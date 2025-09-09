اسرائیل نے قطر پر فضائی حملہ کر دیا، حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا، قطر نے بزدلانہ حملہ قرار دیا
اسرائیلی فضائیہ نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس رہنما جنگ بندی سے متعلق میٹنگ میں مصروف تھے۔
Published : September 9, 2025 at 7:31 PM IST
دوحہ، قطر: اسرائیلی فوج نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ کر دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ، اس نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بناتے ہوئے ایک فضائی حملہ کیا ہے۔
یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔
The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization.— Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025
For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization's operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and…
قطری حکومت نے حملے کی مذمت کی ہے۔ قطر نے اسرائیلی حملے کو بزدلانہ قرار دیا ہے۔ دارالحکومت دوحہ میں حماس کے سیاسی ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اسے "تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی" قرار دیا۔
قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ، اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے، ریاست قطر اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کے اس لاپرواہ رویے اور علاقائی سلامتی کے ساتھ اس کی مسلسل چھیڑ چھاڑ کے ساتھ ساتھ اس کی سلامتی اور خودمختاری کو نشانہ بنانے والی کسی بھی کارروائی کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات جاری ہیں، اور مزید تفصیلات دستیاب ہوتے ہی اعلان کی جائیں گی۔"
قطری فنڈ سے چلنے والے نیوز نیٹ ورک الجزیرہ نے دھماکے کو اسرائیلی اعلان سے جوڑا۔ دھماکے کی گونج دوحہ میں سنائی دی جس سے فضا میں سیاہ دھواں پھیل گیا۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا اس حملے میں کوئی زخمی ہوا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری کے دوران اجلاس میں حماس کے پانچ سینئر رہنما موجود تھے۔ حماس کے سینئر رہنماؤں میں خالد مشعل، خلیل الحیہ، زاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق اجلاس میں موجود تھے۔
حماس کی جلاوطن قیادت طویل عرصے سے قطر میں مقیم ہے، جس نے غزہ کی پٹی میں تازہ ترین جنگ سے پہلے بھی کئی سالوں سے حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔
اسرائیلی فوج نے دوحہ میں حملے کی تصدیق کی:
اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کی گھریلو سیکیورٹی ایجنسی شن بیٹ کے تعاون سے اس کی فضائیہ نے قطری دارالحکومت میں حماس کے سرکردہ رہنماؤں پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔
اس نے دعویٰ کیا کہ حماس کے نامعلوم ارکان جن پر حملہ کیا گیا وہ برسوں تک تنظیم کی سرگرمیوں کی قیادت کرتے رہے اور مزید کہا کہ وہ "حماس دہشت گرد تنظیم کو شکست دینے" کے لیے کام جاری رکھے گی۔
یہ حملہ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال ضمیر کی جانب سے بیرون ملک مقیم حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی دھمکی کے چند دن بعد ہوا ہے۔