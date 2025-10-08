افغانستان کے بگرام بیس پر امریکی قبضے کی کوشش: بھارت، روس، پاکستان اور چین کی مخالفت
دنیا کی بڑی طاقتیں افغانستان میں غیرملکی فوجی اڈوں کے خلاف ہیں، یہ فیصلہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے اہم مانا جارہا ہے۔
Published : October 8, 2025 at 1:36 PM IST
نئی دہلی : امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طالبان حکومت کو اسٹریٹجک بگرام ایئربیس کے حوالے کرنے کے مطالبات کے پس منظر کے خلاف، بھارت نے منگل کو روس، پاکستان، چین اور دیگر چھ ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان میں غیر ملکی فوجی انفراسٹرکچر کی تعیناتی کی کوششوں کی مخالفت کی۔ حال ہی میں، ماسکو میں "ماسکو فارمیٹ" مذاکرات کا ایک نیا دور منعقد ہوا۔ اس میں بھارت، روس، پاکستان، چین سمیت نو ممالک نے شرکت کی۔ ان مذاکرات کا مقصد افغانستان میں خوشحالی اور ترقی لانا تھا۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پہلی بار ان مذاکرات میں حصہ لیا۔ یہ افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک اہم پیش رفت تھی۔
ان مذاکرات میں تمام شریک ممالک نے افغانستان میں غیر ملکی فوجی ڈھانچے کی تعیناتی کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے اسے خطے کے امن و استحکام کے لیے ناقابل قبول قرار دیا۔ یہ موقف امریکی صدر ٹرمپ کے بگرام ایئربیس کے حوالے سے بیانات کے تناظر میں سامنے آیا۔ ممالک نے واضح کیا کہ افغانستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں فوجی ڈھانچے کی تعیناتی علاقائی امن کے مفاد میں نہیں۔ یہ ایک مضبوط پیغام تھا کہ افغانستان کو کسی بھی ملک کے فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔
مذاکرات میں شریک ممالک نے دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات کرنے میں مدد دی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک یا دنیا کے لیے خطرہ نہ بنے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے دہشت گردی کے خلاف مثبت تبدیلیوں کو سراہا۔ انہوں نے منشیات کی کاشت میں کمی کا بھی ذکر کیا اور روس کی جانب سے ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔
مذاکرات میں افغانستان کے علاقائی اور عالمی اقتصادی تعلقات کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ ممالک نے افغانستان کو علاقائی رابطے کے نظام میں فعال طور پر شامل کرنے کی حمایت کی۔ یہ افغانستان کی پائیدار ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت نے ایک آزاد، پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بھارتی سفیر ونے کمار نے کہا کہ ایک محفوظ افغانستان علاقائی تحفظ اور عالمی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔