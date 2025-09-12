دوحہ پر بمباری کے بعد اسرائیل نے یمن کو ہلا کر رکھ دیا، فضائی حملے میں 35 افراد ہلاک
وزارت صحت نے کہا کہ سکیورٹی ٹیمیں آگ بجھانے اور ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔
صنعا، یمن: قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے بعد یمن کے دارالحکومت صنعا اور الجوف صوبے میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت نے بدھ کو کہا کہ صنعا اور الجوف پر اسرائیلی حملوں میں 131 افراد زخمی ہوئے۔
وزارت نے ان اعداد و شمار کو ابتدائی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ امدادی ٹیمیں متاثرین کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ حملوں میں شہری اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں صنعا کے التحریر علاقے میں گھر، شہر کے جنوب مغرب میں 60 ویں سٹریٹ پر ایک طبی سہولت اور الحزم میں ایک سرکاری کمپاؤنڈ شامل ہے۔
وزارت نے مزید کہا کہ شہری دفاع کی ٹیمیں بمباری سے لگنے والی آگ کو بجھانے اور ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ حوثیوں کے زیرانتظام المسیرہ ٹی وی کے مطابق، ان حملوں کا ہدف جنوب مغربی صنعاء میں صحت کے شعبے کے لیے طبی سہولت کے ساتھ ساتھ الحزم میں مقامی حکومتی کمپلیکس تھا۔
میڈیکل سینٹر کو نشانہ بنایا گیا
المسیرہ ٹی وی نے بدھ کو ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا، "اخلاقی رہنمائی کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں متعدد افراد شہید، زخمی اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حملے میں کئی لوگ مارے گئے ہیں۔ اسی دوران یمن آئل اینڈ گیس کارپوریشن نے کہا کہ اسرائیلی جیٹ طیاروں نے صنعا میں السطین اسٹریٹ پر ایک طبی مرکز کو نشانہ بنایا۔
حوثی ترجمان کا بیان
حوثی فوج کے ترجمان یحیی ساری نے کہا کہ گروپ نے اسرائیل کی دراندازی کے خلاف زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اسرائیلی طیاروں کو اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہتھیاروں سے فائر کر سکیں واپس بھیج دیے گئے۔
"ہمارے ملک کے خلاف صہیونی جارحیت کا سامنا کرتے ہوئے، ہمارے فضائی دفاعی نظام نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے متعدد میزائل داغے۔ اس سے کچھ لڑاکا یونٹوں کو اپنے حملہ کرنے سے پہلے ہی پیچھے ہٹنا پڑا اور ایک بڑا حملہ ناکام بنا دیا گیا،" گروپ نے ٹیلی گرام کے ذریعے کہا۔
اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کر دی ہے
ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس نے صنعاء اور الجوف میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ "تھوڑی دیر پہلے، آئی اے ایف [اسرائیلی فضائیہ] نے یمن کے صنعاء اور الجوف علاقوں میں حوثی دہشت گرد حکومت کے فوجی اہداف پر حملہ کیا۔"
حوثیوں کے ڈرون حملے کے جواب میں حملہ
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ یہ حملہ چند روز قبل اسرائیل کے رامون ایئربیس پر حوثیوں کے ڈرون حملے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے X پر ایک پوسٹ میں کہا، "اس [حملے] سے ہمارے ہاتھ کمزور نہیں ہوئے - ہم نے آج دوبارہ فضائی حملے کیے، ان کے دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں کی بڑی تعداد والے دہشت گرد اہداف اور دیگر اہداف کو بھی نشانہ بنایا،" انہوں نے X پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہم حملہ کرتے رہیں گے جو بھی ہم پر حملہ کرے گا، ہم ان تک پہنچیں گے،" انہوں نے دھمکی دی۔