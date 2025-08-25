ماسکو: روس میں بھارتی سفیر ونے کمار نے کہا ہے کہ ہندوستانی کمپنیاں جہاں سے بھی 'بہترین سودا' حاصل کریں گی تیل خریدنا جاری رکھیں گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نئی دہلی اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرتا رہے گا۔ اتوار کو روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی TASS کو انٹرویو دیتے ہوئے کمار نے کہا کہ نئی دہلی کی ترجیح ملک کے 1.4 بلین لوگوں کی توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ان کا یہ تبصرہ ہندوستان کی طرف سے رعایتی نرخوں پر روسی خام تیل کی خریداری پر امریکی تنقید کے درمیان آیا ہے، جسے ہندوستان نے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تجارت تجارتی بنیادوں پر ہوتی ہے، کمار نے کہا، "ہندوستانی کمپنیاں جہاں سے بھی انہیں بہترین سودا ملے گا تیل خریدنا جاری رکھیں گی۔ تو موجودہ صورتحال یہی ہے۔" رپورٹ میں ان کے حوالہ سے کہا گیا ہے، "ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا مقصد ہندوستان کے 1.4 بلین لوگوں کی توانائی کی حفاظت ہے اور روس کے ساتھ ہندوستان کے تعاون نے دیگر کئی ممالک کی طرح تیل کی مارکیٹ، عالمی تیل کی منڈی میں استحکام لانے میں مدد کی ہے۔"
ملک کے قومی مفادات کا تحفظ ضروری، ہندوستانی سفیر ونے کمار
ہندوستانی سفیر ونے کمار کا یہ تبصرہ ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ہندوستانی اشیاء پر محصولات کو دوگنا کرکے 50 فیصد کرنے کے سلسلے میں آیا ہے۔ اس میں روس سے خام تیل کی خریداری پر اضافی 25 فیصد ٹیرف بھی شامل ہے۔ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ بھارت کی جانب سے روس سے خام تیل کی خریداری یوکرین میں روسی حملے کو مالی مدد فراہم کر رہی ہے۔ تاہم بھارت نے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی فیصلے کو غیر منصفانہ اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کمار نے کہا کہ ہندوستانی حکومت ایسے اقدامات کرتی رہے گی جس سے ملک کے قومی مفادات کا تحفظ ہو۔
یوروپ کے دیگر ممالک بھی روس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں
ہندوستان کا کہنا ہے کہ روس سمیت دیگر ممالک سے اس کی توانائی کی خریداری قومی مفاد اور مارکیٹ کی حرکیات سے ہوتی ہے۔ سفیر ونے نے واضح کیا کہ ہندوستان اور روس کے درمیان تجارت مارکیٹ پر مبنی اور باہمی مفادات پر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے 1.4 بلین لوگوں کی توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مجموعی مقصد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سمیت یوروپ کے دیگر ممالک بھی روس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔
ایس جے شنکر نے کیا کہا
خام تیل کے معاملے پر بھارت پر امریکی تنقید پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہفتے کے روز کہا تھا، "یہ مضحکہ خیز ہے کہ جو لوگ تجارت کے حامی امریکی انتظامیہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ دوسروں پر تجارت کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔"