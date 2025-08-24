قاہرہ: یمن کے دارالحکومت صنعا میں اتوار کی علی الصبح اسرائیل نے فضائی حملے کیے۔ یہ اطلاع مقامی میڈیا رپورٹس میں دی گئی۔ خبروں کے مطابق اسرائیل کا یہ حملہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی تنظیم کی جانب سے اسرائیل پر کلسٹر بم داغے جانے کے چند روز بعد ہوا ہے۔
حوثیوں کے زیر انتظام 'المسیرہ چینل' نے ان حملوں کی اطلاع دی ہے۔ 17 اگست کے بعد عسکریت پسند تنظیم کے زیر قبضہ صنعا پر یہ پہلا حملہ ہے۔ ان حملوں میں انرجی پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ حوثی استعمال کرتے ہیں۔
اسرائیل نے اتوار کے حملے کی تصدیق نہیں کی۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی تنظیم نے 22 ماہ سے زیادہ عرصے سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے وقفے وقفے سے جاری رکھے ہیں اور بحیرہ احمر میں متعدد بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ یہ حملے غزہ پر مسلط کی گئی اسرائیل کی جنگ اور ناکہ بندی کے خلاف اور فلسطینیوں کے تئیں اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں۔
اسرائیلی فضائیہ کے ایک اہلکار نے کہا کہ جمعے کی رات یمن سے اسرائیل کی طرف داغا گیا کلسٹر بموں والا میزائل ایک نئے خطرے کی علامت ہے۔
اہلکار نے کہا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے سنہ 2023 میں اسرائیل پر میزائل حملے شروع کیے جانے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر کلسٹر بم داغے ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ اسرائیل کے لیے کلسٹر بموں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔
امریکہ اور حوثی معاہدہ
اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکہ نے گذشتہ سال مئی میں حوثیوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے تحت اگر وہ بحیرہ احمر میں حملہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو امریکہ جواب میں فضائی حملے روک دے گا۔ لیکن حوثیوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اسرائیلی اہداف پر حملے جاری رکھیں گے۔
حوثی اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی
حوثی گروپ جسے انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، یمن میں سرگرم شیعہ زیدی تحریک ہے جو اسرائیل کی سخت مخالفت ہے۔ اس تنظیم کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ اس تنظیم نے سنہ 2023 میں غزہ پر اسرائیل کی خونریز جنگ کے خلاف تل ابیب کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے میزائل حملے شروع کیے تھے جو وقفے وقفے سے اب بھی جاری ہیں۔ وہیں اسرائیل بھی جواب میں یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کرتا رہا ہے۔ تاحال دونوں کے تعلقات کافی کشیدہ ہیں۔
