اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا، فلسطین اب ہمارا ہو گا!
برطانیہ اور فرانس سمیت کئی مغربی حکومتوں نے اعلان کیا کہ اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔
Published : September 12, 2025 at 2:24 PM IST
یروشلم: اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک بڑے آباد کاری کے منصوبے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔
نیتن یاہو نے یروشلم کے بالکل مشرق میں واقع اسرائیلی بستی مالے ادوم میں منعقدہ تقریب میں کہا کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، یہ جگہ ہماری ہے۔ "ہم اپنے ورثے، اپنی زمین اور اپنی سلامتی کی حفاظت کریں گے... ہم شہر کی آبادی کو دوگنا کرنے جا رہے ہیں۔" تقریب کو ان کے دفتر سے براہ راست نشر کیا گیا۔
اسرائیل طویل عرصے سے تقریباً 12 مربع کلومیٹر (5 مربع میل) اراضی پر تعمیر کرنے کے عزائم رکھتا ہے جسے E1 کہا جاتا ہے، لیکن بین الاقوامی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ برسوں سے تعطل کا شکار ہے۔ یہ مقام یروشلم اور اسرائیلی بستی مالے ادوم کے درمیان واقع ہے، جو فلسطینی سرزمین کے شمال اور جنوب کو ملانے والے راستوں کے قریب ہے۔
پچھلے مہینے، اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ Bezalel Smotrich نے انتہائی حساس زمین پر تقریباً 3,400 مکانات بنانے کے منصوبے کی حمایت کی۔
سموٹریچ کے اس اعلان کی شدید مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوٹیریس نے کہا کہ یہ معاہدہ مغربی کنارے کو مؤثر طریقے سے دو حصوں میں تقسیم کر دے گا اور ملحقہ فلسطینی ریاست کے لیے "وجود کو خطرہ" بنائے گا۔
1967 سے مقبوضہ مغربی کنارے میں تمام اسرائیلی بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ انہیں اسرائیلی منصوبہ بندی کی اجازت حاصل ہو۔
برطانیہ اور فرانس سمیت کئی مغربی حکومتوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ یہ قدم اٹھائے گا اگر اسرائیل فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے اکتوبر 2023 کے حملے سے شروع ہونے والی تباہ کن غزہ جنگ میں جنگ بندی پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں، دائیں بازو کے اسرائیلی وزراء نے کھلے عام اسرائیل سے اس علاقے کو الحاق کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
Peace Now، ایک اسرائیلی این جی او جو مغربی کنارے میں آبادکاری کی سرگرمیوں پر نظر رکھتی ہے، نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ E1 میں بنیادی ڈھانچے کا کام مہینوں میں شروع ہو سکتا ہے اور تقریباً ایک سال کے اندر مکانات کی تعمیر۔ اس نے کہا کہ E1 منصوبہ "اسرائیل کے مستقبل اور پرامن دو ریاستی حل کے کسی بھی امکان کے لیے مہلک ہے۔"
اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی یروشلم کو چھوڑ کر، مغربی کنارے میں تقریباً 30 لاکھ فلسطینی اور تقریباً 500,000 اسرائیلی تارکین وطن آباد ہیں۔