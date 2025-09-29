جاسوس کو سولی پر لٹکایا! اسرائیل کے لیے کر رہا تھا ایران کی جاسوسی
Published : September 29, 2025 at 1:21 PM IST
دبئی: ایران نے پیر کے روز کہا کہ اس نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی۔ یہ دہائیوں میں تہران کی سب سے بڑی پھانسی کا تازہ ترین واقعہ ہے۔
ایران نے پھانسی پانے والے شخص کی شناخت بہمن چوبیسال کے نام سے کی ہے۔ تاہم، ایرانی میڈیا رپورٹس یا اسلامی جمہوریہ میں سزائے موت کی نگرانی کرنے والے کارکنوں کو اس کیس کے بارے میں فوری طور پر معلومات دستیاب نہیں تھیں۔
یہ پھانسی اس وقت سامنے آئی ہے جب اقوام متحدہ نے اس ہفتے کے آخر میں تہران پر اس کے جوہری پروگرام پر دوبارہ پابندیاں عائد کی تھیں اور ایران نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے الزام لگایا کہ چوبیسال نے اسرائیلی جاسوسی ایجنسی موساد کے اہلکاروں سے ملاقات کی تھی۔
ایرانی عدلیہ کی سرکاری ترجمان میزان نیوز ایجنسی نے کہا کہ چوبیسال نے "ٹیلی کمیونیکیشن کے حساس منصوبوں" پر کام کیا اور "الیکٹرانک آلات کی درآمد کے طریقوں" کے بارے میں دشمن کو رپورٹ کیا۔
جون میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد سے ایران نے جاسوسی کے الزام میں نو افراد کو پھانسی دی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے ساتھ فضائی جنگ شروع کی، جس میں کئی فوجی کمانڈروں سمیت تقریباً 1,100 افراد مارے گئے۔ ایران نے جواب میں اسرائیل کو نشانہ بنانے والے میزائل داغے۔
اس ماہ کے شروع میں ایران نے بابک شہبازی کو پھانسی دے دی تھی، جس پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام تھا۔ کارکنوں نے اس پر اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ شہبازی کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو خط لکھ کر کیف کے لیے لڑنے کی پیشکش کرنے کے بعد جھوٹا اعتراف کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
ایران کو حالیہ برسوں میں متعدد ملک گیر مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو معیشت پر غصے، خواتین کے حقوق کے مطالبات اور ملک کے تھیوکریٹ نظام میں تبدیلیوں کے مطالبات کی وجہ سے ہیں۔ ان مظاہروں اور جون کی جنگ کے جواب میں، ایران 1988 کے بعد سے غیر معمولی رفتار سے قیدیوں کو پھانسی دے رہا ہے، جب اس نے ایران عراق جنگ کے اختتام پر ہزاروں افراد کو پھانسی دی تھی۔
اوسلو میں قائم گروپ ایران ہیومن رائٹس اور واشنگٹن میں قائم عبدالرحمن بورومند سینٹر فار ہیومن رائٹس ان ایران کا تخمینہ ہے کہ 2025 تک سزائے موت پانے والوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایران ہر پھانسی کی اطلاع نہیں دیتا۔
