خواہش ہے کہ بھارت اور پاکستان اچھے پڑوسی بن کر رہیں: ڈونلڈ ٹرمپ
مصر کے شرم الشیخ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے بھارت اور پی ایم مودی کی تعریف کی۔
Published : October 14, 2025 at 8:04 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 8:51 AM IST
شرم الشیخ: پیر کے روز مصر میں غزہ امن سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خواہش ظاہر کی کہ بھارت اور پاکستان اچھے ہمسائے بن کر رہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر دہرایا مئی میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کشیدگی ان کی مداخلت سے حل ہوئی۔
اس سے قبل مصر کے شرم الشیخ میں منعقدہ امن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم شہبازشریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ شہباز شریف نے ٹرمپ کو امن کا علم بردار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے جنوبی ایشیا میں امن قائم کرکے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔
پاکستانی وزیر اعظم نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب کو اہم دن بتاتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتھک محنت کے بعد غزہ میں امن کیلئے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبل امن ایوارڈکے لیے نامزد کیا اور آئندہ بھی کریں گے، وہ سب سے زیادہ نوبل انعام کے مستحق ہیں۔
شہباز شریف کی تعریفوں پر ٹرمپ نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا، "بھارت ایک عظیم ملک ہے جس کا سربراہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اور انہوں نے بہت شاندار کام کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت اچھی طرح سے مل کر رہیں گے۔"
#WATCH | Egypt | US President Donald Trump says, " india is a great country with a very good friend of mine at the top and he has done a fantastic job. i think that pakistan and india are going to live very nicely together..."— ANI (@ANI) October 13, 2025
(video source: the white house="" youtube) pic.twitter.com/rROPW57GCO
سربراہی اجلاس میں ٹرمپ کے ریمارکس ایک روز قبل ائیر فورس ون پر ان کے اس بیان کے بعد سامنے آئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے متعدد بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ٹیرف کو بطور ہتھیار استعمال کیا، جن میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بھی شامل ہے۔
ٹرمپ نے کہا، "میں نے کچھ جنگیں صرف ٹیرف پر طے کی ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت اور پاکستان کی جنگ کو لے لیں، میں نے کہا، 'اگر آپ لوگ جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو میں آپ دونوں پر بڑے پیمانے پر ٹیرف لگاؤں گا، جیسے 100 فیصد، 150 فیصد اور 200 فیصد'۔
صدر نے مزید کہا کہ دونوں ممالک پر بھاری محصولات عائد کرنے کی ان کی دھمکی نے فوری طور پر صورت حال کو قابو میں کر لیا۔ انہوں نے کہا، "میں نے کہا کہ میں ٹیرف لگا رہا ہوں، میں نے اسے 24 گھنٹوں میں حل کر دیا، اگر میرے پاس ٹیرف کا اختیار نہ ہوتا تو آپ اس جنگ کو کبھی حل نہ کر پاتا۔"
ان کے تبصرے اس سال کے شروع میں دونوں پڑوسی ممالک کے بیچ ہوئی مختصر جنگ کے پس منظر میں سامنے آئے ہیں۔ 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں 25 نہتے بھارتی شہریوں اور ایک نیپالی شہری سمیت 26 سیاح مارے گئے تھے۔
اس کے جواب میں، بھارتی مسلح افواج نے سات مئی کو آپریشن سندور شروع کیا، جس نے پاکستان اور اس کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں جیش محمد اور لشکر طیبہ کے زیر انتظام دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی اس کے فضائی اڈوں پر بمباری کی۔
قابل ذکر ہے کہ بھارت نے امریکی صدر کے دعوؤں کی مسلسل تردید کی ہے اور اپنے دیرینہ موقف کو دہرایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ بشمول جموں و کشمیر دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ طور پر حل ہونا چاہیے۔
