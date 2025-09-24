بھارت امریکہ دوست: روسی تیل کی خریداری کے لیے ہندوستان پر اضافی محصولات عائد، جے شنکر سے ملاقات کے بعد روبیو کا واضح تبصرہ
روبیو اور جے شنکر نے UNGA کے 80ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ آزاد ہند-بحرالکاہل خطے کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
Published : September 24, 2025 at 11:37 AM IST
نیویارک: سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہندوستان امریکہ کا انتہائی قریبی اتحادی ہے لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے لیے صدر ولادیمیر پوتن کے خلاف کارروائی کے تحت نئی دہلی پر روسی تیل کی خریداری پر اضافی محصولات عائد کر دیے ہیں۔
انہوں نے یہ تبصرہ گڈ مارننگ امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا، جس میں پوتن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ٹرمپ کی "بار بار دھمکیوں" کے بارے میں سوال کا جواب دیا گیا، حالانکہ بعد میں وہ ان دھمکیوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو، ٹرمپ روسی رہنما پوتن کو مزید کتنا وقت دیں گے؟ یہ رحم میں ہے۔ ادھر روس نے یوکرین پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔
اس کا تعلق روسی تیل کی خریداری سے ہے
روبیو نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کارروائی کی ہے۔ مثال کے طور پر، ہم نے ہندوستان پر اضافی محصولات عائد کیے ہیں، اور وہ ہمارے بہت قریبی پارٹنر ہیں۔ اور ہم نے کل ان کے ساتھ ایک اور ملاقات کی تھی اور اس کا تعلق روسی تیل کی ان کی خریداری سے ہے۔"
جب اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ ٹرمپ نے روس کے خلاف کوئی براہ راست کارروائی نہیں کی، تو روبیو نے امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کے بل کا حوالہ دیا، جو "روس سے تیل اور گیس کی خریداری پر ہندوستان اور چین پر محصولات عائد کرے گا۔"
براہ راست جنگی کوششوں کو ہوا دے رہے ہیں
سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا، "میرے خیال میں صدر نے یوروپ سے بھی قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوروپ میں ایسے ممالک ہیں جو اب بھی روس سے بڑی مقدار میں قدرتی گیس اور تیل خرید رہے ہیں، جو براہ راست جنگی کوششوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ صدر نے ہمیں ہدایات بھی دی ہیں، اور ہم نے حفاظتی ضمانتوں پر کام کرنے میں کافی پیش رفت کی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ یوروپی رہنماؤں نے ٹرمپ اور پوتن کے درمیان الاسکا سربراہی اجلاس کے فوراً بعد واشنگٹن کا دورہ کیا۔ روبیو نے کہا، "ہم نے اس تنازعے کے خاتمے کے بعد یوکرین کے مستقبل کے لیے حفاظتی ضمانتوں پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک فریم ورک تیار کرنے میں اہم پیش رفت کی ہے اور یہ جنگ کے کسی بھی مذاکراتی خاتمے کے لیے ضروری ہو گا۔"
کئی دو طرفہ اور بین الاقوامی مسائل کا احاطہ
روبیو نے پیر کی صبح وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے اعلیٰ سطحی ہفتہ کے موقع پر ملاقات کی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، جے شنکر نے کہا کہ انہیں نیویارک میں روبیو سے ملاقات کا "مزہ آیا"۔ جے شنکر نے کہا، "ہماری بات چیت میں موجودہ تشویش کے کئی دو طرفہ اور بین الاقوامی مسائل کا احاطہ کیا گیا۔ ہم نے ترجیحی شعبوں کو آگے بڑھانے کے لیے جاری تعاون کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ ہم رابطے میں رہیں گے۔"
بھارت امریکہ کے لیے انتہائی اہم
میٹنگ کے بعد، امریکہ نے کہا کہ ہندوستان امریکہ کے لیے ایک انتہائی اہم رشتہ ہے اور اس نے تجارت، دفاع اور توانائی سمیت دو طرفہ امور پر ہندوستانی حکومت کی مسلسل مصروفیت کو "سراہا"۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فراہم کردہ میٹنگ کے ایک ریڈ آؤٹ میں کہا گیا ہے کہ روبیو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ "ہندوستان امریکہ کے لیے ایک انتہائی اہم رشتہ ہے، اور انہوں نے تجارت، دفاع، توانائی، دواسازی، اہم معدنیات اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق دیگر مسائل سمیت متعدد مسائل پر ہندوستانی حکومت کی مسلسل مصروفیت کی تعریف کی۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ روبیو اور جے شنکر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کواڈ کے ذریعے ایک آزاد اور کھلے ہند-بحرالکاہل خطے کو فروغ دینے کے لیے امریکہ اور ہندوستان مل کر کام کرتے رہیں گے۔ یہ میٹنگ، جو تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہی، حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، محصولات اور ہندوستان کی طرف سے روسی توانائی کی خریداری پر کشیدگی کے درمیان روبیو اور جے شنکر کے درمیان پہلی آمنے سامنے ملاقات تھی۔
ہندوستانی پیشہ ور افراد میں بڑے پیمانے پر تشویش اور گھبراہٹ
ٹرمپ انتظامیہ نے روسی تیل کی خریداری پر جرمانے کے طور پر دہلی پر اضافی 25 فیصد ٹیرف عائد کیا، جس سے بھارت پر امریکہ کی طرف سے عائد کردہ کل محصولات 50 فیصد ہو گئے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میٹنگ سے چند دن پہلے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے H1B ویزوں پر US$100,000 کی بھاری فیس عائد کرنے کے اعلان پر دستخط کیے تھے۔ اس اعلان نے ہندوستانی پیشہ ور افراد میں بڑے پیمانے پر تشویش اور گھبراہٹ کا باعث بنا، بشمول IT اور طبی شعبوں میں، جو H1B ہنر مند کارکن پروگرام کے سب سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔
روبیو اور جے شنکر نے آخری بار جولائی میں واشنگٹن ڈی سی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے دوران دو طرفہ بات چیت کی تھی۔ فاکس اینڈ فرینڈز کے ساتھ ایک الگ انٹرویو میں، روبیو نے کہا کہ ٹرمپ نے امن کی تجاویز اور امن کے اقدامات میں دنیا میں کسی سے بھی زیادہ وقت اور توانائی صرف کی ہے، اور دنیا میں کسی سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔
صدر نے ایسا کیا، کسی اور عالمی رہنما نے نہیں
"اسے زیادہ کریڈٹ نہیں ملتا، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جمہوری جمہوریہ کانگو اور روانڈا میں جنگیں چل رہی تھیں؛ صدر نے ان میں ثالثی کی، آذربائیجان اور آرمینیا، صدر نے ان کا انتظام کیا۔ روبیو نے کہا، "صدر نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں تنازعہ ختم کیا، ہندوستان اور پاکستان۔ یہ وہ چار نام ہیں جو پچھلے کچھ مہینوں میں میرے ذہن میں آئے ہیں۔ اور صدر نے ایسا کیا، کسی اور عالمی رہنما نے نہیں، حتیٰ کہ اقوام متحدہ بھی نہیں۔"
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے، ٹرمپ نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازعہ کو روک دیا ہے، اور انہوں نے عالمی ادارے پر تنقید کی کہ وہ اس تنازع کو ختم کرنے میں مدد کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔
ٹرمپ نے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80 ویں اعلیٰ سطحی اجلاس کے عام مباحثے سے خطاب میں کہا، "اسی طرح، صرف سات مہینوں میں، میں نے سات نہ ختم ہونے والی جنگیں ختم کی ہیں۔" "انہوں نے کہا کہ یہ لامتناہی ہیں، آپ انہیں کبھی حل نہیں کر پائیں گے۔" ٹرمپ نے کہا کہ کچھ جنگیں جن کو ختم کرنے میں انہوں نے مدد کی وہ کئی دہائیوں سے جاری ہیں۔
میں نے سات جنگیں ختم کیں: امریکی صدر
امریکی صدر نے کہا، "میں نے سات جنگیں ختم کیں، اور سب خوفناک تھیں، جن میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ ان میں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ، کوسوو اور سربیا، کانگو اور روانڈا، ایک وحشیانہ اور پرتشدد جنگ، پاکستان اور بھارت، اسرائیل اور ایران، مصر اور ایتھوپیا، آرمینیا اور آذربائیجان شامل تھے۔"
ٹرمپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، "ہر کوئی اس میں شامل تھا۔ کسی صدر یا وزیر اعظم نے یا کسی دوسرے ملک نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اور میں نے صرف سات ماہ میں ایسا کیا ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ کرنے پر بہت فخر ہے۔"