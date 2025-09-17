ٹرمپ نے پی ایم مودی کو کیا فون، مودی کی سالگرہ پر دی مبارکباد، کہا، شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے
پی ایم مودی کی آج 75ویں سالگرہ ہے، امریکی صدر نے انہیں مبارکباد دی اور دونوں نے ہندوستان امریکہ تعلقات پر اہم بات چیت کی۔
Published : September 17, 2025 at 7:05 AM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور انہیں ان کی 75ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں رہنماؤں نے مہینوں کے بعد فون پر بات کی ہے، جسے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے اور تعلقات کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کے ایک نئے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
وزیر اعظم مودی نے ٹرمپ کے اس فون کال پر اظہار تشکر کیا اور ٹوئٹر (X) پر شکریہ کا پیغام بھی جاری کیا۔ انہوں نے لکھا، "میرے دوست صدر ٹرمپ کی فون کال اور ان کی جانب سے 75ویں سالگرہ پر نیک خواہشات کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ کی طرح، میں بھی ہند-امریکہ جامع اور عالمی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہوں۔ ہم یوکرین کے بحران کے پرامن حل کے لیے آپ کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔"
Thank you, my friend, President Trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US Comprehensive and Global Partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the…— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
ہند امریکی تعلقات محصولات عائد کرنے کے بعد تناؤ کا شکار
یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات خاص طور پر امریکی حکومت کی جانب سے ہندوستان پر محصولات عائد کرنے کے بعد تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل، بھارت اور امریکہ نے نئی دہلی میں دو طرفہ تجارتی مذاکرات کا چھٹا دور بھی مکمل کیا، جسے طویل عرصے سے زیر التوا تجارتی معاہدے کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔
دونوں فریقین کا جلد از جلد ایک معاہدے تک پہنچنے کا عزم
تجارتی بات چیت تقریباً سات گھنٹے تک جاری رہی اور اس میں دونوں فریقین نے باہمی مفاد میں جلد از جلد ایک معاہدے تک پہنچنے کا عزم کیا۔ مذاکرات کی قیادت بھارت کی طرف سے ایڈیشنل سکریٹری راجیش اگروال نے کی جب کہ امریکی ٹیم کی قیادت برینڈن لنچ نے کی۔ دونوں فریقوں نے مثبت اور مستقبل کے حوالے سے بات چیت کی اطلاع دی ہے۔
تجارتی اور سفارتی تعلقات پھر سے مضبوط ہونے کی امید
وزیر اعظم مودی اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہونے والی اس فون پر بات چیت کو سیاسی سطح پر ایک مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سفارتی تعلقات کو پھر سے مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ دونوں رہنما ہندوستان-امریکہ شراکت داری کو گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جو عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کرسکتی ہے۔
امریکا اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے پر طویل مذاکرات کے بعد اس نئے سیاسی رابطے سے یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھے گا۔