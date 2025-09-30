ETV Bharat / international

افغانستان میں انٹرنیٹ پر پابندی، غیر اخلاقی سرگرمیوں کے خلاف طالبان کا کریک ڈاؤن

مقامی میڈیا کے مطابق طالبان نے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں اضافہ کا حوالہ دے کر انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی ہے۔

افغانستان میں انٹرنیٹ پر پابندی
افغانستان میں انٹرنیٹ پر پابندی (علامتی تصویر/AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 30, 2025 at 8:36 PM IST

اسلام آباد: افغانستان میں پیر کو انٹرنیٹ بلیک آؤٹ نے متاثر کیا۔ مقامی میڈیا نے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے خلاف طالبان کے کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر فائبر آپٹک سروسز کی ممکنہ ملک گیر کٹوتی کی اطلاع دی۔

اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان نے اس قسم کے شٹ ڈاؤن کا تجربہ کیا ہے۔

اس ماہ کے شروع میں، طالبان رہنما ہیبت اللہ اخوندزادہ کی جانب سے غیر اخلاقی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے سروس پر پابندی کا حکم نامہ جاری کرنے کے بعد کئی صوبوں نے اپنا فائبر آپٹک رابطہ منقطع کر دیا۔

پیر کے روز، انٹرنیٹ تک رسائی کی وکالت کرنے والے گروپ نیٹ بلاکس نے کہا کہ لائیو میٹرکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں کنیکٹیویٹی عام سطح کے 14 فیصد تک "منتشر" ہو گئی ہے، جس سے ملک بھر میں ٹیلی کام میں خلل پڑا ہے۔

گروپ نے مزید کہا کہ "یہ واقعہ عوام کی بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کی صلاحیت کو سختی سے محدود کر سکتا ہے۔"

طالبان حکومت کی جانب سے بلیک آؤٹ کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، جو اپنے بیرونی اور اندرونی مواصلات کے لیے میسجنگ ایپس اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔

افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے منگل کے روز طالبان پر زور دیا کہ وہ ملک بھر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی رسائی بحال کریں، یہ کہتے ہوئے کہ کابل میں حکومت کی طرف سے مسلط کردہ بلیک آؤٹ نے ملک کا بیرونی دنیا سے تقریباً مکمل رابطہ منقطع کر دیا ہے۔

افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے کہا کہ انٹرنیٹ کی رکاوٹ نے معاشی استحکام کو خطرہ میں ڈال دیا اور دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کو مزید گہرا کر دیا۔

اس نے خبردار کیا کہ بلیک آؤٹ بینکنگ اور مالیاتی نظام کو مفلوج کر رہا ہے، خواتین اور لڑکیوں کو الگ تھلگ کر رہا ہے، طبی دیکھ بھال اور ترسیلات زر تک رسائی کو محدود کر رہا ہے، اور ہوا بازی میں خلل ڈال رہا ہے۔

اقوام متحدہ نے کہا کہ اس طرح کی پابندیاں آزادی اظہار اور معلومات کے حق کو مزید نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس نے نوٹ کیا کہ آفات کے دوران ٹیلی کمیونیکیشن بھی بہت ضروری ہے - افغانستان کو حال ہی میں مشرق میں بڑے زلزلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پڑوسی ممالک سے زبردستی واپسی کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے۔

اسلام آباد میں ایک اہلکار کے مطابق، پاکستان کے سفارتی مشنز نے متبادل مواصلاتی انتظامات کیے ہیں، بشمول سیٹلائٹ فون کا استعمال۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ میڈیا سے بات کرنے کے مجاز نہیں تھے۔

