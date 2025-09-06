اسرائیل نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا، فلک بوس عمارت کو نشانہ بناکر اڑایا، ستائیس ہلاک

انخلاء کے انتباہ کے بعد، اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں حماس کے زیر استعمال ایک اونچی عمارت پر حملہ کیا۔
Published : September 6, 2025 at 10:01 AM IST
دیر البلاح، فلسطین: اسرائیل نے انخلاء کی وارننگ کے بعد جمعہ کے روز غزہ شہر میں ایک اونچی عمارت پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں کی آبادی والے قحط زدہ شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی تھیں۔ صحت کے حکام نے بتایا کہ غزہ شہر میں دیگر مقامات پر ہونے والے حملوں میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہوئے۔
فوج نے حماس کے عسکریت پسندوں پر شہر کی اونچی عمارتوں کو نگرانی کے لیے استعمال کرنے اور گھات لگانے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے پر "ہدف بناکر درست حملے" کرے گا۔
اسرائیل کا جارحانہ انداز میں اضافہ کرنے کا ارادہ
اسرائیل نے ہزاروں ریزرو فوجیوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا ہے اور انخلاء کے انتباہات کو دہرانا شروع کر دیا ہے کیونکہ وہ اپنے جارحانہ انداز میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے اندرون ملک مظاہرے شروع ہو جائیں گے اور بیرون ملک مذمت ہو گی۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ جمعے کے حملے میں رمل میں مشتاحہ ٹاور کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو جنگ سے قبل ایک پرتعیش علاقہ تھا۔ غزہ شہر کے رہائشی احمد البوری نے بتایا کہ شہر کے دوسرے حصوں میں اسرائیلی کارروائیوں سے فرار ہونے والے لوگوں نے عمارت کے اندر اور اس کے آس پاس پناہ لی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر نے آس پاس کے خیموں کی ایک بڑی تعداد کو دکھایا۔
فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس حملے میں کوئی زخمی یا ہلاک ہوا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے عمارت پر حملہ کیا کیونکہ حماس نے اسے نگرانی کے لیے استعمال کیا تھا۔ جمعے کے حملے سے پہلے لی گئی عمارت کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی چھت پہلے ہی حملوں سے بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔
جنگ کی وجہ سے تقریباً 90 فیصد آبادی بے گھر
اسرائیلی افواج کی پیش قدمی سے خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے علاقے کے شمال میں واقع غزہ شہر کو جنگی علاقہ قرار دے دیا ہے۔ شہر کے کچھ حصوں کو پہلے ہی ’ریڈ زون‘ تصور کیا جا چکا ہے، جہاں ممکنہ شدید لڑائی سے قبل فلسطینیوں کو انخلا کا حکم دیا گیا ہے۔ جس سے مکینوں میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جنگ کے ابتدائی مراحل میں شہر چھوڑ کر واپس آئے تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے علاقے کی تقریباً 90 فیصد آبادی پہلے ہی بے گھر ہو چکی ہے۔
شہر کے شفا اسپتال نے بتایا کہ جمعہ کی رات سے جمعہ کی رات تک اسرائیلی حملوں میں 27 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک ہی خاندان کے چھ افراد بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ صرف عسکریت پسندوں کو نشانہ بناتی ہے اور شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ داری حماس پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ عسکریت پسند گنجان آباد علاقوں میں سرگرم ہیں۔
حماس نے دو یرغمالیوں کی ایک ویڈیو جاری کی
دریں اثناء حماس نے جمعہ کو غزہ شہر میں دو یرغمالیوں کی ایک ویڈیو جاری کی۔ ویڈیو میں گائے گلبوا دلال کو ایک کار میں دکھایا گیا ہے، ایک موقع پر ایک اور یرغمال ایلون اوہل کے ساتھ شامل ہوا۔ Gilboa-Dalal، ممکنہ طور پر دباؤ میں، جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی واپسی کی درخواست کر رہا ہے۔ اسے آخری بار چھ ماہ قبل ایک ویڈیو میں ایک اور یرغمال ایویٹر ڈیوڈ کے ساتھ دیکھا گیا تھا، جو جنگ بندی کے دوران دیگر یرغمالیوں کی رہائی کو دیکھ رہا تھا۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے جوابی حملے میں اب تک 64 ہزار سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے عام شہری یا مزاحمت کار تھے لیکن اس کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں سے نصف خواتین اور بچے شامل ہیں۔