آزاد فلسطین ریاست کےلئے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور، بھارت سمیت 142 ملکوں کی حمایت، اسرائیل-امریکہ کی مخالفت

آزاد فلسطین ریاست کےلئے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور، بھارت سمیت 142 ملکوں کی حمایت، اسرائیل-امریکہ کی مخالفت
اسرائیل فلسطین تنازعہ کے دو ریاستی حل کی حمایت 142 ممالک نے کی اور 10 ملکوں نے مخالفت کی جبکہ 12 ممالک غیرحاضر رہے۔
Published : September 13, 2025 at 7:05 PM IST
نئی دہلی: بھارت سمیت 142 ممالک نے جمعہ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جس میں مسئلہ فلسطین کے پرامن حل اور دو ریاستی حل کے نفاذ سے متعلق 'نیویارک ڈیکلریشن' کی توثیق کی گئی ہے۔
یو این جی اے نے بھاری اکثریت سے اسرائیل فلسطین تنازعہ کے دو ریاستی حل کی حمایت کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ ایک فلسطینی ریاست کا عہد کرے جس کی وزیر اعظم نیتن یاہو سختی سے مخالفت کررہے ہیں۔ 193 رکنی عالمی ادارے نے غیر پابند قرار داد کی منظوری دی، جس میں تقریباً 80 سالہ تنازعے کو ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار منصوبہ بنایا گیا ہے۔
فرانس کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو 142 ممالک نے حق میں، 10 نے مخالفت میں اور 12 نے غیر حاضری کے ساتھ منظور کیا۔ اس کے خلاف ووٹ دینے والوں میں ارجنٹائن، ہنگری، اسرائیل اور امریکہ شامل تھے۔ بھارت ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے 'مسئلہ فلسطین کے پرامن حل اور دو ریاستی حل کے نفاذ پر نیویارک اعلامیہ کی توثیق' کے عنوان سے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔
اس قرارداد کو فرانس اور سعودی عرب نے اسپانسر کیا، جنہوں نے جولائی کے آخر میں دو ریاستی حل پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس کی مشترکہ صدارت کی، جہاں اس اعلامیے کی منظوری دی گئی۔ یہ اعلامیہ جولائی میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی بین الاقوامی کانفرنس میں جاری کیا گیا تھا اور اس کی صدارت فرانس اور سعودی عرب نے کی تھی۔
اعلامیے میں، رہنماؤں نے "غزہ میں جنگ کے خاتمے، دو ریاستی حل کے موثر نفاذ کی بنیاد پر اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفانہ، پرامن اور دیرپا تصفیے کے حصول اور فلسطینیوں، اسرائیلیوں اور خطے کے تمام لوگوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے اجتماعی اقدام کرنے پر اتفاق کیا"۔ اعلامیے میں اسرائیلی قیادت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ دو ریاستی حل کے لیے ایک واضح عوامی عزم جاری کرے، جس میں ایک خودمختار، اور قابل عمل فلسطینی ریاست بھی شامل ہے۔