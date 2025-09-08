جیلیں ٹارچر کیمپوں میں تبدیل! سپریم کورٹ نے کی اسرائیلی حکومت کی سرزنش
اسرائیلی وزیرِ اتمار بن گویر نے دعویٰ کیا تھا کہ انھوں نے سکیورٹی اہلکاروں کی شرائط کو قانون کے مطابق کم سے کم کردیا ہے۔
Published : September 8, 2025 at 12:07 PM IST
تل ابیب، اسرائیل: جنگ کے وقت کے قانونی تحمل کی ایک انتہائی نایاب مشق میں، اسرائیلی سپریم کورٹ نے اتوار کے روز فیصلہ سنایا کہ اسرائیلی حکومت نے فلسطینی نظربندوں کو کم از کم غذائی خوراک دینے سے بھی محروم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے حکام کو حکم دیا کہ وہ محروم فلسطینی قیدیوں کو دی جانے والی خوراک کی مقدار میں اضافہ کریں اور اس کے معیار کو بہتر بنائیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کام اسرائیلی حکومت کو اس کی پالیسیوں کی قانونی حیثیت کے بارے میں مشورہ دینا ہے۔ لیکن اسرائیلی عدلیہ نے 23 ماہ سے جاری اسرائیل حماس جنگ میں اس کے اقدامات پر شاذ و نادر ہی اعتراض کیا ہے۔
اسرائیل نے بین الاقوامی تنقید کو مسترد کیا
آپ کو بتاتے چلیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے، اسرائیل نے اپنے طرز عمل پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حماس کو شکست دینے کے لیے ضروری اقدامات کر رہا ہے۔ حماس کے حملے میں 1200 افراد مارے گئے جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔
بغیر کسی الزام کے کیمپوں اور جیلوں میں قید
اسرائیلی فوج نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو عسکریت پسندوں سے روابط کے شبے میں حراست میں لے لیا ہے۔ بغیر کسی الزام کے کیمپوں اور جیلوں میں مہینوں کی نظربندی کے بعد ہزاروں افراد کو رہا کیا گیا ہے۔ یہاں انہوں نے ظالمانہ حالات کا سامنا کیا ہے جیسے زیادہ بھیڑ، کم خوراک کی فراہمی، ناکافی طبی دیکھ بھال اور خارش کا پھیلنا جیسے جرائم کیے گئے۔
غزہ میں خوراک اور طبی سامان کی فراہمی کو محدود کرنے کا عمل
اسرائیل کے احتساب کی اعلیٰ ترین سطح کے طور پر، سپریم کورٹ اسرائیلی حکومت کے اقدامات کے خلاف افراد اور تنظیموں کی شکایات سنتی ہے۔ سماعتوں میں غزہ تک خوراک اور طبی سامان کی فراہمی کو محدود کرنے کے عمل پر توجہ دی جائے گی، یا اس معاملے میں، جسے دو اسرائیلی انسانی حقوق کے گروپوں نے اپنی شکایت میں فلسطینی قیدیوں کو خوراک سے محروم کرنے کی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی "منظم پالیسی" کے طور پر بیان کیا ہے۔
اسرائیلی حکومت کا قانونی فرض
تین ججوں کے پینل نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ اسرائیلی حکومت کا قانونی فرض ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کو دن میں تین وقت کا کھانا فراہم کرے تاکہ "بنیادی معیار زندگی" کو یقینی بنایا جا سکے اور حکام کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا حکم دیا۔
اسرائیلی حراستی مراکز میں قیدیوں کو خوراک کی دانستہ پابندی
ایک غیر متوقع طور پر 1-2 فیصلے میں، عدالت نے اسرائیل میں شہری حقوق کی ایسوسی ایشن، یا ACRI، اور اسرائیلی حقوق کے گروپ گیشا کی طرف سے گزشتہ سال دائر کی گئی ایک درخواست کو بھی قبول کیا، جس میں ان کے الزامات کی حمایت کی گئی کہ حکومت کی طرف سے اسرائیلی حراستی مراکز میں قیدیوں کو خوراک کی دانستہ پابندی کی وجہ سے فلسطینیوں کو اسرائیل میں غذائی قلت اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔
بھوک سے اسرائیلی حراست میں کم از کم 61 فلسطینیوں کی ہلاکتیں ریکارڈ
فیصلے میں کہا گیا کہ "ہم یہاں آرام دہ زندگی یا عیش و عشرت کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قانون کے ذریعے ضروری بقا کی بنیادی شرائط کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے سب سے بڑے دشمنوں کے طریقوں میں ملوث نہ ہونے دیں"۔ فلسطینی حکام نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیلی حراست میں کم از کم 61 فلسطینیوں کی ہلاکتیں ریکارڈ کی ہیں۔ مارچ میں، ڈاکٹروں کے مطابق، ایک 17 سالہ فلسطینی اسرائیلی جیل میں ممکنہ طور پر بھوک سے مر گیا۔
جیلوں کے نظام کی نگرانی کرنے والے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر نے گزشتہ سال دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سکیورٹی قیدیوں کی شرائط کو اسرائیلی قانون کے ذریعے مقرر کردہ کم سے کم سطح پر کر دیا ہے۔
ججوں سے پوچھا کیا آپ اسرائیل سے ہیں؟
بین گویر، جو کہ ایک چھوٹی دائیں بازو کی الٹرا نیشنلسٹ پارٹی کے رہنما ہیں، نے اتوار کو عدالت کے فیصلے پر سخت ردعمل کا اظہار کیا۔ اس نے ججوں سے پوچھا کیا آپ اسرائیل سے ہیں؟ اور دلیل دی کہ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دریں اثنا، اسرائیل کی سپریم کورٹ حماس کا "شرمناک طریقے سے دفاع" کر رہی ہے۔ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قیدیوں کو "قانون کی طرف سے مقرر کردہ کم سے کم شرائط" فراہم کرنے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
ایسوسی ایشن فار سول رائٹس ان اسرائیل
اے سی آر آئی، ACRI (ایسوسی ایشن فار سول رائٹس ان اسرائیل) نے حکام سے فوری طور پر اس فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں، سول رائٹس (شہری حقوق) گروپ نے کہا کہ اسرائیلی جیل سروس نے "اسرائیلی جیلوں کو ٹارچر کیمپوں میں تبدیل کر دیا ہے۔" اس میں مزید کہا گیا، "کسی بھی ریاست کے لوگوں کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے۔ لوگوں کو بھوکا نہیں مارنا چاہیے۔ چاہے انہوں نے کوئی جرم ہی کیا ہو۔"