حماس اور اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے پر متفق، حماس 2000 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 20 یرغمالیوں کو رہا کرے گی
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کے منصوبے کے 'پہلے مرحلے' پر متفق ہیں۔
Published : October 9, 2025 at 6:56 AM IST
واشنگٹن: دو سال سے جاری تباہ کن جنگ میں اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسرائیل اور حماس نے غزہ میں جنگ روکنے اور کم از کم کچھ یرغمالیوں اور قیدیوں کو ایک معاہدے میں رہا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس منصوبے کو ٹرمپ انتظامیہ نے پیش کیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، ’’اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یرغمالیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا، اور اسرائیل ایک مضبوط، پائیدار اور لازوال امن کی طرف پہلا قدم کے طور پر اپنی فوجوں کو ایک متفقہ لائن پر واپس بلا لے گا۔‘‘ "تمام جماعتوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا!"
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ، خدا کی مدد سے ہم ان سب کو گھر پہنچائیں گے۔ حماس نے کہا کہ اس نے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے جو غزہ میں جنگ کے خاتمے، اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء، غزہ میں امداد کے داخلے اور یرغمالیوں کے لیے قیدیوں کے تبادلے کا باعث بنے گا۔
حماس نے ٹرمپ اور ثالثوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسرائیل معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرے "جس پر اتفاق کیا گیا تھا، اس پر عمل درآمد میں عدم تردید یا تاخیر کے بغیر۔"
حماس اس ہفتے کے آخر میں تمام 20 زندہ یرغمالیوں کو رہا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، معاملے سے واقف لوگوں نے بتایا کہ، اسرائیلی فوج غزہ کی بیشتر حصے سے انخلاء شروع کر دے گی۔
اگرچہ بہت سے سوالات باقی ہیں، فریقین اس جنگ کو ختم کرنے کے کافی قریب دکھائی دے رہے ہیں۔
یہ معاہدہ مصر میں ٹرمپ کے حمایت یافتہ امن منصوبے پر مرکوز ہونے والے دنوں کے مذاکرات کے بعد مستحکم ہوا جس کے نتیجے میں بالآخر جنگ کا مستقل خاتمہ ہو گا اور خطے میں پائیدار امن قائم ہو گا۔