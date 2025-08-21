اسرائیل غزہ شہر میں توسیعی آپریشن کو لے کر بضد، 60,000 ریزرو فورس کو متحرک کرے گا

یروشلم: اسرائیل کی فوج نے بدھ کو کہا کہ وہ غزہ شہر میں توسیعی فوجی کارروائی سے قبل 60,000 ریزرو فورس کو طلب کرے گی۔ غزہ شہر میں فلسطینیوں نے خطرے کے باوجود رہنے کا انتخاب کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خوراک، پانی اور دیگر ضروریات کی قلت کا سامنا کرنے والے علاقے میں وہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔
فوج نے کہا کہ اضافی ریزرو فورس کو بلانا اس منصوبے کا حصہ ہے جس کی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے غزہ کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں آپریشن کا ایک نیا مرحلہ شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس آپریشن کو اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف کی حتمی منظوری مل جائے گی۔ اس منصوبے میں 20,000 اضافی ریزرو فوجیوں کی سروس میں توسیع بھی شامل ہے جو پہلے سے ہی فعال ڈیوٹی پر ہیں۔
10 ملین سے کم آبادی والے اسرائیل میں، ریزرو فورس کو متحرک کرنا گزشتہ مہینوں میں سب سے زیادہ ہے اور اس کا معاشی اور سیاسی وزن ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی میں جنگ بندی کے لیے جاری مظاہروں کا نتن یاہو پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے خبردار کیا ہے کہ وسیع حملے سے غزہ کی پٹی میں بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے، جہاں تقریباً 20 لاکھ باشندوں میں سے زیادہ تر بے گھر ہو چکے ہیں، اور بہت سے علاقوں کو قحط کے خطرے کا سامنا ہے۔
غزہ سٹی آپریشن چند دنوں میں شروع ہو سکتا ہے:
ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر فوجی ضوابط کے مطابق بتایا کہ فوجی غزہ شہر کے ان حصوں میں کام کریں گے جہاں انہیں ابھی تک تعینات نہیں کیا گیا ہے اور جہاں اسرائیل کا خیال ہے کہ حماس اب بھی سرگرم ہے۔ شہر کے زیتون محلے اور شمالی غزہ کی پٹی میں پناہ گزین کیمپ جبالیہ میں اسرائیلی فوجی پہلے ہی توسیعی آپریشن کے لیے بنیاد تیار کر رہے ہیں، جو کچھ دنوں میں شروع ہو سکتا ہے۔
اگرچہ ٹائم لائن واضح نہیں تھی، وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے دفتر نے بدھ کو کہا کہ نتن یاہو نے جارحانہ کارروائی شروع کرنے کے لیے "ٹائم ٹیبلز کو مختصر کرنے کی ہدایت کی ہے"۔
غزہ شہر حماس کا فوجی اور حکومتی گڑھ ہے، اور شمالی پٹی میں پناہ کے آخری مقام میں سے ایک ہے، جہاں لاکھوں افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اہلکار نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوجی وہاں حماس کے زیر زمین سرنگوں کے وسیع نیٹ ورک کو نشانہ بنائیں گے۔
عہدیدار نے کہا کہ اگرچہ اسرائیل نے حماس کی زیادہ تر اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا ہے، تاہم حماس کے کچھ حصے فعال طور پر دوبارہ منظم ہو رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل کی طرف راکٹ داغنا بھی شامل ہے۔
اس منصوبہ بند حملے سے خدشہ ہے کہ بہت سے فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔
اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ان لوگوں کی ایک اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو جنم دے گا جو تنازع کا یہ مرحلہ شروع ہونے کے بعد سے بار بار بے گھر ہوئے ہیں۔
یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے فلسطینی رضاکارانہ طور پر غزہ شہر چھوڑنے کا انتخاب کریں گے۔ کچھ نے کہا کہ وہ اس بات کا انتظار کریں گے کہ واقعات کیسے سامنے آتے ہیں، بہت سے لوگوں کا اصرار ہے کہ کہیں بھی فضائی حملوں سے محفوظ نہیں ہے۔
سیو دی چلڈرن کے ریجنل ڈائریکٹر احمد الہندوی نے ایک انٹرویو میں کہا، ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بچوں، ان کے خاندانوں اور اس نسل کے لیے ایک حقیقی حقیقت سے کم نہیں ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ، غزہ کی اس نسل کی حالت زار اور جدوجہد الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔
کچھ فوجیوں نے جنگ کے مقاصد پر سوال اٹھائے:
اسرائیل کا یہ منصوبہ تھکے ہوئے فوجیوں کی بڑھتی ہوئی مہم کے درمیان سامنےآیا ہے جو اسرائیلی حکومت پر سیاسی وجوہات کی بناء پر جنگ کو جاری رکھنے اور باقی 50 مغویوں کو واپس لانے میں ناکام رہنے کا الزام لگاتے ہیں، جن میں سے 20 کے زندہ ہونے کا خیال کیا جاتا ہے۔
یرغمالیوں کے اہل خانہ، فوج اور انٹیلی جنس کے سابق سربراہوں نے بھی غزہ شہر میں توسیعی آپریشن کی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ زیادہ تر خاندان فوری جنگ بندی چاہتے ہیں اور فکر مند ہیں کہ ایک توسیع شدہ حملہ زندہ بچ جانے والے یرغمالیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
گائے پورن، ایک ریٹائرڈ فضائیہ کے پائلٹ جنہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے مہم چلانے والے سابق فوجیوں کو منظم کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کئی فوجی سیکڑوں دن تک جاری رہنے والے بار بار دوروں کے بعد گزارے جاتے ہیں اور ان لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں جنہیں نہیں بلایا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا، وہ لوگ بھی جو نظریاتی طور پر موجودہ جنگ یا حکومت کے نئے منصوبوں کے خلاف نہیں ہیں، تھکاوٹ یا اپنے خاندانوں یا اپنے کاروبار کی وجہ سے نہیں جانا چاہتے ہیں۔
اسرائیل نے ابھی تک جنگ بندی کی تجویز کا جواب نہیں دیا ہے:
عرب ثالثوں اور حماس نے اس ہفتے کہا تھا کہ مزاحمتی گروپ کے رہنماؤں نے مجوزہ 60 دن کی جنگ بندی کی شرائط پر اتفاق کیا ہے، حالانکہ ماضی میں بھی ایسے ہی اعلانات کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے دیرپا جنگ بندی نہیں ہوئی۔
مصر اور قطر نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔
مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدلطی نے بدھ کو امریکی ایلچی سٹیو وٹ کوف کے ساتھ فون پر بات کی تاکہ اسرائیل کی قبولیت حاصل کرنے کی امید میں مجوزہ جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مصری حکومت کے مطابق، کال کے دوران، عبدلطی نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ ایک جامع معاہدے پر بات چیت کرکے "اس غیر منصفانہ جنگ کو ختم کرے" اور "فلسطینی کاز کے منصفانہ حل کی بنیاد ڈالے۔"
ایک اسرائیلی اہلکار جس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، کہا کہ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کی کوشش میں ثالثوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔
نیتن یاہو نے بارہا کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کی مخالفت کریں گے جس میں "حماس کی مکمل شکست" شامل نہ ہو۔
غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ:
صحت کے حکام کے مطابق، بدھ کے روز شمال مغربی غزہ میں زیکیم کراسنگ پر کم از کم 27 فلسطینی جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے جب ایک ہجوم اقوام متحدہ کے امدادی سامان لے جانے والے ایک قافلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔
شمالی غزہ میں وزارت صحت کی ایمبولینس اور ایمرجنسی سروس کے سربراہ فاریس عواد نے کہا کہ زیادہ تر ہلاکتیں اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں سے ہوئیں۔
عواد نے اے پی کو بتایا کہ مرنے والوں میں امداد کے خواہاں افراد اور قافلے کی حفاظت کرنے والے فلسطینی شامل ہیں۔
غزہ کی وزارت صحت نے پیر کو بتایا کہ اسرائیل کی جارحیت کے دوران 62,122 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں ان میں سے نصف کے قریب خواتین اور بچے ہیں۔
جون کے آخر سے جب وزارت نے ایسی اموات کی گنتی شروع کی تو 154 بالغ افراد غذائی قلت سے متعلق وجوہات کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے 112 بچے غذائی قلت سے متعلق وجوہات سے مر چکے ہیں۔
