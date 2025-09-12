غزہ جنگ کے آغاز سے آسٹریلیا میں اسلامو فوبک واقعات میں اضافہ
آسٹریلوی پی ایم نے کہا کہ، آسٹریلوی باشندوں کو ان کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر نشانہ بنانا ملک کے بنیادی اقدار پر حملہ ہے۔
Published : September 12, 2025 at 5:07 PM IST
میلبورن، آسٹریلیا: اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے آسٹریلیا کے خصوصی ایلچی نے کہا کہ تقریباً دو سال قبل اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے پورے آسٹریلیا میں مسلم مخالف واقعات آسمان چھونے لگے ہیں۔ ایلچی آفتاب ملک نے جمعہ کو اپنی پہلی رپورٹ حکومت کو سونپی۔
رپورٹ کی 54 سفارشات میں انسداد دہشت گردی کے قوانین اور ممکنہ امتیازی سلوک کی تحقیقات کے طریقہ کار کا جائزہ شامل ہے۔
ملک نے اسلامو فوبیا کے بارے میں وسیع پیمانے پر انکوائری کی بھی سفارش کی تاکہ اس کے اصل محرکات اور حکومتی پالیسیوں میں ممکنہ امتیازی سلوک کی تحقیقات کی جاسکیں۔
آفتاب ملک نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ، "حقیقت یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اسلامو فوبیا مسلسل رہا ہے، بعض اوقات اسے نظر انداز کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کی تردید کی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی مکمل طور پر توجہ نہیں دی جاتی،"۔
انہوں نے کہا کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر القاعدہ کے حملوں کے بعد سے اسلامو فوبیا شدت اختیار کر گیا تھا، اور اس نے زور پکڑ لیا تھا۔
ملک نے کہا کہ 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے ذاتی طور پر اسلامو فوبک واقعات میں 150 فیصد اور آن لائن 250 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
ملک نے کہا، "7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسلامو فوبک واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔"
وزیر اعظم انتھونی البانیس نے کہا کہ ان کی حکومت آفتاب ملک کی سفارشات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی۔
البانیس نے کہا، "آسٹریلوی باشندوں کو ان کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر نشانہ بنانا نہ صرف ان پر حملہ ہے، بلکہ یہ ہماری بنیادی اقدار پر حملہ ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ہمیں نفرت، خوف اور تعصب کو ختم کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں اسلامو فوبیا اور تقسیم کا باعث بنتے ہیں۔"
حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے آسٹریلیا میں اسلامو فوبک اور سام دشمنی دونوں واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
جیلین سیگل کو جولائی 2024 میں سام دشمنی سے نمٹنے کے لیے ایلچی مقرر کیا گیا تھا اور آفتاب ملک نے اکتوبر میں اپنے تین سالہ کردار کا آغاز کیا۔
سیگل نے دو ماہ قبل اپنی پہلی رپورٹ میں سفارش کی تھی کہ آسٹریلوی یونیورسٹیاں اس وقت تک حکومتی فنڈنگ سے محروم رہیں جب تک کہ وہ یہودی طلباء پر حملوں کا ازالہ نہ کریں، اور یہ کہ ممکنہ تارکین وطن کی سیاسی وابستگیوں کے لیے جانچ پڑتال کی جائے۔
2021 کی آسٹریلوی مردم شماری کے مطابق آسٹریلوی آبادی کا 3.2 فیصد مسلمان ہے۔
