تل ابیب، اسرائیل: اسرائیل نے بدھ کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک متنازعہ آباد کاری کے منصوبے کی حتمی منظوری دے دی ہے جس سے علاقے کو مؤثر طریقے سے دو حصوں میں کاٹ دیا جائے گا۔ فلسطینیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس منصوبے سے مستقبل کی فلسطینی ریاست کی امیدیں ختم ہو سکتی ہیں۔
اس منصوبے کو اسرائیل نے ای ون (E1) نام دیا ہے۔ اس منصوبے میں اسرائیل کا مقصد غیر قانونی یہودی بستیوں میں اضافے کا ہے۔ ماضی میں اس منصوبے کی بڑے پیمانے پر مخالفت کی جا چکی ہے۔ یروشلم کے مشرق میں زمین کے ایک کھلے راستے پر، دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے یہ منصوبہ زیر غور ہے، لیکن پچھلی انتظامیہ کے دوران امریکی دباؤ کی وجہ سے اسے منجمد کر دیا گیا تھا۔ عالمی برادری مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی اور امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے۔
انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزالیل اسموتریچ، جو ایک سابق آباد کار رہنما ہیں، نے اس منظوری کو مغربی ممالک کی سرزنش کے طور پر پیش کیا ہے جنہوں نے حالیہ ہفتوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔
انہوں نے بدھ کے روز کہا، ’’فلسطینی ریاست کو نعروں سے نہیں بلکہ اقدامات سے میز سے مٹایا جا رہا ہے۔ "ہر بستی، ہر محلہ، ہر ہاؤسنگ یونٹ اس خطرناک خیال کے تابوت میں ایک اور کیل ہے۔"
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نین یاہو نے اسرائیل کے شانہ بشانہ ایک فلسطینی ریاست کے تصور کو مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ مغربی کنارے، الحاق شدہ مشرقی یروشلم اور جنگ سے تباہ حال غزہ کی پٹی پر کھلے عام کنٹرول برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
اسرائیل کی طرف سے بستیوں کی توسیع مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے بڑھتی ہوئی سنگین حقیقت کا حصہ ہے کیونکہ دنیا کی توجہ غزہ کی جنگ پر مرکوز ہے۔ فلسطینیوں پر آباد کاروں کے حملوں، فلسطینی قصبوں سے بے دخلی، اسرائیلی فوجی کارروائیوں، اور تحریک آزادی کا گلا گھونٹنے والی چوکیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلیوں پر کئی فلسطینی حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
اب 700,000 سے زیادہ اسرائیلی آباد کار مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں مقیم ہیں۔
ای ون کا محل وقوع اہم ہے کیونکہ یہ مغربی کنارے کے بڑے شہروں رام اللہ، شمال میں، اور جنوب میں بیت لحم کے درمیان آخری جغرافیائی روابط میں سے ایک ہے۔
دونوں شہر 22 کلومیٹر (14 میل) کے فاصلے پر ہیں، لیکن ان کے درمیان سفر کرنے والے فلسطینیوں کو ایک وسیع راستہ اختیار کرنا ہوگا اور متعدد اسرائیلی چوکیوں سے گزرنا ہوگا، سفر میں گھنٹوں گزارنا ہوگا۔ امید یہ تھی کہ فلسطینی ریاست میں یہ خطہ شہروں کے درمیان براہ راست رابطے کا کام کرے گا۔
مغربی کنارے میں آباد کاری کی توسیع کا پتہ لگانے والی تنظیم پیش ناؤ نے کہا کہ، "ای ون منصوبہ میں تصفیے کے سیاسی حل کو سبوتاژ کرنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تنظیم نے کہا، "جب کہ دنیا میں ہمارے دوستوں میں اتفاق رائے ہے کہ امن اور دو ریاستی حل کے لیے کوشش کی جائے، لیکن ایک ایسی حکومت جو بہت پہلے لوگوں کا اعتماد کھو چکی ہے، قومی مفاد کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور ہم سب اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔"
ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں ای ون (E1) کے بارے میں پوچھے جانے پر، اسرائیل میں امریکی سفیر مائیک ہکابی نے کہا کہ دو ریاستی حل کی بات ٹرمپ انتظامیہ کے لیے "اعلی ترجیح" نہیں ہے اور یہ کہ فلسطینی ریاست کیسی ہوگی اس کے بارے میں بہت سارے جواب طلب سوالات ہیں۔ محکمہ خارجہ نے مزید تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔
اگر یہ عمل تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو، اگلے چند مہینوں میں ای ون (E1) میں بنیادی ڈھانچے کا کام شروع ہو سکتا ہے اور گھروں کی تعمیر تقریباً ایک سال میں شروع ہو سکتی ہے۔ اس منصوبے میں تقریباً 3,500 اپارٹمنٹس شامل ہیں جو کہ مالے ادومیم کی موجودہ بستی سے الگ ہوں گے۔ سموٹریچ نے اسی میٹنگ کے دوران ہیبرون کے قریب اشیل کی آباد کاری کے لیے 350 گھروں کی منظوری کو بھی سراہا ہے۔
نظری طور پر، اسرائیل، مستقبل کی کسی تاریخ میں تصفیہ کو ختم کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے 2005 میں غزہ میں کیا تھا، لیکن اسرائیلی حکومت اور یہاں تک کہ کچھ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بستیوں کی مضبوط حمایت کی وجہ سے یہ امکان فی الحال بہت دور دکھائی دیتا ہے۔
اسرائیلی حکومت پر سموٹریچ جیسے مذہبی اور انتہا پسند سیاست دانوں کا غلبہ ہے، جن کا آبادکاری کی تحریک سے قریبی تعلق ہے۔ وزیر خزانہ کو سیٹلمنٹ پالیسیوں پر کابینہ کی سطح کا اختیار دیا گیا ہے اور انہوں نے مغربی کنارے میں آباد کاروں کی آبادی کو دوگنا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
