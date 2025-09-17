ETV Bharat / international

ٹرمپ نے پی ایم مودی کو کیا فون، مودی کی سالگرہ پر دی مبارکباد، کہا، شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے

پی ایم مودی کی آج 75ویں سالگرہ ہے، امریکی صدر نے انہیں مبارکباد دی اور دونوں نے ہندوستان امریکہ تعلقات پر اہم بات چیت کی۔

india us trade talks 2025 trump calls modi birthday wish bilateral relations Urdu News
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور انہیں ان کی سالگرہ کی مبارکباد دی (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2025 at 7:05 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور انہیں ان کی 75ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں رہنماؤں نے مہینوں کے بعد فون پر بات کی ہے، جسے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے اور تعلقات کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کے ایک نئے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

وزیر اعظم مودی نے ٹرمپ کے اس فون کال پر اظہار تشکر کیا اور ٹوئٹر (X) پر شکریہ کا پیغام بھی جاری کیا۔ انہوں نے لکھا، "میرے دوست صدر ٹرمپ کی فون کال اور ان کی جانب سے 75ویں سالگرہ پر نیک خواہشات کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ کی طرح، میں بھی ہند-امریکہ جامع اور عالمی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہوں۔ ہم یوکرین کے بحران کے پرامن حل کے لیے آپ کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔"

ہند امریکی تعلقات محصولات عائد کرنے کے بعد تناؤ کا شکار

یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات خاص طور پر امریکی حکومت کی جانب سے ہندوستان پر محصولات عائد کرنے کے بعد تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل، بھارت اور امریکہ نے نئی دہلی میں دو طرفہ تجارتی مذاکرات کا چھٹا دور بھی مکمل کیا، جسے طویل عرصے سے زیر التوا تجارتی معاہدے کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔

دونوں فریقین کا جلد از جلد ایک معاہدے تک پہنچنے کا عزم

تجارتی بات چیت تقریباً سات گھنٹے تک جاری رہی اور اس میں دونوں فریقین نے باہمی مفاد میں جلد از جلد ایک معاہدے تک پہنچنے کا عزم کیا۔ مذاکرات کی قیادت بھارت کی طرف سے ایڈیشنل سکریٹری راجیش اگروال نے کی جب کہ امریکی ٹیم کی قیادت برینڈن لنچ نے کی۔ دونوں فریقوں نے مثبت اور مستقبل کے حوالے سے بات چیت کی اطلاع دی ہے۔

تجارتی اور سفارتی تعلقات پھر سے مضبوط ہونے کی امید

وزیر اعظم مودی اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہونے والی اس فون پر بات چیت کو سیاسی سطح پر ایک مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سفارتی تعلقات کو پھر سے مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ دونوں رہنما ہندوستان-امریکہ شراکت داری کو گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جو عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کرسکتی ہے۔

امریکا اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے پر طویل مذاکرات کے بعد اس نئے سیاسی رابطے سے یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

'ٹیرف کنگ' کا لیبل لگانے سے لے کر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات تک۔۔جانیں بھارت کے خلاف ٹرمپ ٹیرف کی پوری کہانی

ایس سی او سربراہی اجلاس 2025: پی ایم مودی کا متوقع دورہ بھارت چین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اہم

ٹرمپ نے 50 فیصد ٹیرف کے بعد ثانوی پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا، کہا ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا

'چین کو رعایت، بھارت پر دباؤ اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کی ٹرمپ کو نصیحت

'ٹرمپ ٹیرف' کے بعد چین کی طرف جھکا بھارت، لیکن چینی ریل منصوبے نے پھر 'تناؤ بڑھا دیا'

امریکی ٹیرف کے اعلان کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ،مزید کتنی بڑھیں گی قیمتیں

امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی کیسے لگتی ہے؟ کیا ہے ٹیرف؟ جانیے ٹیرف کا 'اے ٹو زیڈ'

ٹیرف معاملے میں ہندوستان 'مہاراجہ' ہے، امریکی سفارت کار پیٹر ناوارو کا بیان

روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے بھارت پر سیکنڈری ٹیرف: جے ڈی وینس

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA US BILATERAL TRADE AGREEMENTINDIA US STRATEGIC TIESMODI TRUMP PHONE CALL US TARIFFSINDIA US TRADE TALKS US TARIFFSINDIA US TRADE TALKS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.