یوم آزادی 2025: ٹائمز اسکوائر پر بھارتی پرچم لہرایا گیا - INDIAN FLAG HOISTED AT TIMES SQUARE

یوم آزادی کے موقع پر امریکہ کے عالمی تجارتی مرکز سمیت مشہور مقامات کو بھارتی ترنگے کے رنگوں سے روشن کیا گیا۔

یوم آزادی 2025: ٹائمز اسکوائر پر بھارتی پرچم لہرایا گیا
یوم آزادی 2025: ٹائمز اسکوائر پر بھارتی پرچم لہرایا گیا (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2025 at 2:28 PM IST

نیویارک: 79ویں یوم آزادی کے پرمستر موقع پر امریکہ کے ٹائمز اسکوائر پر ترنگا جھنڈا لہرایا گیا، اس تقریب میں بڑی تعداد میں بھارتی نژاد افراد نے شرکت کی جن میں بچے اور خواتین کی بھی خاصی تعداد شامل تھی۔ اس دوران روایتی لباس میں ملبوس بھارتی لوگوں نے جشن منایا۔

قبل ازیں عالمی تجارتی مرکز سمیت مشہور مقامات کو بھارتی ترنگے کے رنگوں میں روشن کیا گیا تھا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ "یوم آزادی کا جشن، نیویارک کے مشہور مقامات پر منایا گیا، ون ورلڈ ٹریڈ سنٹر، گرینڈ سینٹرل ٹرمینل، نیاگرا فالس، اور کوسیوزکو پل کو بھارتی ترنگے کے رنگوں سے جگمگایا گیا، اس موقع پر ہند۔امریکہ کے درمیان مضبوط رشتہ کو اجاگر کیا گیا۔"

امریکہ میں بھارتی سفارت خانے نے 15 اگست کو 79 ویں یوم آزادی تقریبات کی میزبانی کی اور بھارتی سفیر ونے کواترا نے انڈیا ہاؤس میں ترنگا لہرایا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، سفارت خانے نے کہا، "بھارت کے 79 ویں یوم آزادی کا جشن! سفیر شری ونے کواترا نے انڈیا ہاؤس میں ترنگا لہرایا۔ تقریب میں بھارتی تارکین وطن کے اراکین اور بھارت کے دوستوں نے شرکت کی۔"

دریں اثنا، مغربی ساحل پر، سیٹل میں قونصلیٹ جنرل آف انڈیا نے یوم آزادی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں ترنگا جھنڈا لہرایا، جس میں کئی معززین نے شرکت کی۔ تقریب میں ایک ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں بھارت ناٹیم، حب الوطنی کے گیت اور بھارت کی متنوع روایات کو ظاہر کرنے والے رقص شامل تھے۔ اطلاعات کے مطابق یوم آزادی کے موقع پر امریکہ بھر میں موجود بھارتیوں نے جشن منایا اور تقریبات کا انعقاد کیا۔

