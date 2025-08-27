میلبورن: آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی نے منگل کے روز کہا کہ آسٹریلیا میں ایران کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے گا، کیونکہ انٹیلی جنس نے انکشاف کیا ہے کہ آسٹریلیا میں کم از کم دو سامی مخالف حملوں کے پیچھے ایرانی حکومت کا ہاتھ تھا۔
البانی نے کہا کہ آسٹریلوی سیکورٹی انٹیلی جنس آرگنائزیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایرانی حکومت نے سڈنی میں قائم لوئس کانٹی نینٹل کچن پر حملوں کی ہدایت کی تھی، جو ایک کوشر فوڈ کمپنی ہے، اور گزشتہ سال دسمبر میں میلبورن میں اڈاس اسرائیل کی عبادت گاہ پر حملے کیے گئے تھے۔ ایرانی حکومت نے فوری طور پر اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔
اس اعلان سے کچھ دیر قبل آسٹریلوی حکومت نے آسٹریلیا میں مقیم ایران کے سفیر احمد صادقی کو مطلع کیا کہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ البانی نے کہا کہ حکومت نے ایران میں تعینات آسٹریلوی سفارت کاروں کو بھی تیسرے ملک واپس بھیج دیا ہے۔ 2023 میں اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے سڈنی اور میلبورن میں یہود مخالف واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
"ASIO نے ایک انتہائی پریشان کن نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی قابل اعتماد انٹیلی جنس جمع کر لی ہے۔ ان میں سے کم از کم دو حملوں کی ہدایت ایرانی حکومت نے کی تھی۔ ایران نے اپنے ملوث ہونے کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن ASIO کا اندازہ ہے کہ ان حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا۔" البانی نے اہم گھریلو جاسوسی ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے صحافیوں کو بتایا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ آسٹریلیا ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے ایک قانون بنائے گا۔ انہوں نے کہا، "یہ غیر معمولی اور خطرناک جارحیت کے واقعات تھے جو آسٹریلیا کی سرزمین پر ایک غیر ملکی قوم کی طرف سے کیے گئے تھے۔ یہ سماجی اتحاد کو نقصان پہنچانے اور ہماری کمیونٹی کو تقسیم کرنے کی کوششیں تھیں۔ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔"
ایران کے نیم فوجی پاسداران انقلاب پر اپنے وجود کی دہائیوں سے بیرون ملک حملے کرنے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، حالانکہ وہ بڑے پیمانے پر کسی بھی قسم کے ملوث ہونے کی تردید کرتا ہے۔ گارڈز قدس یا یروشلم فورس اس کا مہم جوئی کا بازو ہے اور اس پر ماضی میں مغربی ممالک نے مقامی عسکریت پسندوں اور مجرموں کو غیر ملکیوں اور اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔
اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے، اسرائیل نے متعدد افراد کو اس الزام میں گرفتار کیا ہے کہ انہیں تخریب کاری اور ممکنہ اہداف کی نگرانی کے لیے ایران کی طرف سے ادائیگی یا حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ ایران کے خلاف یہ اقدام اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی جانب سے البانیوں کو "کمزور سیاستدان" قرار دینے کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا ہے جس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے اسرائیل سے غداری کی۔
سوشل میڈیا پر نیتن یاہو کی غیر معمولی عوامی سرزنش اس وقت سامنے آئی جب البانی نے 11 اگست کو اعلان کیا کہ ان کی حکومت کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام کو ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باقاعدہ شکل دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد آسٹریلیا اور اسرائیلی حکام کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔