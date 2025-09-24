ایران اپنے جوہری پروگرام پر امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا، خامنہ ای نے کہا، ہم نہیں جھکیں گے
ایران کے سربراہ اعلیٰ خامنہ ای نے کہا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے ایران کو نقصان ہوگا۔
تہران: ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ ایران کو اقوام متحدہ کی طرف سے جوہری پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کا خدشہ ہے۔
اے پی کی رپورٹ کے مطابق خامنہ ای نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات سے ایران کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ٹیلی ویژن خطاب میں، انہوں نے کہا، "امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے نہ صرف کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بڑے نقصانات بھی ہوں گے، جن میں سے کچھ موجودہ حالات میں ناقابل تلافی ہوسکتے ہیں۔"
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یورینیم کی افزودگی (اپ گریڈنگ) کو ترک کرنے کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات ایک "نان اسٹاپ" صورت حال ہے جس سے ان کے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی طاقتیں ایران پر اس کے جوہری پروگرام پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور اسلامی جمہوریہ کے اعلیٰ سفارت کار سے بھی ملاقات کی ہے لیکن سمجھوتے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ خامنہ ای نے کہا کہ امریکی فریق اس بات پر بضد ہے کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی نہیں کرنی چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے ہتھیار نہیں ڈالے اور نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے یا کسی اور معاملے میں دباؤ کے سامنے نہ جھکے ہیں اور نہ ہی جھکیں گے۔ سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے ایران کو ہی نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا نہ صرف کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ موجودہ حالات میں بہت نقصان ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا، "ہمیں گذشتہ 10 برسوں کے تجربے کو نہیں بھولنا چاہیے اور دوسرا فریق جو اس وقت ہماری بحث کا موضوع ہے وہ امریکہ ہے۔" انہوں نے سنہ 2015 کے تاریخی جوہری معاہدے کا حوالہ دیا، جس سے واشنگٹن تین سال بعد پیچھے ہٹ گیا۔
خامنہ ای نے امریکہ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دوسری طرف مسلسل وعدہ خلافی کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، ہر موقعے پر دھوکہ دیتا ہے اور عسکری دھمکیاں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی پارٹی سے ایسے حالات میں مذاکرات ناممکن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’میرے خیال میں جوہری معاملے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور شاید دیگر مسائل پر بھی مکمل طور پر بند ہیں۔‘‘
یورپی ممالک اور امریکہ کو شبہ ہے کہ ایرانی حکومت جوہری بم بنانے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تہران نے اس کی سختی سے تردید کی ہے اور اصرار کیا ہے کہ شہری جوہری توانائی پر اس کا حق ہے۔
اسرائیل نے جون میں ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا تھا۔ اس دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی جنگی طیاروں کو اہم مقامات پر بمباری کرنے کا حکم دیا تھا۔
