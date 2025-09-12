قطر پر اسرائیلی حملے نے عرب رہنماؤں کو متحد و مشتعل کردیا۔۔ کیا ٹوٹ جائے گا 'ابراہیم معاہدہ'؟
دوحہ میں حماس لیڈرشپ پر اسرائیلی فضائی حملے نے عرب رہنماؤں کے دلوں میں ٹرمپ سے متعلق شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔
Published : September 12, 2025 at 11:00 AM IST
دوحہ، قطر: ابھی چند ماہ قبل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے حکمرانوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے محلوں میں اونٹوں کی پریڈ سے والہانہ استقبال کیا تھا۔ اب وہی رہنما قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے حملے کے بعد غصے میں ہیں اور متحد ہو رہے ہیں۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب، اسلامی اور بین الاقوامی ردعمل اور اسرائیل کے مجرمانہ طرز عمل کو روکنے کا مطالبہ کیا۔
متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زاید النہیان نے دوحہ پر اسرائیلی جارحیت کے فوری بعد قطر کے لیے فوری اڑان بھری اور اپنے حکمران امیر کو گلے لگا لیا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کا چند سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ واضح رہے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کا الزام لگا کر قطر کے بائیکاٹ کی قیادت کی تھی۔ قطر نے ان الزامات کو سختی سے تردید کی تھی۔
متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زاید النہیان نے کہا کہ قطر میں اسرائیل کا حملہ "تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں" کی خلاف ورزی ہے۔
اس حملے نے تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک کے رہنماؤں کے لیے بدترین خوف کو جنم دیا ہے۔ ماضی میں امریکہ خلیجی رہنماؤں کو سابق مرحوم عراقی صدر صدام حسین جیسے لیڈروں سے تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کرتا آیا تھا۔ اب شاید وہ اپنا عزم ترک کر دے گا کیونکہ صدام حسین کی جگہ اب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے لے لی ہے۔
یہ خدشات خطے میں ٹرمپ کی ترجیحات کو کمزور کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر غزہ میں جنگ کو ختم کرنے اور اس کے دستخط شدہ ابراہیم معاہدے کو توسیع دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ چینی اور روسی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس معاہدے کے تحت اسرائیل متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے درمیان تعلقات قائم کیے گیے ہیں۔ نتن یاہو کا خلیج میں معمول پر آنے والے نئے سودوں کا خواب پہلے سے کہیں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔
ٹرمپ کو عرب ممالک کی ناراضگی کا احساس ہوگیا
ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ نے خلیجی رہنماؤں کا غصہ درج کر لیا ہے۔ اس نے اپنے آپ اسرائیلی حملے سے یہ کہتے ہوئے الگ کر لیا ہے کہ مستقبل میں اس سے زیادہ اسرائیل یا امریکہ کے اہداف کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا اور قطر سے وعدہ کیا کہ اس پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔
لیکن حماس کے 7 اکتوبر کے حملے سے شروع ہونے والی جنگوں میں تیزی سے بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والی اسرائیلی حکومت کے لیے اس کی آہنی پوشیدہ حمایت خلیج میں تشویش کا باعث ہے۔
قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے حملے کو "ریاستی دہشت گردی" قرار دیا اور نتن یاہو کا نام لے کر ان پر "بربریت" کا الزام لگایا۔
انہوں نے قطر کی ثالثی کی کوششوں کے مستقبل پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ حملے کے بعد موجودہ مذاکرات کے بارے میں کچھ بھی "درست" نہیں ہے۔
واضح رہے، اسرائیل نے حماس کے رہنماؤں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ امریکی جنگ بندی کی تجویز پر غور کر رہے تھے، جس میں کم از کم پانچ نچلے درجے کے ارکان اور قطر کی سکیورٹی فورسز کا ایک رکن ہلاک ہوا۔
دریں اثنا، نتن یاہو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ’’میں قطر اور دہشت گردوں کو پناہ دینے والی تمام اقوام سے کہتا ہوں، آپ یا تو انہیں ملک سے نکال دیں یا پھر انصاف کے کٹہرے میں لائیں‘‘۔ "کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم کریں گے۔"
ان تبصروں کی جمعرات کو متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے مذمت کی تھی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے کسی بھی رکن کے خلاف جارحیت - ایک چھ ملکی بلاک جس میں متحدہ عرب امارات اور قطر شامل ہیں - "اجتماعی خلیجی سیکورٹی فریم ورک پر حملہ ہے"۔
نتن یاہو کے تبصروں کے بارے میں پوچھے جانے پر، وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے کہا کہ ٹرمپ نے واضح کیا کہ وہ منگل کے حملوں کے بعد "صورتحال سے خوش نہیں ہیں"۔
امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مزید کہا کہ ٹرمپ اپنے اس یقین پر قائم ہیں کہ " قطر ایک خودمختار ملک ہے اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، جو بہت محنت اور بہادری سے امریکہ کے ساتھ خطرہ مول لے کر امن کے لیے ثالثی کا کام کر رہا ہے، اس ملک کے اندر یکطرفہ بمباری اسرائیل اور امریکہ دونوں کے اہداف سے متصادم ہے۔
متحدہ عرب امارات سے مایوسی کے آثار
متحدہ عرب امارات 2020 کے ابراہیم معاہدے کے پیچھے محرک قوت تھی۔ اس نے ٹرمپ کی ثالثی میں ہونے والے معاہدوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے میں دیگر عرب ممالک کی رہنمائی کی جسے وسیع پیمانے پر ان (ٹرمپ) کی پہلی مدت کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا گیا۔ اس ہفتے قطر میں ہونے والے حملے کے بعد بھی نتن یاہو نے بارہا ان معاہدوں میں توسیع کی امید ظاہر کی ہے۔
اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کا معاہدہ دو سال کی علاقائی جنگوں سے گزر چکا ہے لیکن اگر اسرائیل اپنے موجودہ راستے پر قائم رہتا ہے تو یہ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔
پچھلے ہفتے، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کا کوئی بھی اقدام "سرخ لکیر" ہو گا۔
پانچ سال قبل الحاق کے منصوبوں کو روکنے کے اسرائیل کے فیصلے کو معاہدوں تک لے جانے والی بات چیت میں متحدہ عرب امارات کو سر فہرست رکھا گیا تھا۔ اب نتن یاہو کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادی یہودی بستیوں کی ڈرامائی توسیع کی صدارت کرنے کے بعد اس کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔
ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت میں جنگ میں قبضے میں لیے گئے اسرائیل کے دعوؤں کی حمایت کی تھی۔ حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ اس مدت میں اپنی حمایت پر بریک لگائیں گے یا نہیں۔
سعودی عرب ابراہیم معاہدے سے دور ہوتا جا رہا ہے
ٹرمپ اور نتن یاہو دونوں کو امید ہے کہ ایک علاقائی پاور ہاؤس اور اسلام کے دو مقدس ترین مقامات کے محافظ سعودی عرب کے ساتھ اسی طرح کے معمول کے معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے موقع پر ایسی ڈیل کرنے کے راستے پر تھا۔
اس کے بعد سے، یہ تیزی سے غیر متوقع طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو اسی صورت میں معمول پر لائے گا جب وہ غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے لیے راستہ کھولے گا۔ یہ وہ علاقے ہیں جس پر اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں قبضہ کیا تھا۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت اور اس کے بیشتر سیاسی طبقے جنگ سے پہلے فلسطینی ریاست کے سخت مخالف تھے اور اب کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ حماس کو ملے گا۔
سعودی ولی عہد اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے گزشتہ سال ایک موقع پر اسرائیل پر "نسل کشی" کا الزام لگاتے ہوئے اپنی بیان بازی کو تیز کر دیا ہے۔
شہزادہ محمد نے اسرائیل کے اہم دشمن ایران کے ساتھ بھی گرمجوشی سے تعلقات استوار کیے ہیں، جسے سعودی عرب خود طویل عرصے سے علاقائی خطرہ کے طور پر دیکھتا تھا۔
تینوں خلیجی ممالک کے پاس اب بھی 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد امریکہ کے ساتھ ہونے والے عظیم سودے پر قائم رہنے کے لیے طاقتور ترغیبات ہیں ، جب انہوں نے فوجی تحفظ کے بدلے میں امریکی اڈوں کی میزبانی کرنے اور توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ قطر میں جون میں ایران کی طرف سے امریکی فوجیوں کی میزبانی کرنے والے ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کے حملے کے بعد تناؤ پیدا ہوا ہے۔
لیکن اسرائیل کے دوحہ پر حملے کو ان مفاہمت کی اس سے بھی بڑی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ مستقبل کے سودوں پر بریک لگا سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: