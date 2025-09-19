امریکی دباؤ میں آیا ایران، جوہری مقامات پر حملوں پر پابندی کی تجویز واپس لے لی

امریکی دباؤ میں آیا ایران، جوہری مقامات پر حملوں پر پابندی کی تجویز واپس لے لی
ایران کا یہ فیصلہ ایران کے جوہری پروگرام پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ لگانے کا عمل شروع کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔
ویانا: ایران نے جمعرات کو آخری لمحات میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر پابندی کی قرارداد واپس لینے کا فیصلہ کیا، جسے اس نے چین، روس اور دیگر ممالک کے ساتھ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے رکن ممالک کے سالانہ اجلاس سے قبل ووٹ کے لیے پیش کیا تھا۔
مغربی سفارت کار، جنہوں نے داخلی بات چیت کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، کہا کہ امریکہ اس قرارداد کو منظور ہونے سے روکنے کے لیے پردے کے پیچھے سخت لابنگ کر رہا ہے۔ سفارت کاروں نے کہا کہ اگر قرارداد منظور ہو جاتی ہے اور اگر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایجنسی کے اندر اسرائیل کے اختیار کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے تو امریکہ ممکنہ طور پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی فنڈنگ میں کمی کر سکتا ہے۔
منظور کردہ قراردادوں میں حملے کی شدید مذمت
1981 میں، عراق میں ایک جوہری ری ایکٹر پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں IAEA کے تکنیکی معاونت کے پروگرام کے تحت اسرائیل کو دی جانے والی امداد معطل کر دی گئی۔ اس وقت، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، IAEA جنرل اسمبلی، اور IAEA بورڈ آف گورنرز کی طرف سے منظور کردہ قراردادوں میں اس حملے کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ قرارداد سے دستبرداری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی اتحادیوں نے ایران کے جوہری پروگرام پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ لگانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔
جمعرات کو دیر گئے آئی اے ای اے کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر رضا نجفی نے اعلان کیا کہ "خیر سگالی اور تعمیری مشغولیت کے جذبے سے متاثر ہو کر، اور کئی رکن ممالک کی درخواست پر" انہوں نے مسودے پر کارروائی اگلے سال کی کانفرنس تک ملتوی کر دی ہے۔
امریکہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے تنازعے میں شامل
اسرائیل نے جون میں ایرانی جوہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تہران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا اور خدشہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایسا کرنے کے قریب ہے۔ امریکہ نے 22 جون کو تین ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے خود کو اس تنازعے میں شامل کر لیا ہے۔ دریں اثنا، ایران نے طویل عرصے سے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے۔
ایران کی قرارداد کے مسودے میں ایک پیراگراف شامل تھا جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے جوہری مقامات اور تنصیبات پر جون 2025 میں کیے گئے "دانستہ اور غیر قانونی حملوں" کی "سختی سے مذمت" کی گئی تھی اور انہیں "بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی" قرار دیا گیا تھا۔ اس نے "دوبارہ تصدیق" بھی کی کہ "تمام ممالک کو دوسرے ممالک میں پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے یا ان پر حملہ کرنے کی دھمکی دینے سے گریز کرنا چاہیے۔"
نجفی نے کہا کہ ایران اور قرارداد کے دیگر شریک سپانسرز جن میں کیوبا، نکاراگوا، وینزویلا، بیلاروس اور زمبابوے شامل ہیں، "کبھی بھی رکن ممالک کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ایسے اہم اور حساس معاملات میں یہ ضروری ہے کہ جنرل کانفرنس ایک متفقہ اور واضح پیغام دے"۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی بھی جارح کی دھمکیوں اور سیاسی دباؤ سے اس ادارے کی آواز کو دبایا نہیں جانا چاہیے۔"
اس ہفتے کے شروع میں IAEA کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے، ایران کے سویلین اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ IAEA کے رکن ممالک "جوہری تنصیبات پر ان غیر قانونی حملوں کے جواب میں مناسب اقدامات کریں گے۔"
انہوں نے کہا کہ "اس سلسلے میں امریکہ کی طرف سے حالیہ دھمکیوں کے ساتھ ساتھ ممالک پر سیاسی دباؤ اور ایجنسی کا بجٹ پر اثر انداز ہونے سمیت مختلف شکلوں کا استعمال، شدید تشویش کا باعث ہے۔"
ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے لیے امریکی مشن میں یو ایس چارج ڈی افیئرز اور قائم مقام مستقل نمائندے ہاورڈ سولومن نے کہا کہ قرارداد کا مسودہ "حالیہ واقعات کو سراسر غلط انداز میں پیش کرتا ہے، بین الاقوامی قانون کو مسخ کرتا ہے، اور منتخب طور پر آئی اے ای اے کے قانون اور دیگر دستاویزات کا حوالہ دیتا ہے جو آئی اے ای اے کی جنرل اسمبلی میں منظور کیے گئے ہیں۔"
ایک لینڈ سلائیڈ سے شکست کھا جاتی ووٹنگ
انہوں نے کہا کہ اگر قرارداد پر ووٹنگ ہو جاتی تو "یہ ایک لینڈ سلائیڈ سے شکست کھا جاتی۔" سلیمان نے کہا کہ "ایران کے افزودگی پروگرام سے اسرائیل اور خطے کو لاحق سنگین اور بڑھتے ہوئے خطرے کی وجہ سے صدر ٹرمپ کی طرف سے سخت اور فیصلہ کن اقدام کی ضرورت ہے" اور مزید کہا کہ امریکہ نے "اس اقدام کو ہلکے سے نہیں لیا۔" تبصرے کی درخواستیں امریکی محکمہ خارجہ اور ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے امریکی مشن کو بھیج دی گئی ہیں۔
آئی اے ای اے کی جنرل اسمبلی، جس میں اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے 180 رکن ممالک کے اعلیٰ سطحی نمائندوں نے شرکت کی، بین الاقوامی جوہری پالیسی کے مسائل پر بحث کی۔ یہ کانفرنس ہر سال ویانا میں بلاتی ہے، بجٹ کی منظوری دیتی ہے، اور جوہری تحفظ اور سلامتی کے امور پر تجاویز پر غور کرتی ہے۔
یہ میٹنگ ایک حساس وقت پر ہو رہی ہے، جیسا کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے کیا ہے۔ امریکہ نے 2015 کے معاہدے کی تعمیل میں مبینہ طور پر ناکامی پر ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے جس کا مقصد اسے جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنا تھا۔
عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے پر بات چیت کرنے والے سفارت کاروں کی طرف سے اس عمل کو "اسنیپ بیک" کا نام دیا گیا تھا، اسے اقوام متحدہ میں ویٹو پروف بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ ایک ماہ کے اندر نافذ ہو سکتا ہے۔ یہ اقدام پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے لیے 30 دن کی ونڈو متعین کرتا ہے جب تک کہ مغرب اور ایران کسی سفارتی معاہدے تک نہ پہنچ جائیں۔
یوروپی ممالک نے کہا ہے کہ اگر ایران اپنے جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت دوبارہ شروع کرتا ہے، اقوام متحدہ کے جوہری معائنہ کاروں کو اس کے جوہری مقامات تک رسائی دیتا ہے اور اس کے پاس موجود 400 کلو گرام سے زیادہ افزودہ یورینیم کا حساب کتاب کرتا ہے، تو وہ اس ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے تیار ہوں گے۔
جمعرات کو جب اسرائیل کے چینل 12 پر ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کیا یہ معاہدہ ایک مکمل معاہدہ تھا، تو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا: "ہاں، میں ایسا سوچتا ہوں کیونکہ ہمیں ایرانیوں کی طرف سے جو تازہ ترین خبریں موصول ہوئی ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں۔"