ایران اور اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے درمیان جوہری تنصیبات کے معائنے کی بحالی کا معاہدہ

دو جولائی کو، ایران نے اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے ساتھ تمام تعاون معطل کر دیا گیا تھا۔
قاہرہ: ایران اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) نے منگل کو قاہرہ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں ایران کی جوہری تنصیبات کے معائنے کو دوبارہ شروع کرنے سمیت تعاون کی بحالی کی راہ ہموار کی گئی ہے۔
یہ اعلان مصری وزیر خارجہ بدر عبدلطی، ان کے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کے درمیان ملاقات کے بعد کیا گیا۔
معاہدے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں، لیکن گروسی نے دستخط کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ تکنیکی نوعیت کا ہے۔ انھوں نے اس ناگزیر معائنہ کے کام پر روشنی ڈالی جسے ایران میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ گروسی نے کہا، "یہ صحیح سمت میں ایک قدم ہے،"۔
دریں اثنا، مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ معاہدہ مصر کی جانب سے سخت سفارتی کوششوں کے بعد ہوا۔
2 جولائی کو، ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے اپنے ملک کی پارلیمنٹ کے منظور کردہ ایک قانون پر دستخط کیے تھے جس کے تحت اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے ساتھ تمام تعاون معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ جون میں ایران کے ساتھ اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے بعد ہوا، جس کے دوران اسرائیل اور امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔
جنگ کے بعد سے آئی اے ای اے کی طرف سے معائنہ کرنے والی واحد سائٹ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، جو روسی تکنیکی مدد سے کام کرتا ہے۔ انسپکٹرز نے 27 اگست سے شروع ہونے والے دو دنوں کے دوران پلانٹ میں ایندھن کی تبدیلی کے عمل کو نوٹ کیا تھا۔
ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ معاہدہ ان کے ملک کے تحفظات اور سلامتی کے چیلنجوں کو حل کرتا ہے اور آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون کے لیے تکنیکی تقاضے بیان کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی معاندانہ اقدام کی صورت میں، جس میں اقوام متحدہ کی پابندیوں کا دوبارہ نفاذ بھی شامل ہے، تہران آئی اے ای اے کے ساتھ معاہدے کو ختم سمجھے گا۔
یہ ملاقات ایک ایسے حساس وقت میں ہوئی جب فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے 28 اگست کو ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا عمل شروع کر دیا تھا جس پر انہوں نے 2015 کے معاہدے کی عدم تعمیل کی تھی جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنا تھا۔
اس عمل کو سفارت کاروں کے ذریعہ اسنیپ بیک قرار دیا گیا، جنہوں نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے پر بات چیت کی تھی۔ یہ معاہدہ ایک ماہ میں نافذ ہو سکتا ہے۔
اس اقدام نے پابندیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر کیا جب تک کہ مغرب اور ایران سفارتی معاہدہ نہیں کر لیتے۔
یورپی ممالک نے کہا ہے کہ اگر ایران اپنے جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات دوبارہ شروع کرتا ہے، اقوام متحدہ کے جوہری معائنہ کاروں کو اپنے جوہری مقامات تک رسائی کی اجازت دیتا ہے، اور 400 کلو گرام سے زیادہ افزودہ یورینیم کا حساب کتاب کرتا ہے تو وہ اس وقت کی تاریخ میں توسیع کے لیے تیار ہوں گے۔
منگل کے آخر میں، یوروپی یونین کے ایک اہم عہدیدار نے محتاط انداز میں تازہ ترین پیشرفت کا خیرمقدم کیا۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کالس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "ایران کی جوہری تنصیبات کے معائنے کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے آج کا فریم ورک معاہدہ جوہری سفارت کاری کے لیے ایک اہم قدم کی نشاندہی کر سکتا ہے، بشرطیکہ ایران کی جانب سے اس پر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے۔" انہوں نے آئی اے ای اے کے سربراہ اور ایرانی وزیر خارجہ دونوں سے بات کی۔
