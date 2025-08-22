نئی دہلی: وائٹ ہاؤس کے سینئر بزنس ایڈوائزر پیٹر ناوارو نے ہندوستان اور روس کے بارے میں سخت بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف کے معاملے میں ہندوستان ایک 'مہاراجہ' ہے اور وہ روس سے کم قیمت پر خام تیل خرید رہا ہے اور پوری دنیا میں اسے اونچی قیمتوں پر فروخت کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا کرکے ہندوستان ایک 'منافع بخش اسکیم' چلا رہا ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں، ناوارو کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں آیا ہے جب وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے روس کے ساتھ توانائی کے تعلقات کو لے کر امریکی حکام کی طرف سے ہندوستان کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے خود روسی تیل خرید کر عالمی توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرنے کو کہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر نے اس بات پر بھی تبادلۂ خیال کیا کہ کس طرح ہندوستان چینی صدر شی جن پنگ کے "قریب بڑھ رہا ہے"۔
نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات خراب
نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہوگئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی اشیاء پر ٹیرف کو دوگنا کرکے 50 فیصد کردیا، جس میں ہندوستان کی جانب سے روسی خام تیل کی خریداری پر اضافی 25 فیصد بھی شامل ہے۔ ناوارو نے صحافیوں کو بتایا کہ فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے سے پہلے، ہندوستان نے عملی طور پر کوئی روسی تیل نہیں خریدا تھا۔ یہ ان کی ضرورت کا تقریباً ایک فیصد تھا۔ اب یہ فیصد بڑھ کر 35 فیصد ہو گیا ہے۔
تجارت کا امریکیوں پر مجموعی اثر کیا ہے؟
ناوارو کا ہندوستان پر نیا حملہ فنانشل ٹائمز میں ایک مضمون لکھنے کے تین دن بعد آیا ہے جس میں انہوں نے روس سے خام تیل خریدنے پر ہندوستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دلیل کہ ہندوستان کو اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روسی تیل کی ضرورت ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ روس سے خام تیل حاصل کرتے ہیں اور اسے ریفائن کرکے مصنوعات تیار کرتے ہیں جسے وہ یوروپ، افریقہ اور ایشیا میں اونچی قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہندوستانی ریفائننگ انڈسٹری کی مکمل طور پر منافع خوری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ ہماری تجارت کا امریکیوں پر مجموعی اثر کیا ہے؟ ٹیرف کے لحاظ سے وہ مہاراجہ ہیں۔
نیا ٹیرف چھ دن کے بعد نافذ کیا جائے گا
پیٹر ناوارو نے کہا کہ صرف 6 دن رہ گئے ہیں۔ بھارت پر 27 اگست سے سیکنڈری ٹیرف لاگو کیا جائے گا۔ اس سے قبل روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا کہ اب بھارت پر کوئی نیا ٹیرف نہیں لگایا جائے گا۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ ٹرمپ 27 اگست کو کیا کریں گے۔