ETV Bharat / international

حوثیوں کے پہلے کلسٹر بم حملے کے جواب میں اسرائیل کی یمن کے دارالحکومت پر بمباری - ISRAEL ATTACKS YEMEN

یمن کے حوثی باغیوں نے حال ہی میں اسرائیل پر میزائل حملے کیے تھے۔

یمن کے دارالحکومت صنعا پر اسرائیل کی بمباری
یمن کے دارالحکومت صنعا پر اسرائیل کی بمباری (Photo: AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 24, 2025 at 10:31 PM IST

3 Min Read

قاہرہ: یمن کے دارالحکومت صنعا میں اتوار کی علی الصبح اسرائیل نے فضائی حملے کیے۔ یہ اطلاع مقامی میڈیا رپورٹس میں دی گئی۔ خبروں کے مطابق اسرائیل کا یہ حملہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی تنظیم کی جانب سے اسرائیل پر کلسٹر بم داغے جانے کے چند روز بعد ہوا ہے۔

حوثیوں کے زیر انتظام 'المسیرہ چینل' نے ان حملوں کی اطلاع دی ہے۔ 17 اگست کے بعد عسکریت پسند تنظیم کے زیر قبضہ صنعا پر یہ پہلا حملہ ہے۔ ان حملوں میں انرجی پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ حوثی استعمال کرتے ہیں۔

اسرائیل نے اتوار کے حملے کی تصدیق نہیں کی۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی تنظیم نے 22 ماہ سے زیادہ عرصے سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے وقفے وقفے سے جاری رکھے ہیں اور بحیرہ احمر میں متعدد بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ یہ حملے غزہ پر مسلط کی گئی اسرائیل کی جنگ اور ناکہ بندی کے خلاف اور فلسطینیوں کے تئیں اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں۔

اسرائیلی فضائیہ کے ایک اہلکار نے کہا کہ جمعے کی رات یمن سے اسرائیل کی طرف داغا گیا کلسٹر بموں والا میزائل ایک نئے خطرے کی علامت ہے۔

اہلکار نے کہا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے سنہ 2023 میں اسرائیل پر میزائل حملے شروع کیے جانے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر کلسٹر بم داغے ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ اسرائیل کے لیے کلسٹر بموں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔

امریکہ اور حوثی معاہدہ

اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکہ نے گذشتہ سال مئی میں حوثیوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے تحت اگر وہ بحیرہ احمر میں حملہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو امریکہ جواب میں فضائی حملے روک دے گا۔ لیکن حوثیوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اسرائیلی اہداف پر حملے جاری رکھیں گے۔

حوثی اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی

حوثی گروپ جسے انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، یمن میں سرگرم شیعہ زیدی تحریک ہے جو اسرائیل کی سخت مخالفت ہے۔ اس تنظیم کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ اس تنظیم نے سنہ 2023 میں غزہ پر اسرائیل کی خونریز جنگ کے خلاف تل ابیب کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے میزائل حملے شروع کیے تھے جو وقفے وقفے سے اب بھی جاری ہیں۔ وہیں اسرائیل بھی جواب میں یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کرتا رہا ہے۔ تاحال دونوں کے تعلقات کافی کشیدہ ہیں۔

مزید پڑھیں:

غزہ پر جارحیت بند نہیں ہوئی تو مزید حملے ہوں گے، یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر تین ڈرون سے کیا حملہ

'ہم پر جو ہتھیار اٹھائے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے' حوثی باغیوں نے بحری جہاز پر حملہ کرنے کے بعد ایک اور جہاز کو ڈبونے کا کیا دعویٰ

اسرائیل کے یمن پر فضائی حملے، حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغے

برطانوی جہاز پر حملہ، بحیرۂ احمر میں راکٹوں اور گولیوں کی بارش، حوثی باغیوں کی جانب سے حملے کا شبہ

قاہرہ: یمن کے دارالحکومت صنعا میں اتوار کی علی الصبح اسرائیل نے فضائی حملے کیے۔ یہ اطلاع مقامی میڈیا رپورٹس میں دی گئی۔ خبروں کے مطابق اسرائیل کا یہ حملہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی تنظیم کی جانب سے اسرائیل پر کلسٹر بم داغے جانے کے چند روز بعد ہوا ہے۔

حوثیوں کے زیر انتظام 'المسیرہ چینل' نے ان حملوں کی اطلاع دی ہے۔ 17 اگست کے بعد عسکریت پسند تنظیم کے زیر قبضہ صنعا پر یہ پہلا حملہ ہے۔ ان حملوں میں انرجی پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ حوثی استعمال کرتے ہیں۔

اسرائیل نے اتوار کے حملے کی تصدیق نہیں کی۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی تنظیم نے 22 ماہ سے زیادہ عرصے سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے وقفے وقفے سے جاری رکھے ہیں اور بحیرہ احمر میں متعدد بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ یہ حملے غزہ پر مسلط کی گئی اسرائیل کی جنگ اور ناکہ بندی کے خلاف اور فلسطینیوں کے تئیں اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں۔

اسرائیلی فضائیہ کے ایک اہلکار نے کہا کہ جمعے کی رات یمن سے اسرائیل کی طرف داغا گیا کلسٹر بموں والا میزائل ایک نئے خطرے کی علامت ہے۔

اہلکار نے کہا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے سنہ 2023 میں اسرائیل پر میزائل حملے شروع کیے جانے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر کلسٹر بم داغے ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ اسرائیل کے لیے کلسٹر بموں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔

امریکہ اور حوثی معاہدہ

اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکہ نے گذشتہ سال مئی میں حوثیوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے تحت اگر وہ بحیرہ احمر میں حملہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو امریکہ جواب میں فضائی حملے روک دے گا۔ لیکن حوثیوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اسرائیلی اہداف پر حملے جاری رکھیں گے۔

حوثی اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی

حوثی گروپ جسے انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، یمن میں سرگرم شیعہ زیدی تحریک ہے جو اسرائیل کی سخت مخالفت ہے۔ اس تنظیم کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ اس تنظیم نے سنہ 2023 میں غزہ پر اسرائیل کی خونریز جنگ کے خلاف تل ابیب کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے میزائل حملے شروع کیے تھے جو وقفے وقفے سے اب بھی جاری ہیں۔ وہیں اسرائیل بھی جواب میں یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کرتا رہا ہے۔ تاحال دونوں کے تعلقات کافی کشیدہ ہیں۔

مزید پڑھیں:

غزہ پر جارحیت بند نہیں ہوئی تو مزید حملے ہوں گے، یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر تین ڈرون سے کیا حملہ

'ہم پر جو ہتھیار اٹھائے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے' حوثی باغیوں نے بحری جہاز پر حملہ کرنے کے بعد ایک اور جہاز کو ڈبونے کا کیا دعویٰ

اسرائیل کے یمن پر فضائی حملے، حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغے

برطانوی جہاز پر حملہ، بحیرۂ احمر میں راکٹوں اور گولیوں کی بارش، حوثی باغیوں کی جانب سے حملے کا شبہ

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL HOUTHI WARYEMEN WARISRAEL ATTACKS YEMEN CAPITALISRAEL ATTACKS YEMENISRAEL ATTACKS YEMEN

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.