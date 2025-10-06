مصر میں طے ہوگا غزہ اور حماس کا مستقبل۔۔حماس، اسرائیل، امریکہ اور عرب ممالک مذاکرات کی میز پر
اسرائیل اور حماس غزہ میں ممکنہ جنگ بندی سے قبل مصر میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔
قاہرہ: اسرائیل اور حماس پیر کو مصر میں بالواسطہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کیونکہ غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کی امیدیں اس وقت بڑھ گئیں جب وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کا اعلان اس ہفتے کیا جا سکتا ہے۔
منگل کو غزہ میں اسرائیل پر حماس کے حملے اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے دو سال مکمل ہو جائیں گے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں امریکی امن منصوبے کے کچھ عناصر کو قبول کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے نئی امریکی کوشش کی حمایت کی ہے۔
منصوبے کے تحت، تین دن کے اندر حماس باقی 48 یرغمالیوں کو رہا کرے گی - جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ 20 زندہ ہیں۔ منصوبے میں حماس کے غیر مسلح ہونے اور اقتدار سے دور رہنے کی شرط بھی شامل ہے۔
نتن یاہو کے دفتر نے بتایا کہ اعلیٰ اسرائیلی مذاکرات کار رون ڈرمر کی قیادت میں وفد شرم الشیخ میں موجود رہے گا۔ ایک مصری اہلکار نے بتایا کہ حماس کا وفد پہنچ گیا ہے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ، امریکی ایلچی اسٹیو وٹ کوف مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں۔
مصر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ بات چیت میں اسرائیل کے زیر حراست فلسطینی قیدیوں کے مجوزہ تبادلے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس صورتحال پر کہا ہے کہ، "ہم تمام یرغمالیوں کی رہائی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔"
ٹرمپ نے حماس اور اسرائیل سے کیا اپیل کی؟
امریکی منصوبہ غزہ کے مستقبل کو بھی مخاطب کرتا ہے۔ سی این این کے جیک ٹیپر کے ساتھ ایک متن کے تبادلے میں، ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس وہاں اقتدار میں رہتی ہے تو اس کا "مکمل خاتمہ" ہو جائے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں تقریباً دو سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے تیزی سے آگے بڑھیں۔ ٹرمپ نے اتوار کو سوشل پلیٹ فارم پر لکھا کہ ان کی حماس اور دیگر جماعتوں کے ساتھ قیدیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے پر بہت مثبت بات چیت ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بات چیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، انہوں نے مزید کہا، "پہلا مرحلہ اس ہفتے مکمل ہونا چاہیے، اور میں سب پر زور دیتا ہوں کہ وہ تیزی سے آگے بڑھیں۔" ٹرمپ نے معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد کے لیے دو ایلچی مصر بھیجے ہیں: ان کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر۔
جنگ بندی کی حمایت میں اضافہ
اسرائیلی حکومت کے ترجمان شوش بدروسیان نے صحافیوں کو بتایا کہ نتن یاہو ٹرمپ کے ساتھ "باقاعدہ رابطے" میں ہیں اور وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ مصر میں ہونے والی بات چیت "زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک محدود رہے گی۔"
اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون ساعر نے ایک تقریر میں کہا کہ، "مجھے امید ہے کہ ہم جنوری میں (جنگ بندی) معاہدے کے بعد یرغمالی معاہدے کے سب سے قریب ہیں،"۔
یروشلم میں نتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب یرغمالیوں کے پریشان کن رشتہ دار جمع ہوئے، جن میں سے کچھ نے ٹرمپ پر دباؤ بنانا جاری رکھنے پر زور دیا۔ غزہ شہر میں اسرائیل کی حالیہ فوجی کارروائی نے بہت سے لوگوں کو یرغمالیوں کی زندگیوں کے لیے خوف کا باعث بنا دیا ہے۔
غزہ میں یرغمال شخص کے والد مشیل الوز نے کہا کہ ہم ایسے تاریخی معاہدے کو دوبارہ قربان کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
جب لاکھوں افراد نے فلسطینیوں کی حمایت میں یورپ کے کئی شہروں اور دیگر مقامات پر مارچ کیا، آٹھ مسلم اکثریتی ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں ممکنہ جنگ بندی کی جانب اقدامات کا خیرمقدم کیا گیا۔
انہوں نے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کی واپسی، غزہ اور مغربی کنارے کو متحد کرنے اور غزہ سے "مکمل اسرائیلی انخلاء" کے نتیجے میں ایک معاہدے تک پہنچنے کے اپنے عزم پر بھی زور دیا۔
روبیو نے اے بی سی کو بتایا کہ غزہ کے انتظامی ڈھانچے یا بین الاقوامی گروپ کے بارے میں فیصلے جنگ بندی کے پہلے قدم کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہو گا، لیکن یہی وہ چیز ہے جو تنازع کے خاتمے کو مستقل فراہم کرے گی۔"
(ایسوسی ایٹیڈ پریس کے ان پٹ کے ساتھ)
