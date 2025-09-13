برطانیہ میں ماں کے قتل کے جرم میں بھارتی نژاد شحص کو عمر قید کی سزا
سرجیت سنگھ کو 76 سالہ مہندر کور کو قتل کرنے کا قصوروار پایا گیا تھا، جس کی موت چاقو سے حملہ میں ہوئی تھی۔
لندن: برمنگھم میں اپنی ماں کو اس کے گھر میں قتل کرنے والے 39 سالہ بھارتی نژاد شخص کو پیرول پر غور کرنے سے پہلے کم از کم 15 سال جیل کی سلاخوں کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سرجیت سنگھ نے 76 سالہ مہندر کور کو قتل کرنے کا جرم قبول کیا تھا، جن کی موت گزشتہ سال ستمبر میں کئی ضربیں لگنے کے باعث ہوئی تھی۔
یہ سزا جمعہ کو برمنگھم کراؤن کورٹ میں سنائی گئی، جب یہ بات سامنے آئی کہ ٹیلی ویژن کے ریموٹ کنٹرول پر جھگڑے کے نتیجے میں نشے میں دھت سنگھ نے اپنی ماں پر جان لیوا حملہ کیا۔ ویسٹ مڈلینڈز پولیس کے جاسوس انسپکٹر نک بارنس نے کہا، "اس بے ہودہ قتل نے ایک خاندان کو توڑ دیا ہے۔"
سنگھ، جو برمنگھم کے علاقے سوہو میں خاندانی گھر میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتا تھا، کہا جارہا ہے کہ وہ نشہ میں تھا اور ماں کی جانب سے تنقید کرنے کے بعد اس پر حملہ کردیا۔ حملے کے بعد سرجیت کے کئے گئے خون کے ٹسٹ میں کوکین اور الکحل کا پتہ چلا۔ ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے بتایا کہ متعلقہ رشتہ دار نے ایمرجنسی 999 نمبر پر فون کیا جس کے بعد پولیس افسران زبردستی جائیداد میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے مہندر کور کو کمرے کے فرش پر پڑا پایا۔
اسے برمنگھم کے کوئین الزبتھ ہسپتال لے جایا گیا جہاں بعد میں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ سنگھ بعد میں حملے کے مقام پر واپس آیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ حراست میں رہتے ہوئے، اس نے پولیس کو بتایا: "میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے صرف اپنا آپا کھودیا تھا۔"