اسرائیل نے غزہ شہر سے مکمل انخلاء کی وارننگ دے دی، قحط زدہ پٹی کو زمین دوز کرنے کا منصوبہ
اسرائیلی فوج نے توسیع شدہ فوجی آپریشن سے قبل غزہ شہر سے مکمل انخلا کا حکم دیا ہے۔
Published : September 9, 2025 at 4:33 PM IST
دیر البلاح، غزہ کی پٹی: اسرائیلی فوج نے منگل کی صبح غزہ شہر سے مکمل انخلاء پر زور دیا۔ اسرائیل غزہ کے شمالی شہر میں اپنے منصوبہ بند توسیعی حملے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جہاں لاکھوں لوگ قحط کی حالت میں جدوجہد کر رہے ہیں۔
یہ اعلان جنگ کے موجودہ دور میں شہر سے مکمل انخلا کی پہلی وارننگ تھی۔ اس سے قبل، فوج نے غزہ شہر کے مخصوص حصوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ کارروائیوں یا حملوں سے پہلے وہاں سے نکل جائیں۔
اس وارننگ کے ساتھ ہی، گزشتہ دنوں کے مقابلے میں غزہ شہر سے انخلاء کرتے فلسطینیوں کی زیادہ تعداد دیکھی گئی۔ فلسطینی شمال سے جنوبی غزہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے۔
غزہ شہر میں متعدد ٹاورز کو تباہ کر دیا گیا
وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے منگل کو کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں 30 بلند و بالا عمارتوں کو مسمار کر دیا ہے۔ انھوں نے الزام لگایا کہ یہ عمارتیں حماس کی فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کی جا رہیں تھیں۔
وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے پیر کو کہا تھا کہ اسرائیل نے کم از کم 50 "دہشت گردی کے ٹاورز" کو تباہ کر دیا ہے جو ان کے بقول حماس کے زیر استعمال تھے۔
گزشتہ دنوں اسرائیل نے غزہ شہر میں متعدد بلند و بالا عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ حماس نے ان میں نگرانی کا سامان نصب کر رکھا ہے۔
غزہ شہر میں یہ مسماری اسرائیل کے منصوبے کا حصہ ہے جو حماس کے آخری باقی ماندہ مضبوط گڑھ کے طور پر پیش کیے جانے والے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔
انتباہ کے باوجود بہت کم فلسطینیوں نے علاقہ چھوڑا
جنگ کے موجودہ دور میں منگل کی وارننگ انخلاء کی سب سے وسیع انتباہات میں سے ایک ہے، حالانکہ مخصوص محلوں کو چھوڑنے کے لیے اسرائیل کی سابقہ وارننگوں کا آبادی پر بہت کم اثر پڑا ہے جو کہ متعدد نقل مکانی سے تھک چکی ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ کیا جنوبی غزہ کی جانب منتقل ہونا واقعی زیادہ محفوظ ہوگا۔
غزہ شہر کے ارد گرد شمالی غزہ کے علاقے میں ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ 7 ستمبر تک، شمالی غزہ میں نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے انسانی گروپوں کے اتحاد نے 14 اگست کو فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد سے تقریباً 97,000 فلسطینیوں کی نقل مکانی ریکارڈ کی ہے۔
فوجی ترجمان کرنل آویچائے ادرائی نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ غزہ شہر کا انخلاء "ناگزیر" ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جنوب کی طرف جانے والے خاندانوں کو انسانی امداد دی جائے گی۔ لیکن امدادی گروپوں نے خبردار کیا کہ ان کی مدد کے لیے بہت کم انفراسٹرکچر موجود ہے۔
شفا اسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر رامی مہنا نے کہا کہ اگرچہ غزہ شہر میں حالات کشیدہ ہیں لیکن یہ سہولت اب بھی اپنا کام کررہی ہے اور مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔
اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ شہر کو خالی کرنے کا حکم دینے کے دو گھنٹے بعد، ڈاکٹر رامی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ، "اب تک معاملات معمول کے مطابق ہیں۔" "لیکن ماحول کشیدہ ہے اور عملے اور مریضوں پر بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ ہے۔" انھوں نے مزید کہا کہ، اسپتال کے اندر اور اس کے ارد گرد نقل مکانی کو محسوس نہیں کیا گیا۔
غزہ شہر سے انخلاء بہت مشکل
اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے نے کہا کہ بہت سے خاندان چاہنے کے باوجود غزہ شہر سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ نقل مکانی کرنے والے مقامات پر بھیڑ ہے اور جنوبی غزہ منتقل ہونے کے لیے 1,000 ڈالر سے زیادہ لاگت آسکتی ہے، جو کہ بیشتر فلسطینیوں کے لیے ادا کرنا ناممکن ہے۔
غزہ میں عارضی پناہ گاہوں کو لانے کے لیے اقوام متحدہ کے اقدام میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے تک 86,000 سے زیادہ خیمے اور دیگر سامان غزہ میں داخل ہونے کے لیے کلیئرنس کے منتظر ہیں۔
ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی سربراہ مرجانا سپولجارک نے گزشتہ ماہ خبردار کیا تھا کہ غزہ شہر سے بڑے پیمانے پر انخلاء محفوظ نہیں ہے۔
فلسطینی پناہ گزینوں کی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی نے منگل کو کہا کہ غزہ شہر میں رہائشی ٹاورز پر اسرائیلی حملوں نے درجنوں خاندانوں کو بے گھر کر دیا ہے، جن میں سے بہت سے "سڑکوں پر پناہ گاہ یا بنیادی ضروریات کے بغیر" رہ گئے ہیں۔
دوسری جانب غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غذائی قلت کے سبب چھ فلسطینی بالغ افراد جاں بحق ہو گئے۔ جون کے آخر سے غذائیت سے متعلق وجوہات سے مرنے والوں کی تعداد 259 تک پہنچ گئی۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت میں اب تک کم از کم 64,522 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، ہلاک ہونے والوں میں نصف کے قریب خواتین اور بچے تھے۔ بڑے شہروں کے بڑے حصے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور تقریباً 20 لاکھ فلسطینیوں کی آبادی کا 90 فیصد بے گھر ہو چکے ہیں۔
