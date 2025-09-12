ETV Bharat / international

اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا، فلسطین اب ہمارا ہو گا!

برطانیہ اور فرانس سمیت کئی مغربی حکومتوں نے اعلان کیا کہ اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔

israel pm benjamin netanyahu vows there will be no palestinian state Urdu News
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 12, 2025 at 2:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

یروشلم: اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک بڑے آباد کاری کے منصوبے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔

نیتن یاہو نے یروشلم کے بالکل مشرق میں واقع اسرائیلی بستی مالے ادوم میں منعقدہ تقریب میں کہا کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، یہ جگہ ہماری ہے۔ "ہم اپنے ورثے، اپنی زمین اور اپنی سلامتی کی حفاظت کریں گے... ہم شہر کی آبادی کو دوگنا کرنے جا رہے ہیں۔" تقریب کو ان کے دفتر سے براہ راست نشر کیا گیا۔

اسرائیل طویل عرصے سے تقریباً 12 مربع کلومیٹر (5 مربع میل) اراضی پر تعمیر کرنے کے عزائم رکھتا ہے جسے E1 کہا جاتا ہے، لیکن بین الاقوامی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ برسوں سے تعطل کا شکار ہے۔ یہ مقام یروشلم اور اسرائیلی بستی مالے ادوم کے درمیان واقع ہے، جو فلسطینی سرزمین کے شمال اور جنوب کو ملانے والے راستوں کے قریب ہے۔

پچھلے مہینے، اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ Bezalel Smotrich نے انتہائی حساس زمین پر تقریباً 3,400 مکانات بنانے کے منصوبے کی حمایت کی۔

سموٹریچ کے اس اعلان کی شدید مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوٹیریس نے کہا کہ یہ معاہدہ مغربی کنارے کو مؤثر طریقے سے دو حصوں میں تقسیم کر دے گا اور ملحقہ فلسطینی ریاست کے لیے "وجود کو خطرہ" بنائے گا۔

1967 سے مقبوضہ مغربی کنارے میں تمام اسرائیلی بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ انہیں اسرائیلی منصوبہ بندی کی اجازت حاصل ہو۔

برطانیہ اور فرانس سمیت کئی مغربی حکومتوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔

برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ یہ قدم اٹھائے گا اگر اسرائیل فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے اکتوبر 2023 کے حملے سے شروع ہونے والی تباہ کن غزہ جنگ میں جنگ بندی پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں، دائیں بازو کے اسرائیلی وزراء نے کھلے عام اسرائیل سے اس علاقے کو الحاق کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

Peace Now، ایک اسرائیلی این جی او جو مغربی کنارے میں آبادکاری کی سرگرمیوں پر نظر رکھتی ہے، نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ E1 میں بنیادی ڈھانچے کا کام مہینوں میں شروع ہو سکتا ہے اور تقریباً ایک سال کے اندر مکانات کی تعمیر۔ اس نے کہا کہ E1 منصوبہ "اسرائیل کے مستقبل اور پرامن دو ریاستی حل کے کسی بھی امکان کے لیے مہلک ہے۔"

اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی یروشلم کو چھوڑ کر، مغربی کنارے میں تقریباً 30 لاکھ فلسطینی اور تقریباً 500,000 اسرائیلی تارکین وطن آباد ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

اسرائیل نے قطر پر فضائی حملہ کر دیا، بزدلانہ حملہ

غزہ میں بھوک سے 80 بچوں سمیت 101 افراد جاں بحق

کون ہیں غزہ میں اسرائیلی مظالم کی کٹر ناقد فرانسسکا البانیس؟

28 ممالک نے یک آواز ہو کر کہا غزہ جنگ فوری ختم ہونی چاہیے

بھارت میں بھی غزہ کے حق میں احتجاج ہونے لگے، تصویریں دیکھیں

بھوک سے نڈھال فلسطینی، امداد کے انتظار میں گزر جاتا ہے دن۔۔تصویریں دیکھیں

بہتر ہے، ہمیں بھوک سے مرنے دو۔۔۔غزہ میں امداد کے متلاشی 85 فلسطینی جاں بحق

غزہ پر جارحیت بند نہیں ہوئی تو مزید حملے ہوں گے، یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر تین ڈرون سے کیا حملہ

اقوام متحدہ میں پہلی بار بھارت نے غزہ سے متعلق دیا بڑا بیان، امریکہ کو چونکادیا اور نیتن یاہو کو بھی کیا حیران

For All Latest Updates

TAGGED:

THERE WILL BE NO PALESTINIAN STATEBENJAMIN NETANYAHU ON PALESTINIANNO PALESTINIAN STATE SAID BY ISRAELISRAEL ISRAEL NO PALESTINIAN STATENO PALESTINIAN STATE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.