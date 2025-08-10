Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا - ISRAEL GAZA OCCUPY PLAN

غزہ پر مکمل قبضے کا منصوبہ پیش کرنے کے بعد اسرائیل پر اندرونی اور بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا
غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : August 10, 2025 at 10:20 AM IST

3 Min Read

دیر البلاح، غزہ کی پٹی: غزہ شہر پر فوجی قبضے کے اسرائیل کے فیصلے پر ہفتے کے روز بین الاقوامی مذمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ یہاں دسیوں ہزار اسرائیلیوں نے ریلی نکالی جسے مقامی میڈیا نے 22 ماہ کی جنگ کے بعد حالیہ مہینوں میں حکومت مخالف سب سے بڑے مظاہروں میں سے ایک قرار دیا۔

اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی فوری رہائی اور 22 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے۔

غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا
غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا (AP)

جیسے ہی اسرائیل نے غزہ شہر پر مکمل قبضے کے منصوبے کا اعلان کیا ثالث ممالک نے جنگ بندی کی کوششیں بحال کرنے کی جانب قدم بڑھائے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف کی ہفتے کے روز اسپین میں قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات میں توقع تھی کہ وہ جنگ کے خاتمے کی ایک نئی تجویز پر تبادلہ خیال کریں گے۔

دو عرب حکام نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ ثالث مصر اور قطر جنگ بندی کا ایک نیا فریم ورک تیار کر رہے ہیں جس میں جنگ کے خاتمے اور اسرائیلی افواج کے انخلاء کے بدلے ایک ہی بار میں تمام یرغمالیوں - مردہ اور زندہ - کی رہائی شامل ہوگی۔

جرمنی، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا سمیت نو ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کے لیے اسرائیل کے فیصلے کو "سختی سے مسترد" کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے "تباہ کن انسانی صورتحال" مزید خراب ہو جائے گی، یرغمالیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا خطرہ پیدا ہو گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں الحاق یا آباد کاری کی کوئی بھی کوشش بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔

غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا
غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا (AP)

جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سمیت سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات سمیت 20 سے زائد ممالک کے ایک الگ بیان میں اسرائیل کے فیصلے کو "خطرناک اور ناقابل قبول کشیدگی" قرار دیا گیا ہے۔

دریں اثنا، روس نے کہا کہ اسرائیل کا منصوبہ غزہ میں "پہلے سے ہی انتہائی ڈرامائی صورتحال" کو مزید بگاڑ دے گا۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتوار کو ایک ہنگامی اجلاس کا منصوبہ بنایا ہے۔

ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے مصر میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو بھوک کی حالت میں اس حد تک مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو رضاکارانہ طور پر ترک کر دیں۔

غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غذائی قلت کی وجہ سے بالغ افراد کی اموات کی تعداد 114 تک پہنچ گئی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت میں اب تک 98 بچے غذائی قلت سے متعلق وجوہات کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔

وزارت کی جانب سے جنگ میں 61,300 فلسطینیوں کی ہلاکتوں میں بھوک سے ہونے والی تعداد شامل نہیں ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

دیر البلاح، غزہ کی پٹی: غزہ شہر پر فوجی قبضے کے اسرائیل کے فیصلے پر ہفتے کے روز بین الاقوامی مذمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ یہاں دسیوں ہزار اسرائیلیوں نے ریلی نکالی جسے مقامی میڈیا نے 22 ماہ کی جنگ کے بعد حالیہ مہینوں میں حکومت مخالف سب سے بڑے مظاہروں میں سے ایک قرار دیا۔

اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی فوری رہائی اور 22 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے۔

غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا
غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا (AP)

جیسے ہی اسرائیل نے غزہ شہر پر مکمل قبضے کے منصوبے کا اعلان کیا ثالث ممالک نے جنگ بندی کی کوششیں بحال کرنے کی جانب قدم بڑھائے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف کی ہفتے کے روز اسپین میں قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات میں توقع تھی کہ وہ جنگ کے خاتمے کی ایک نئی تجویز پر تبادلہ خیال کریں گے۔

دو عرب حکام نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ ثالث مصر اور قطر جنگ بندی کا ایک نیا فریم ورک تیار کر رہے ہیں جس میں جنگ کے خاتمے اور اسرائیلی افواج کے انخلاء کے بدلے ایک ہی بار میں تمام یرغمالیوں - مردہ اور زندہ - کی رہائی شامل ہوگی۔

جرمنی، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا سمیت نو ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کے لیے اسرائیل کے فیصلے کو "سختی سے مسترد" کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے "تباہ کن انسانی صورتحال" مزید خراب ہو جائے گی، یرغمالیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا خطرہ پیدا ہو گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں الحاق یا آباد کاری کی کوئی بھی کوشش بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔

غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا
غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا (AP)

جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سمیت سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات سمیت 20 سے زائد ممالک کے ایک الگ بیان میں اسرائیل کے فیصلے کو "خطرناک اور ناقابل قبول کشیدگی" قرار دیا گیا ہے۔

دریں اثنا، روس نے کہا کہ اسرائیل کا منصوبہ غزہ میں "پہلے سے ہی انتہائی ڈرامائی صورتحال" کو مزید بگاڑ دے گا۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتوار کو ایک ہنگامی اجلاس کا منصوبہ بنایا ہے۔

ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے مصر میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو بھوک کی حالت میں اس حد تک مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو رضاکارانہ طور پر ترک کر دیں۔

غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غذائی قلت کی وجہ سے بالغ افراد کی اموات کی تعداد 114 تک پہنچ گئی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت میں اب تک 98 بچے غذائی قلت سے متعلق وجوہات کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔

وزارت کی جانب سے جنگ میں 61,300 فلسطینیوں کی ہلاکتوں میں بھوک سے ہونے والی تعداد شامل نہیں ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

GAZA CITYANTI ISRAEL PROTESTPROTEST IN ISRAELغزہ شہرISRAEL GAZA OCCUPY PLAN

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.