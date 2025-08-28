سام دشمن حملوں پر سفارتی کشمکش کے درمیان ایرانی سفیر نے آسٹریلیا چھوڑ دیا

سڈنی: آسٹریلیا میں ایران کے سفیر کو جمعرات کو ملک چھوڑنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ واضح رہے آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیس نے تہران پر اُن کے ملک میں کم از کم دو سام دشمنی کے حملوں کا منصوبہ بنانے کا الزام لگاتے ہوے فوری آسٹریلیا چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔
مقامی ٹیلی ویژن سٹیشن نیٹ ورک سیون اور نیٹ ورک نائن نے آسٹریلیا میں ایران کے سفیر احمد صدیقی سے اس وقت بات کی جب وہ سڈنی کے ہوائی اڈے پر پرواز کی طرف جارہے تھے۔
البانیس نے منگل کے روز یہ اعلان کرنے کے بعد ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ ان کے مطابق آسٹریلوی انٹیلی جنس حکام نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایران نے اکتوبر 2024 میں سڈنی میں کوشر فوڈ کمپنی لیوس کانٹینینٹل کچن اور دو ماہ بعد میلبورن کے اداس اسرائیل کی عبادت گاہ پر آتشزنی کے حملوں کی ہدایت کی تھی۔
البانیس نے کہا کہ آسٹریلوی حکومت نے صدیقی کو بتایا کہ اس الزام کو منظر عام پر لانے سے کچھ دیر پہلے انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔
تجزیہ کاروں نے کہا کہ البانیس نے اس سے قبل کینبرا میں ایران کے ایلچی کو ملک بدر کرنے کے مطالبات کی مزاحمت کی تھی، جس میں 2024 میں بھی شامل ہے جب صدیقی کو ان کی سوشل میڈیا پوسٹس پر وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقاتوں کے لیے طلب کیا گیا تھا۔
2023 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے سڈنی اور میلبورن میں سام دشمنی کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور آسٹریلوی حکام نے پہلے کہا ہے کہ انہیں شبہ ہے کہ غیر ملکی۔۔ ملک میں حملے کرنے کے لیے مقامی مجرموں کو کرایہ پرلے رہے ہیں۔
آسٹریلوی سیکورٹی انٹیلی جنس آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل مائیک برجیس نے کہا کہ آسٹریلیا میں کوئی بھی ایرانی سفارت کار ان حملوں میں تعاون کرنے میں ملوث نہیں تھا۔
نہ ہی برجیس اور نہ ہی البانیس نے وضاحت کی کہ ان حملوں کی سازش میں ایران کے ملوث ہونے کے کیا ثبوت ہیں۔