غزہ میں فوجی توسیع پر اسرائیل کو اپنے ہی عوام سے شدید مخالفت کا سامنا

دیر البلاح، غزہ کی پٹی: غزہ شہر پر فوجی قبضے کے اسرائیل کے فیصلے پر ہفتے کے روز بین الاقوامی مذمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ یہاں دسیوں ہزار اسرائیلیوں نے ریلی نکالی جسے مقامی میڈیا نے 22 ماہ کی جنگ کے بعد حالیہ مہینوں میں حکومت مخالف سب سے بڑے مظاہروں میں سے ایک قرار دیا۔
اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی فوری رہائی اور 22 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے۔
جیسے ہی اسرائیل نے غزہ شہر پر مکمل قبضے کے منصوبے کا اعلان کیا ثالث ممالک نے جنگ بندی کی کوششیں بحال کرنے کی جانب قدم بڑھائے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف کی ہفتے کے روز اسپین میں قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات میں توقع تھی کہ وہ جنگ کے خاتمے کی ایک نئی تجویز پر تبادلہ خیال کریں گے۔
دو عرب حکام نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ ثالث مصر اور قطر جنگ بندی کا ایک نیا فریم ورک تیار کر رہے ہیں جس میں جنگ کے خاتمے اور اسرائیلی افواج کے انخلاء کے بدلے ایک ہی بار میں تمام یرغمالیوں - مردہ اور زندہ - کی رہائی شامل ہوگی۔
جرمنی، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا سمیت نو ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کے لیے اسرائیل کے فیصلے کو "سختی سے مسترد" کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے "تباہ کن انسانی صورتحال" مزید خراب ہو جائے گی، یرغمالیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا خطرہ پیدا ہو گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں الحاق یا آباد کاری کی کوئی بھی کوشش بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سمیت سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات سمیت 20 سے زائد ممالک کے ایک الگ بیان میں اسرائیل کے فیصلے کو "خطرناک اور ناقابل قبول کشیدگی" قرار دیا گیا ہے۔
دریں اثنا، روس نے کہا کہ اسرائیل کا منصوبہ غزہ میں "پہلے سے ہی انتہائی ڈرامائی صورتحال" کو مزید بگاڑ دے گا۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتوار کو ایک ہنگامی اجلاس کا منصوبہ بنایا ہے۔
ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے مصر میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو بھوک کی حالت میں اس حد تک مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو رضاکارانہ طور پر ترک کر دیں۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غذائی قلت کی وجہ سے بالغ افراد کی اموات کی تعداد 114 تک پہنچ گئی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت میں اب تک 98 بچے غذائی قلت سے متعلق وجوہات کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔
وزارت کی جانب سے جنگ میں 61,300 فلسطینیوں کی ہلاکتوں میں بھوک سے ہونے والی تعداد شامل نہیں ہے۔
