کے مقام کے قریب گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جب کہ ایک اور شہری اسرائیل کے زیر کنٹرول نیٹزارم کوریڈور کے قریب مارا گیا۔
قبل ازیں، فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے کہا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دو بچوں سمیت مزید آٹھ فلسطینی غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہوئے، جس سے تقریباً دو سال قبل تنازع شروع ہونے کے بعد سے غذائی قلت سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 281 ہو گئی۔
الجزیرہ کی خبر کے مطابق، غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ غذائی قلت سے جاں بحق ہونے والوں میں 114 بچے بھی شامل ہیں۔
جمعہ کے روز، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے غزہ کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ وہاں سرکاری طور پر قحط کا اعلان کیا گیا تھا۔
اقوام متحدہ کے مطابق، نصف ملین سے زائد فلسطینی تباہ کن قحط کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جن میں بھوک، بے روزگاری اور موت شامل ہیں۔
"جب ایسا لگتا ہے کہ غزہ میں زندہ جہنم کو بیان کرنے کے لئے کوئی الفاظ باقی نہیں ہیں، ایک نیا لفظ قحط شامل کیا گیا ہے۔ گٹیرس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔
ادھر اسرائیل نے قحط کے اعلان کو 'جعلی مہم' قرار دیا ہے۔
