اسرائیل نے گلوبل صمود فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی روک دیا، دنیا بھرمیں احتجاجی مظاہرے
اسرائیلی بحریہ نے قحط سے متاثرہ غزہ میں امداد لے جارہے گلوبل صمود فلوٹیلا کی تمام کشتیوں کو روک دیا ہے۔
Published : October 3, 2025 at 4:59 PM IST
یروشلم: اسرائیلی فورسز نے جمعہ کے روز جنگ سے تباہ حال غزہ کی اسرائیل کی سمندری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے گلوبل صمود فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی روک دیا۔ اب تک اسرائیلی فوج نے 50 کشتیوں میں سوار تقریباً 450 سماجی کارکنوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔
اسرائیل کی اس کارروائی کے خلاف دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاج مظاہرے جاری ہیں۔
نتن یاہو حکومت میں شامل ایک انتہائی دائیں بازو کے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے زیر حراست فلوٹیلا کارکنوں کا سامنا کیا اور ان کے امدادی اقدام کا مذاق اڑایا۔ اس نے ایک وائرل ویڈیو میں سماجی کارکنوں پر "دہشت گردی" کی حمایت کا الزام لگایا۔
فوٹیج میں کارکنان کو فرش پر ٹانگیں لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جب کہ بین گویر کھڑے ہو کر اپنے الزامات پیش کر رہا ہے۔ ایک شخص کو "آزاد فلسطین" کا نعرہ لگاتے ہوئے سنا گیا ہے لیکن فوٹیج سے فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا۔
آخری کشتی، میرینیٹ، باقی کشتیوں کے پیچھے چل رہی تھی اور جمعہ کے اوائل میں فلسطینی سرزمین کی طرف روانہ ہو رہی تھی، جس کے ایک دن بعد اسرائیلی بحریہ نے گلوبل صمود فلوٹیلا میں 41 دیگر کشتیوں پر دھاوا بول دیا اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان سماجی کارکنوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔
میرینیٹ سے لائیو اسٹریم نے اس لمحے کو دکھایا جب اسرائیلی فوجی جہاز میں سوار ہوئے۔ غزہ کے لیے انسانی امداد کی علامتی رقم لے جانے والا فلوٹیلا فلسطینی سرزمین کی اسرائیل کی ناکہ بندی کو توڑنے کی اب تک کی سب سے بڑی کوشش تھی۔
اسرائیل کی مداخلت بدھ کی رات سے شروع ہوئی اور جمعرات تک جاری رہی۔ انھیں اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے ساحل پر روک دیا اور کارکنوں کو بشمول گریٹا تھنبرگ، نیلسن منڈیلا کے پوتے منڈلا منڈیلا اور کئی یورپی قانون سازوں کو حراست میں لے لیا گیا۔
اسرائیلی حکام نے متنبہ کیا تھا کہ اگر میرینیٹ نے سفر جاری رکھا تو اسے بھی روک دیا جائے گا۔
دنیا بھر میں احتجاج
فلوٹیلا کشتیوں کی روکے جانے اور کارکنوں کی گرفتاری نے لاطینی امریکہ سے لے کر ایشیا تک تمام براعظموں میں مظاہروں کو جنم دیا ہے۔
یورپ میں، جمعرات کے آخر میں میڈرڈ کے ساتھ ساتھ ہسپانوی شہر بارسلونا میں بھی دسیوں ہزار لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ روم، پیرس اور جنیوا نے بھی غزہ میں مداخلت اور اسرائیل اور حماس کی جاری جنگ کی مذمت کرتے ہوئے احتجاج دیکھا۔
اٹلی کی سب سے بڑی یونین نے جمعے کو ایک روزہ عام ہڑتال کی کال دی ہے۔
