یمن میں اسرائیلی فضائی حملے میں حوثی باغیوں کے وزیر اعظم احمد الرحاوی جاں بحق - HOUTHI REBEL PRIME MINISTER

اسرائیل کے ایک حملے میں حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول حکومت کے وزیر اعظم احمد الرحاوی ہلاک ہو گیے۔

حوثی باغی
حوثی باغی (AP)
By AP (Associated Press)

Published : August 30, 2025 at 10:35 PM IST

قاہرہ: ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز ایک اسرائیلی فضائی حملے میں یمنی دارالحکومت صنعا میں باغیوں کے زیر کنٹرول حکومت کے وزیر اعظم ہلاک ہو گئے۔

باغیوں نے ایک بیان میں کہا کہ احمد الرحاوی جمعرات کو صنعا میں متعدد وزراء کے ساتھ ایک حملے میں مارے گیے۔

اسرائیلی فوج نے جمعرات کو کہا کہ اس نے یمن میں صنعا کے علاقے میں حوثی دہشت گرد حکومت کے ایک فوجی ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا۔

حوثیوں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگست 2024 سے حوثی زیرقیادت حکومت کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے والے الرحاوی کو حکومت کی جانب سے گزشتہ ایک سال کے دوران اس کی سرگرمیوں اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ ایک معمول کی ورکشاپ کے دوران حوثیوں کے زیر کنٹرول حکومت کے دیگر ارکان کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔

غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے دوران حوثیوں نے بارہا اسرائیل پر میزائل داغے ہیں۔ گروپ کا کہنا ہے کہ یہ حملے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے ہیں۔ اگرچہ یمن کی طرف سے داغے جانے والے زیادہ تر میزائلوں کو اسرائیل نے روکا ہے، یا درمیانی فضا میں گرا دیا ہے، لیکن اس نے حملوں کو روکنے میں بہت کم کام کیا ہے۔

حوثی کے زیر انتظام وزارت صحت اور سرکاری حکام کے مطابق، ہفتے کے شروع میں، صنعاء کے متعدد علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 102 دیگر زخمی ہوئے۔

غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے دوران حوثیوں نے اسرائیل کی طرف میزائل اور ڈرون داغے ہیں اور بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ ان کے حملے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے ہیں۔

حوثیوں کے حملوں کے جواب میں اسرائیل اور امریکی قیادت والے اتحاد نے یمن میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں بشمول صنعا اور اسٹریٹجک ساحلی شہر حدیدہ پر گولہ باری کی۔ اسرائیلی حملوں نے مئی میں صنعا کے ہوائی اڈے کو سروس سے محروم کر دیا تھا۔

ٹرمپ انتظامیہ نے مئی میں جہاز رانی پر حملوں کے خاتمے کے بدلے میں حوثیوں کے ساتھ فضائی حملے بند کرنے کے معاہدے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم باغیوں نے کہا کہ معاہدے میں ان اہداف پر حملوں کو روکنا شامل نہیں ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ منسلک تھے۔

