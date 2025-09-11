قطر پر اسرائیلی حملہ مشرق وسطیٰ کے بڑے حصوں میں "گریٹر اسرائیل" بنانے کی سازش کا حصہ: حزب اللہ
حزب اللہ نے خبردار کیا کہ، اسرائیل کے ہاتھوں مزاحمت کو شکست ہوئی تو اگلا نمبر خلیجی ممالک کا ہوگا۔
Published : September 11, 2025 at 1:41 PM IST
بیروت: ایران کے حمایت یافتہ لبنان کے مسلح گروپ حزب اللہ کے رہنما نے کہا کہ قطر پر اسرائیل کا حملہ تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک کے لیے ایک انتباہ ہے۔ حزب اللہ رہنما نعیم قاسم نے کہا کہ اگر خطے میں مزاحمتی تنظیموں کو شکست ہوئی تو خلیجی ممالک خطرے میں ہیں۔
نعیم قاسم کا یہ تبصرہ اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی سیاسی قیادت پر حملے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ قطری حکومت غزہ کی پٹی میں جاری جنگ میں اہم ثالث رہی ہے۔
قاسم نے کہا کہ ہم قطر کے ساتھ ہیں جس پر جارحیت کی گئی اور ہم فلسطینی مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی حملہ مشرق وسطیٰ کے بڑے حصوں میں "گریٹر اسرائیل" بنانے کی اسرائیلی کوششوں کا حصہ ہے۔
قاسم کے تبصرے لبنانی حکومت کی جانب سے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے ایک فوجی تجویز کی منظوری کے چند دن بعد سامنے آئے ہیں۔ واضح رہے حزب اللہ کو اسرائیل کے ساتھ اپنی ہی 14 ماہ کی جنگ میں نمایاں نقصان پہنچا تھا۔ یہ جنگ نومبر میں امریکی ثالثی میں جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی تھی۔
قاسم نے کہا کہ اسرائیل کے اپنے توسیع پسندانہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہونے کی وجہ لبنان، غزہ اور مشرق وسطیٰ کے دیگر حصوں میں مزاحمتی اور مسلح گروپوں کی موجودگی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک کو چاہیے کہ وہ خطے میں مزاحمتی گروپوں کی مالی، سیاسی اور سماجی طور پر پشت پناہی کریں۔
قاسم نے خلیجی ممالک جیسے کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات جیسے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات رکھنے والے خلیجی ممالک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "اگر دشمن مزاحمت کو شکست دیتا ہے، اور وہ ایسا نہیں کر سکا، تو اگلی باری آپ کی ہوگی۔"
قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں حماس کے رہنما تو نہیں مارے گئے، لیکن ان حملوں میں پانچ نچلے درجے کے ارکان اور ایک قطری سیکیورٹی افسر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
لبنان کے بارے میں بات کرتے ہوئے قاسم نے کہا کہ، اسرائیل-حزب اللہ جنگ کو ختم کرنے والی جنگ بندی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی اور اسرائیل جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔
جب سے جنگ بندی نافذ ہوئی ہے، اسرائیل نے لبنان پر تقریباً روزانہ فضائی حملے کیے ہیں، جن میں زیادہ تر حزب اللہ کے ارکان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ جنگ کے بعد اپنی صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واضح رہے اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ سمیت کئی اہم رہنما ہلاک ہو چکے ہیں، اور تنظیم کی سیاسی اور عسکری قیادت کمزور ہو چکی ہے۔
قاسم نے لبنان میں قومی اتحاد کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ حزب اللہ قومی سلامتی کی حکمت عملی سے ہٹ کر اپنے ہتھیاروں کے معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
قاسم سمیت حزب اللہ کے عہدیداروں نے اس گروپ کو غیر مسلح کرنے کے بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے اپنی شرط کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ، وہ ایسا نہیں کریں گے جب تک کہ اسرائیل لبنان کے اندر موجود پانچ پہاڑیوں سے دستبردار نہیں ہو جاتا اور ملک پر اپنے فضائی حملے بند نہیں کر دیتا۔
عالمی بینک کے مطابق، اسرائیل-حزب اللہ جنگ میں لبنان میں 4000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سیکڑوں شہری بھی شامل تھے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں تقریباً 11 بلین ڈالر کی کا نقصان ہوا۔ اس جنگ میں اسرائیل میں 80 فوجیوں سمیت 127 افراد ہلاک ہوئے۔
جنگ اس وقت شروع ہوئی جب حزب اللہ نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مخالفت کرتے ہوئے 8 اکتوبر 2023 کو سرحد پار سے راکٹ داغنا شروع کیا۔ اسرائیل نے لبنان میں گولہ باری اور فضائی حملوں کا جواب دیا، اور دونوں فریق ایک بڑھتے ہوئے تنازعہ میں بند ہو گئے جو ستمبر 2024 کے آخر میں ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔
