یروشلم، فلسطین: اسرائیل نے جمعہ کے روز کہا ہے کہ وہ غزہ شہر پر قبضہ کرکے حماس کے ساتھ اپنی 22 ماہ سے جاری جنگ کو مزید تیز کرے گا۔ اس سے فلسطینی شہریوں اور غزہ میں تاحال یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تنازعہ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی دباؤ ایک بار پھر بڑھ گیا ہے۔
اسرائیل کی فضائی اور زمینی جنگ میں غزہ میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر آبادی کو بے گھر کر دیا۔ وسیع علاقوں کو تباہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے خطے کو قحط کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے زمینی آپریشن کا وقت بھی واضح نہیں ہے۔ اس کے لیے ممکنہ طور پر ہزاروں فوجیوں کو متحرک کرنے اور شہریوں کے زبردستی انخلاء کی ضرورت ہوگی۔ اس سے یقینی طور پر غزہ کا انسانی بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔
اسرائیل کے منصوبوں پر ہنگامی اجلاس
غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے سے واقف ایک اہلکار نے بتایا کہ اس کے آغاز کی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ اہلکار نے یہ بات حساس معاملات پر بات چیت کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے منصوبوں پر ہنگامی اجلاس اتوار کی صبح 10 بجے (مشرقی وقت) کے لیے دوبارہ شیڈول کیا گیا ہے۔ اس سے قبل یہ میٹنگ ہفتہ کو سہ پہر 3 بجے (مشرقی وقت کے مطابق) مقرر تھی۔
اسرائیلی افواج کے انخلاء کے بدلے یرغمالیوں کی بیک وقت رہائی
تاہم پناما میں قائم اقوام متحدہ کے مشن نے، جو اس ماہ کونسل کی صدارت کر رہے ہیں، نے اس موضوع پر کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ہفتہ کو یہودیوں کا سبت کا دن ہے اور اسرائیل یقیناً اجلاس میں بات کرنا چاہے گا۔ عرب حکام نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ مصر اور قطر کے ثالث ایک نیا فریم ورک تیار کر رہے ہیں۔ اس میں غزہ میں جنگ کے خاتمے اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کے بدلے زندہ اور مردہ تمام یرغمالیوں کی بیک وقت رہائی شامل ہوگی۔
اسرائیل پہلے ہی غزہ کے تقریباً تین چوتھائی حصے پر قابض
اسرائیلی سکیورٹی کابینہ کی جانب سے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی منظوری سے قبل، وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے جمعرات کو فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں بڑے بڑے منصوبوں کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل تمام غزہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل پہلے ہی غزہ کے تقریباً تین چوتھائی حصے پر قابض ہے۔ حماس نے اسرائیل کے منصوبوں کو مسترد کر دیا ہے۔ گروپ نے ایک بیان میں کہا، ’’ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت کو بڑھانا آسان نہیں ہوگا۔‘‘
نیتن یاہو نے اس سے بھی زیادہ وسیع جنگ کے منصوبوں کا اشارہ دیا
اسرائیل کے اتحادیوں فرانس، برطانیہ اور کینیڈا سمیت بین الاقوامی طاقتوں نے بھوک سے مرنے کی میڈیا رپورٹس پر بڑھتے ہوئے صدمے کے درمیان جنگ پر تنقید میں اضافہ کر دیا ہے۔ جرمنی نے جمعے کے روز کہا کہ وہ اگلے اطلاع تک غزہ میں استعمال ہونے والے فوجی ساز و سامان کی برآمد کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر نیتن یاہو اسرائیل کے یکطرفہ انخلاء کے دو دہائیوں بعد پورے خطے کا کنٹرول سنبھالنے کے بڑے بڑے منصوبوں پر عمل درآمد کرتے ہیں تو کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔
زندہ بچ جانے والے یرغمالیوں کو خطرہ
اسرائیل کے نئے منصوبے کا جزوی مقصد حماس پر اسرائیل کی شرائط پر جنگ بندی قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے۔ یہ اسرائیل کے فوجی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر کے خدشات کو بھی ظاہر کر سکتا ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر خبردار کیا تھا کہ توسیعی کارروائیوں سے حماس کے زیر حراست 20 یا اس سے زیادہ زندہ بچ جانے والے یرغمالیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور تقریباً دو سال کی علاقائی جنگوں کے بعد اسرائیل کی فوج پر مزید دباؤ پڑے گا۔
نیتن یاہو کے دفتر نے سکیورٹی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا کہ فوج "غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کرے گی جب کہ جنگی علاقوں سے باہر شہری آبادی کو انسانی امداد فراہم کرے گی۔" ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل اور اسرائیل کے ڈیفنس اینڈ سکیورٹی فورم کے چیئرمین عامر عویوی نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 30,000 فوجیوں کو متحرک کرنے، فلسطینی شہریوں کو نکالنے اور غزہ شہر پر قبضہ کرنے میں تین ماہ سے بھی کم وقت لگے گا۔
50 افراد غزہ کے اندر موجود
حماس کے زیر قیادت عسکریت پسند 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل میں داخل ہوئے اور جنگ شروع کی۔ تقریباً 1200 افراد ہلاک اور 251 افراد کو اغوا کیا گیا۔ زیادہ تر یرغمالیوں کو جنگ بندی یا دیگر معاہدوں کے تحت رہا کیا گیا ہے۔ تاہم 50 افراد غزہ کے اندر موجود ہیں۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ ان میں سے 20 زندہ ہیں۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی انتقامی مہم میں اب تک 61 ہزار سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم وزارت نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے جنگجو یا عام شہری تھے۔ یہ وزارت حماس کے زیر انتظام حکومت کا حصہ ہے اور اس میں طبی پیشہ ور افراد کام کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور آزاد ماہرین وزارت کے اعداد و شمار کو ہلاکتوں کا سب سے قابل اعتماد تخمینہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی کوئی تعداد بتائے بغیر ان اعداد و شمار کو متنازعہ قرار دیا ہے۔
ثالث جنگ کے خاتمے کے لیے دوبارہ کوشش
مذاکرات کی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے دو عہدیداروں کے مطابق، جنگ بندی کی نئی کوششوں کو عرب خلیجی بادشاہتوں کی حمایت حاصل ہے۔ ایک اہلکار براہ راست بات چیت میں شامل ہے اور دوسرے کو کوششوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ حکام نے کہا کہ بادشاہتوں کو تشویش ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو اس سے علاقائی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
جس چیز کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی وہ حماس کے ہتھیاروں کے متنازعہ مسئلے کو حل کرنا ہے جہاں اسرائیل مکمل تخفیف اسلحہ چاہتا ہے اور حماس انکار کر رہی ہے۔ کوششوں میں براہ راست شامل عہدیدار نے کہا کہ "ہتھیاروں کو منجمد کرنے" پر تبادلۂ خیال کیا جا رہا ہے، جو حماس کو اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دے گا لیکن انہیں استعمال نہیں کرے گا۔ یہ گروپ سے پٹی میں اقتدار چھوڑنے کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے دو اتحادیوں کی تربیت
اہلکار نے کہا کہ ایک فلسطینی-عرب کمیٹی غزہ پر حکومت کرے گی اور تعمیر نو کی کوششوں کی نگرانی کرے گی جب تک کہ ایک فلسطینی انتظامیہ ایک نئی پولیس فورس کے ساتھ قائم نہیں کی جاتی جس کو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے دو اتحادیوں کی تربیت دی گئی ہو۔ یہ واضح نہیں تھا کہ مغربی حمایت یافتہ فلسطینی اتھارٹی کیا کردار ادا کرے گی۔ دوسرے اہلکار نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کو فریم ورک کے وسیع خاکہ پر بریفنگ دی گئی ہے۔
حماس کے ایک سینیئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ گروپ کو جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تازہ ترین کوششوں کے بارے میں ابھی تک تفصیلات موصول نہیں ہوئیں۔ اے پی نے تبصرہ کے لیے قطر، مصر اور اسرائیل کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا۔
جنگ کے خاتمے کی خواہش
میٹنگ میں شامل ایک شخص نے اے پی کو بتایا کہ امریکی ایلچی اسٹیو وٹ کوف نے اپنے حالیہ دورے کے دوران یرغمالی خاندانوں کو بتایا کہ اسرائیل جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع "تمام یا کچھ بھی نہیں" معاہدے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر رہا ہے۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ اس نجی ملاقات کے بارے میں بات کرنے کے مجاز نہیں تھے۔
7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کوششوں کے پیچھے متحد ہو گئے، لیکن یرغمالیوں کی قید میں رہنے کی وجہ سے عدم اطمینان بڑھ گیا ہے۔ کچھ یرغمالیوں کے اہل خانہ اور ان کے حامیوں نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے بڑے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں تاکہ ان کے پیارے وطن واپس آ سکیں۔
اسرائیلی جامع تصفیہ اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں
یرغمالی متان زنگوکر کی والدہ ایناو زنگوکر نے جمعے کو ایک بیان میں کہا، ’’تمام اسرائیلی ایک جامع تصفیہ اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔‘‘ "اسرائیل کی ریاست کو اپنے شہریوں کی حفاظت کی ضمانت دینے کے لیے، ہمیں اپنے پیاروں کے خلاف 22 ماہ کی اس ناانصافی کو ختم کرنا چاہیے۔"
'یہاں قبضہ کرنے کے لائق کوئی چیز نہیں ہے'
اسرائیل نے غزہ شہر پر بارہا بمباری کی ہے اور متعدد چھاپے مارے ہیں، لیکن جیسے جیسے عسکریت پسند دوبارہ منظم ہوتے گئے، وہ بار بار ان علاقوں میں لوٹ آئے۔ آج، یہ غزہ کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جسے اسرائیلی بفر زون میں تبدیل نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غزہ شہر سے تعلق رکھنے والی ام یوسف نے بتایا کہ وہ گھر واپس آنے سے پہلے 16 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے شہر چھوڑ چکی ہیں۔
غزہ میں زندگی نہیں بچی
"یہ علاقہ مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر ہے۔ یہ ملبے، ریت کا ڈھیر ہے۔ یہاں پر قبضہ کرنے کے لائق کوئی چیز نہیں ہے،" اس نے کہا۔ "یہاں زندگی نہیں ہے۔" وہاں ایک بڑا زمینی آپریشن دسیوں ہزار لوگوں کو بے گھر کر سکتا ہے اور بھوک سے متاثرہ علاقے میں خوراک پہنچانے کی کوششوں میں مزید خلل ڈال سکتا ہے۔
شفا اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو سلمیا کے مطابق، جہاں اقوام متحدہ کے امدادی قافلے داخل ہوتے ہیں، شمالی غزہ میں اسرائیلی زیر انتظام زیکیم کراسنگ پر جمعہ کو کم از کم چھ فلسطینی ہلاک اور 140 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ہلاک اور زخمیوں کو شفا اسپتال میں طبی امداد دی گئی۔
انہوں نے کہا کہ تمام چھ افراد اسرائیلی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ غزہ شہر میں اب بھی کتنے لوگ موجود ہیں۔ تنازعہ کے ابتدائی ہفتوں میں لاکھوں افراد انخلاء کے احکامات کے تحت فرار ہو گئے۔ لیکن اس سال کے شروع میں جنگ بندی کے دوران بہت سے لوگ واپس آئے۔