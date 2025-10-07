اٹلی میں چار ہندوستانیوں کی موت، پنجاب سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹا کینیڈا میں حادثے میں ہوئے ہلاک
اٹلی اور کینیڈا میں سڑک حادثات میں چھ ہندوستانیوں کی موت ہو گئی ہے، جن میں پنجاب کا باپ بیٹا بھی شامل ہے۔
نئی دہلی/پٹیالہ: اٹلی میں سڑک حادثے میں چار ہندوستانی شہریوں کی موت ہو گئی۔ اٹلی میں ہندوستانی سفارت خانے نے اس حادثے کی تصدیق کی، ہندوستانیوں کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا، اور کہا کہ سفارت خانہ متعلقہ خاندانوں کو ہر ممکن سفارتی مدد فراہم کرے گا۔
اتوار کو ایکس پر ایک پوسٹ میں، سفارت خانے نے کہا، "ہندوستانی سفارت خانہ جنوبی اٹلی کے ماتیرا میں سڑک حادثے میں چار ہندوستانی شہریوں کی المناک موت پر اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم تفصیلات حاصل کرنے کے لیے مقامی اطالوی حکام سے رابطے میں ہیں۔ سفارت خانہ متعلقہ خاندانوں کو ہر ممکن سفارتی مدد فراہم کرے گا۔"
ناگپور سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی شہری
ایک اور واقعہ میں، اٹلی میں ہندوستانی سفارتخانے نے مہاراشٹر کے ناگپور ضلع سے تعلق رکھنے والے دو ہندوستانی شہریوں کی گروسیٹو کے قریب سڑک حادثے میں ہونے والی المناک موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ سفارت خانے نے ایک پوسٹ میں لکھا، "سفارت خانہ گروسیٹو کے قریب ایک حادثے میں ناگپور سے تعلق رکھنے والے دو ہندوستانی شہریوں کی المناک موت پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم متاثرین کے اہل خانہ کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتے ہیں، جو زیر علاج ہیں۔ سفارت خانہ اہل خانہ اور مقامی اطالوی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ہم خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔"
سفارت خانے نے تصدیق کی کہ گروسیٹو میں حادثے میں زخمی ہونے والے لواحقین زیر علاج ہیں اور حکام ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے خاندان اور اطالوی حکام دونوں کے ساتھ قریبی رابطہ کر رہے ہیں۔
پنجاب سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی کینیڈا میں موت ہو گئی
ادھر پنجاب کے پٹیالہ ضلع سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹے کی کینیڈا میں سڑک حادثے میں موت ہو گئی، جب کہ ایک خاتون کی حالت تشویشناک ہے۔ تفصیلات کے مطابق متوفی پردیپ کمار 15 سال قبل کینیڈا ہجرت کر گیا تھا۔ کچھ سال وہاں رہنے کے بعد اس نے دہلی کی ایک لڑکی انسالہ سے شادی کی۔ اس جوڑے کا اب ایک 7 سالہ بیٹا ہیانش ہے۔ وہ حال ہی میں اپنی شادی کی سالگرہ منانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ گئے تھے۔ واپسی پر ان کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس میں پردیپ کمار اور اس کا 7 سالہ بیٹا ہلاک ہو گیا۔ ان کی اہلیہ انسلہ کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ کینیڈا کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
اہل خانہ اور دیہاتیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے
خبر ملتے ہی پردیپ کے آبائی گاؤں فتح گڑھ چھنہ میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ گھر والوں اور گاؤں والوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اہل خانہ اور دیہاتیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پردیپ کمار کی خالہ کرم جیت کور نے روتے ہوئے کہا کہ پردیپ ذہین، شائستہ اور ملنسار تھا۔ وہ سب سے پیار اور احترام سے بات کرتا تھا۔ ان کی میٹھی بولی اور خوش گوار چہرے نے سب کا دل جیت لیا تھا۔
ایک سال قبل بھی ایک ہندوستانی شہری کی ہوئی تھی موت
واضح رہے کہ اس سے قبل 20 جون 2024 کو اٹلی کے لیٹنا میں ایک ہندوستانی شہری کی موت ہوئی تھی۔ ایک مزدور ستنام سنگھ زرعی حادثے میں شدید زخمی ہونے کے بعد دم توڑ گیا تھا۔ حادثے میں اس کا بازو کٹ گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق انہیں فوری طبی امداد ملنے کے بجائے ان کی رہائش گاہ کے قریب لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا۔